ЄС домовився зі США про суттєве збільшення поставок скрапленого газу

Сполучені Штати до кінця 2022 року додатково поставлять 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу (СПГ) в Євросоюз. Відповідну домовленість в п'ятницю, 25 березня, в Брюсселі оголосили президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Це має замістити частину газу, яку ЄС зараз отримує з Росії. Лише цьогоріч американські поставки мають покрити близько 10 відсотків обсягів імпорту газу Євросоюзу з РФ.

Крім того, ЄС ставить собі за мету отримувати від США загалом близько 50 мільярдів кубометрів газу на рік щонайпізніше до 2030 року. Такі обсяги ввозу американського СПГ змогли б замінити близько третини цьогорічного імпорту газу з Росії. "Ви знаєте, що ми хочемо зменшити нашу залежність від Росії", - сказала фон дер Ляйєн під час зустрічі з Байденом у Брюсселі, цитує інформагенція dpa. Байден, своєю чергою, запевнив у бажанні США підтримати європейських партнерів у їхньому прагненні. "Ми хочемо допомогти Європі якнайшвидше стати незалежною від російського газу", - виголосив американський лідер, слова якого наводить інформагенція AFP.

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Також президент США та голова Єврокомісії наголосили на своєму бажанні загалом знизити попит на газ та сприяти розбудові відновлюваних джерел енергії. "Це партнерство (зі США. - Ред.) допомагає нам під час війни (Росії в Україні. - Ред.), а також на шляху до зеленішого майбутнього", - сказала фон дер Ляєн.

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Через війну в Україні гостро постало питання про критичну залежність Євросоюзу від постачання російських енергоносіїв, тож у Брюсселі заповзялися різко скоротити імпорт російського вугілля, газу й нафти. У Єврокомісії повідомили, що досягнута угода з американцями полягає в тому, щоб ЄС та США створили необхідні умови для приватних компаній для експорту СПГ із США до Європи, приміром, шляхом отримання необхідних дозволів чи розбудови інфраструктури.