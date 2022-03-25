В Німеччині прийнято закон про рівень заповнення газових сховищ

На тлі росту цін на паливо через війну Росії з Україною німецький бундестаг у п'ятницю, 25 березня прийняв закон, згідно із яким газові сховища у Німеччині відтепер мають завжди бути заповнені до встановленого рівня. Цей захід має забезпечити безперебійне газопостачання у Німеччині та завадити різким стрибкам цін на паливо.

За даними міністерства економіки ФРН, заповненість газосховищ у Німеччині минулої зими перебувала на критично низькому рівні. Особливо це стосувалося сховища концерну "Газпром". Влада ФРН повна рішучості майбутньої зими не допустити такої ситуації.

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Регуляторні ризики

Згідно із новим законом, одна з дочірніх компаній всіх операторів газопроводів у ФРН буде зобов'язана щорічно до 1 грудня поступово заповнювати газові сховища до 90 відсотків. У бундестазі вважають, що цей захід не дозволить стратегічно використовувати газові сховища проти Німеччини. У зв'язку з цим парламентарії нагадали, що 20 відсотків усіх сховищ у ФРН перебувають під контролем "Газпрому".

Водночас представники бізнесу відзначили, що підкорення ринку газосховищ жорстким вимогам регулятора пов'язано із великими, фінансовими, правовими та операційними ризиками, оскільки зберігання газу може стати непривабливим для ринкових акторів.

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