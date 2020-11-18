"Газпром" втратив монополію в Болгарії і Хорватії через TAP і СПГ

Постачання газу з Азербайджану і новий СПГ-термінал у Хорватії змінили розклад сил на ринку газу у Південно-Східній Європі. Виграти від цього може і Україна.
На початку 2021 року на газовому ринку Південно-Східної Європи відбулися три події, які будуть мати довгострокові наслідки для справ "Газпрому" в цьому регіоні і на ринку ЄС загалом. Російські ЗМІ широко висвітлювали лише одну з них: 1 січня президент Сербії Олександр Вучич урочисто дав старт постачанню російського газу в свою країну за новим маршрутом - "Балканським потоком" через Болгарію. Він став продовженням другої нитки газопроводу "Турецький потік".
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Однак за кілька годин до цього, ще в останній день 2020 року, Болгарія стала отримувати природний газ з Азербайджану за добудованим кілька тижнів тому Трансадріатичним газопроводом (TAP). Аби підкреслити значення цієї події, болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов відвідав 1 січня компресорну станцію у селі Кулата на кордоні з Грецією, де заявив: "З сьогоднішнього дня - повна диверсифікація!" Таким чином він фактично проголосив завершення монополії "Газпрому" на болгарському ринку.
Третьою новорічною подією став початок комерційної експлуатації нового плавучого терміналу з прийому скрапленого природного газу(СПГ) біля острову Крк у Хорватії. Судно-регазифікатор прийняло танкер з американським СПГ і почало закачувати блакитне паливо в національну газотранспортну систему, з'єднану з європейською. Тож Хорватія, газ до якої досі практично монопольно постачав "Газпром", відтепер зможе не тільки диверсифікувати своїх постачальників, але й виступати в ролі експортера газу, наприклад, в Угорщину чи в Україну.
Аби оцінити значення цих трьох подій для "Газпрому" та їхні ймовірні наслідки для постачання газу з Росії в Європу, звернемося до експортної статистики російської газової компанії. Візьмемо дані за 2019 рік, оскільки показники минулого року через пандемію COVID-19 і глобальну економічну кризу навряд чи можна вважати показовими.
Найбільшими покупцями російського газу на Балканському півострові в 2019 році, за даними сайту "Газпрому", були Хорватія (2,82 мільярда кубометрів), Греція (2,41 мільярда кубометрів) і Болгарія (2,39 мільярда кубометрів). Сербія із 2,13 мільярда кубометрів була на четвертому місці в регіоні.
Проєктна потужність введеного нещодавно в комерційну експлуатацію хорватського СПГ-терміналу - 2,6 мільярда кубометрів на рік. Отже, Хорватія буквально відразу отримала теоретичну можливість майже повністю відмовитися від послуг "Газпрому". Вона це навряд чи зробить, однак обсяги газу, які будуть купуватися в Росії, можуть помітно скоротитися.
Але, в будь-якому випадку, російській компанії надалі доведеться мати справу з серйозною конкуренцією в Хорватії, і це неминуче буде тиснути на ціни. До того ж конкурувати доведеться не лише на хорватському ринку. Значна або навіть основна частина продукції пришвартованого біля острова Крк СПГ-терміналу, найвірогідніше, піде на експорт. Вважається, що головним покупцем стане Угорщина, хоча серед потенційних клієнтів називають і Україну.
Угорщина є дуже важливим ринком збуту для "Газпрому". У 2019 компанія продала в цю країну 11,26 мільярда кубометрів газу. Саме в Угорщину, а звідти - до Австрії, де розташований ключовий для російського експорту газовий хаб Баумгартен, повинна піти переважна частина того газу, який Росія планує прокачувати призначеною для Європи другою ниткою "Турецького потоку" потужністю 15,75 мільярда кубометрів.
Стамбул, 8 січня 2020 року. Борисов, Путін, Ердоган і Вучич запускають першу нитку "Турецького потоку"
Адже Болгарія і Сербія для такого масштабного проєкту - занадто маленькі ринки, не кажучи вже про Північну Македонію (0,3 мільярда кубометрів в 2019 році) та Боснію і Герцеговину (0,24 мільярда кубометрів). Тому для "Газпрому" минулорічне прокладання "Балканського потоку" від кордону з Туреччиною територією Болгарії і нинішнє новорічне підключення до нього Сербії - це лише проміжні етапи на шляху до головної мети. Мети дотягнути трубу до Угорщини, що відбудеться, судячи з усього, лише в 2022 році.
