 Залежність від російського газу: Європа у лещатах ″Газпрому″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Залежність від російського газу: Європа у лещатах "Газпрому"

На тлі кризи навколо України Кремль, імовірно, застосовує постачання газу як політичну зброю. Наскільки сильними є важелі тиску російського концерну "Газпром" на країни Європи?

Компресорна станція Бобровницька, село Мрин, Чернігівська область

"Газпром" переживає золоті часи. 2021 рік був рекордним - як у плані виручки, так і чистого прибутку. Все завдяки стрімкому зростанню попиту і, відповідно, цін на газ. Контроль за компанією здійснює російська держава, але серед акціонерів є і європейські енергоконцерни, такі як німецький E.ON, та чимало окремих дрібних акціонерів.

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер - давній друг російського президента Володимира Путіна. Тож можна вважати, що компанія перебуває під надійним особистим контролем господаря Кремля. "Газпром" - найбільша за видобутком газу компанія світу. Її штат налічує пів мільйона співробітників.

Олексій Міллер

Голова "Газпрому" Олексій Міллер

Домінування в експорті

Домінуюча роль "Газпрому" на європейському ринку посилюється його монопольним становищем у Росії. Лише державний газовий монополіст, відповідно до російського законодавства, має право бути власником і оператором газотранспортних потужностей для експорту. Будучи монополістом у країні, що має найбільші у світі родовища газу, "Газпром" став найбільшим постачальником палива до Європи.

Близько 43 відсотків газу, який споживають у ЄС, імпортується з Росії, свідчать дані "Євростату". Решта - з Норвегії, а також у вигляді скрапленого природного газу (СПГ) - із країн Близького Сходу, США, а також із Лівії та Алжиру.

При цьому частка російського газу на ринку окремих країн ЄС дуже різниться. Грубо кажучи, щодалі на схід - тим більша залежність від Росії. Німеччина - найбільший в Європі споживач газу - купує у Росії 55 відсотків від обсягів свого споживання.

Обсяги постачань російського газу до Європи у 2020 році (інфографіка)

"Газпром" використовує свою домінуючу позицію на ринку, аби впливати на ціни через обсяги газу, які постачає", - каже експерт з питань газового ринку Ґеорґ Цахманн (Georg Zachmann) із брюссельського аналітичного центру Bruegel.

Протягом останніх десяти років ЄС шляхом регулювання намагався створити, наскільки це можливо, спільний газовий ринок у Європі. Для "Газпрому" це означає, що він постачає газ до газорозподільних пунктів на зовнішніх кордонах ЄС, після чого газ уже стає ринковим продуктом для країн-членів.

Наприклад, Німеччина може придбати газ у Росії і перенаправити його до Польщі чи України. З іншого боку, інтерес "Газпрому" - в тому, щоб укладати прямі контракти, таким чином посилюючи залежність від себе.

"Це свого роду змагання між європейськими регуляторами, які намагаються створити спільний ринок з уніфікованими цінами, і "Газпромом", який, зі свого боку, прагне встановити різні ціни у різних країнах", - пояснив DW Цахманн.

Читайте також: У Європі розслідують дії "Газпрому" через дефіцит газу

Сумніви в надійності "Газпрому"

Хоча "Газпром" запевняє, що цієї зими дотримується усіх умов довгострокових контрактів, Ґеорґ Цахманн каже, що обсяги постачання газу на ринок за короткостроковими (ф'ючерсними) контрактами російська компанія зменшила. "Газпром" виконує свої контракти, це правда, але на мінімальному рівні", - заявила днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Інші постачальники з огляду на попит, що швидко зростає, а також рекордно високі ціни на газ значно збільшили постачання.

Ґеорґ Цахманн

Ґеорґ Цахманн

Останніми роками саме спотовий ринок ставав дедалі важливішим через бажання знизити залежність від "Газпрому", каже Цахманн.

Фон дер Ляєн називає бізнесову поведінку "Газпрому" "дивною", адже, незважаючи на високий попит, обсяги постачань не збільшилися. "Компанія, яка перебуває у власності російської держави, викликає сумніви у надійності", - сказала фон дер Ляєн німецькій газеті ділових кіл Handelsblatt.

Читайте також: Путін доручив "Газпрому" зруйнувати спотовий ринок газу в Європі?

