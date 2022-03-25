ЄС домовився зі США про суттєве збільшення поставок скрапленого газу

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Лише 2022 року США зобов'язалися поставити додатково 15 мільярдів кубометрів скрапленого газу до ЄС. Згодом обсяги поставок блакитного палива зі США планується підвищити.
Сполучені Штати до кінця 2022 року додатково поставлять 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу (СПГ) в Євросоюз. Відповідну домовленість в п'ятницю, 25 березня, в Брюсселі оголосили президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Це має замістити частину газу, яку ЄС зараз отримує з Росії. Лише цьогоріч американські поставки мають покрити близько 10 відсотків обсягів імпорту газу Євросоюзу з РФ.
Крім того, ЄС ставить собі за мету отримувати від США загалом близько 50 мільярдів кубометрів газу на рік щонайпізніше до 2030 року. Такі обсяги ввозу американського СПГ змогли б замінити близько третини цьогорічного імпорту газу з Росії. "Ви знаєте, що ми хочемо зменшити нашу залежність від Росії", - сказала фон дер Ляйєн під час зустрічі з Байденом у Брюсселі, цитує інформагенція dpa. Байден, своєю чергою, запевнив у бажанні США підтримати європейських партнерів у їхньому прагненні. "Ми хочемо допомогти Європі якнайшвидше стати незалежною від російського газу", - виголосив американський лідер, слова якого наводить інформагенція AFP.
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Також президент США та голова Єврокомісії наголосили на своєму бажанні загалом знизити попит на газ та сприяти розбудові відновлюваних джерел енергії. "Це партнерство (зі США. - Ред.) допомагає нам під час війни (Росії в Україні. - Ред.), а також на шляху до зеленішого майбутнього", - сказала фон дер Ляєн.
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Через війну в Україні гостро постало питання про критичну залежність Євросоюзу від постачання російських енергоносіїв, тож у Брюсселі заповзялися різко скоротити імпорт російського вугілля, газу й нафти. У Єврокомісії повідомили, що досягнута угода з американцями полягає в тому, щоб ЄС та США створили необхідні умови для приватних компаній для експорту СПГ із США до Європи, приміром, шляхом отримання необхідних дозволів чи розбудови інфраструктури.