Поки що ж "Газпром" постачатиме газ на угорський ринок, як і раніше, транзитом через Україну. Тільки тепер російському паливу доведеться конкурувати на цьому ринку з постачаннями з Хорватії. За даними порталу Croatiaweek, потужності СПГ-терміналу біля острова Крк повністю заброньовані на найближчі три роки, на 80 відсотків орендовані до 2027 року і приблизно на 50 відсотків до 2035 року. Тож цей конкурент прийшов надовго і явно користується попитом, хоч і регазифікований скраплений газ зазвичай коштує дорожче, ніж трубопровідний.
Якщо початок комерційної експлуатації цього СПГ-терміналу означає для "Газпрому" втрату монопольного становища в Хорватії і посилення конкуренції в Угорщині, то внаслідок старту так званого Південного газового коридору російський постачальник позбувся монопольного становища в Болгарії і зіткнеться тепер зі зростанням конкуренції в Греції та Італії. При цьому боротися доведеться не зі скрапленим газом з, припустимо, Катару, Алжиру чи США, а з більш вигідним трубопровідним газом з Азербайджану.
Південний газовий коридор - це система двох трубопроводів. TANAP увійшов в експлуатацію ще в 2019 році. Ним газ з Азербайджану постачається через Грузію, усю територію Туреччини і до кордону з Грецією. Там він з'єднується із газопроводом TAP, якій щойно запрацював. Він проходить крізь територію Греції і Албанії, а потім дном Адріатичного моря йде в Італію.
TANAP, TAP, "Турецький потік" та "Блакитний потік" на мапі Південно-Східної Європи
Потужність TAP - 10 мільярдів кубометрів на рік, з них вісім мільярдів кубометрів призначені для головного покупця азербайджанського газу в Євросоюзі - Італії. При цьому Італія є другим за важливістю після Німеччини ринком "Газпрому" в ЄС. В 2019 році компанія поставила в цю країну 22,1 мільярда кубометрів газу. Теоретично після введення в експлуатацію Трансадріатичного газопроводу попит на блакитне паливо з Росії може знизитися приблизно на третину.
Ще більш серйозні втрати загрожують на Балканах. Уже в 2021 році по одному мільярду кубометрів повинні піти з газопроводу TAP до Греції і Болгарії. Якщо врахувати, що обидві країни закупили в "Газпрому" в 2019 році приблизно по 2,4 мільярда кубометрів, то постачання російського газу на ці два ринки може впасти приблизно на 40-45 відсотків, а при низькому споживанні палива через, скажімо, теплу зиму чи тривалі протиепідемічні заходи - навіть наполовину.
Президенти Азербайджану і Туреччини Алієв і Ердоган - ініціатори TANAP та Південного газового коридору
У будь-якому разі, й новорічна заява болгарського прем'єра Бойка Борисова про початок "повної диверсифікації" газових постачань, і озвучене ним під час телефонної розмови з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим 3 січня запрошення відвідати Болгарію свідчать про намір Софії закупити максимально можливі обсяги саме азербайджанського газу.
Можливо, що в 2021 році придбати в Азербайджану один мільярд кубометрів у Болгарії не вийде чисто технічно. Адже до осені постачання з TAP йтимуть через тимчасову точку поблизу села Кулата через те, що до кінця 2020 року так і не вдалося добудувати інтерконнектор IGB. Цей трубопровід протяжністю 182 кілометрів має з'єднати грецьку і болгарську газотранспортні системи і при проектній потужності в три мільярди кубометрів дозволить Софії не лише закуповувати в повному обсязі азербайджанський газ з TAP, але й імпортувати зріджений газ через грецькі СПГ-термінали, один з яких вже функціонує.
На тлі таких важливих зрушень у розкладі сил на газовому ринку Південно-Східної Європи підключення Сербії до "Балканському потоку" виглядає не більше, ніж зміною маршруту постачання російського трубопровідного газу в цю відносно невелику країну: раніше паливо йшло через Україну й Угорщину, тепер, через рік після офіційного введення в експлуатацію "Турецького потоку", йтиме дном Чорного моря, потім - через Туреччину й Болгарію.
При цьому Сербія від зміни маршруту й ставок транзитних зборів фінансово явно виграє, оскільки, за даними агентства "Інтерфакс", ціна російського газу знизилася для країни з 240 доларів до 155 доларів за тисячу кубометрів. Це підвищує конкурентоспроможність російського газу. Водночас "Газпром", як і раніше, так і не вирішив поставленого перед ним Кремлем стратегічного завдання - повністю припинити транзит газу через Україну.