Більше, ніж постачальник

"Газпром" є не лише основним постачальником газу на європейський ринок, але й відіграє роль у зберіганні та розподілі газу. Тією чи іншою мірою майже в усіх країнах ЄС "Газпром" володіє часткою в місцевих газових компаніях.

У Німеччині, наприклад, дочірня компанія "Газпрому" Astora володіє найбільшим у Західній Європі підземним сховищем газу в Редені (Нижня Саксонія), роль якого якраз-таки в тому, щоби балансувати постачання у випадку коливань попиту та пропозиції.

Зараз рівень заповнення газосховищ - на історично низькому рівні. Якщо в ході поглиблення політичної кризи "Газпром" отримає наказ від Кремля припинити постачання, то з газом у Європі може стати скрутно.

Читайте також: Єврокомісія про високі ціни на газ: чи винна Росія і чи допоможе Україна?

Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн такого сценарію не очікує. Зрештою, російська економіка, майже цілком орієнтована на експорт енергоносіїв, так само залежить від Європи - її найбільшого клієнта та інвестора.

Все ж Брюссель та Вашингтон намагаються збільшити поставки СПГ із Катару або США, сказала фон дер Ляєн у розмові з Handelsblatt.

Газове сховище у німецькому Редені

Газове сховище у німецькому Редені

Стратегічні помилки?

Експертка з питань енергетики з Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Клаудія Кемферт (Claudia Kemfert) застерігає від ще більшої залежності Німеччини від прямих поставок "Газпрому" в разі запуску нового газопроводу "Північний потік-2".

"Європейська стратегія спрямована на диверсифікацію газових поставок. І тільки Німеччина обрала протилежний шлях, збільшуючи свою залежність. Результати ми бачимо зараз", - сказала Кемферт у розмові з DW.

На її думку, взагалі не слід було продавати газових сховищ, а якщо вже так сталося, варто було б подумати принаймні про регуляцію. Як і у випадку з нафтою, стратегічні запаси газу також є необхідними для стабільності забезпечення.

Клаудія Кемферт

Клаудія Кемферт

Зараз ЄС розглядає можливість створення таких запасів, при цьому намагаючись у ролі покупця говорити з "Газпромом" одним, а не багатьма різними "голосами". Російська компанія всіляко пробує цю стратегію підірвати, а деякі країни ЄС взагалі ведуть власну гру. Так, Угорщина нещодавно підписала окрему угоду з "Газпромом", яка забезпечить їй низькі ціни.

Експерт Ґеорґ Цахманн сумнівається в тому, що ЄС зможе серйозно обмежити вплив "Газпрому": "Можна скільки завгодно намагатися домовитися з тим, у чиїх руках зосереджені усі важелі впливу. Але Москва може просто взяти й перекрити газовий кран, тож наші переговорні позиції є гіршими", - констатує він.

Зустріч Володимира Путіна і Віктора Орбана у Кремлі

Вигідний бізнес: угорський прем'єр Орбан (п) домовляється про газ у Кремлі

Амбіції "Газпрому"

Однак амбіції "Газпрому" не обмежуються лише торгівлею з Європою. Згідно із власними заявами, російський концерн прагне стати провідною енергетичною компанією у світі. До того ж "Газпром" торгує не лише газом, але й нафтою, а ще виробляє електроенергію.

Президент РФ Володимир Путін перед початком зимових Олімпійських ігор у Пекіні домовився з Китаєм про додаткові постачання російського газу. Цікаво, що серед клієнтів "Газпрому" можна відшукати й США. Станом на 2020 рік вісім відсотків імпорту нафти до США йшло із Росії. Це більше, ніж поставив до США їхній союзник - Саудівська Аравія.
Читайте також: Дефіцит газу в Європі: коли німці почнуть мерзнути і скільки переплачуватимуть?

  • Приймальний термінал Північного потоку-2 в німецькому Любміні

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    "Північний потік-2" чекає на сертифікацію

    Приймальний термінал "Північного потоку-2" в німецькому Любміні готовий з осені 2021 року. Проте "Газпрому" ще треба довести відповідність газопроводу антимонопольним законам ЄС, інакше не можна буде його експлуатувати. У ФРН та Євросоюзі на сертифікацію відводяться багато місяців. Ухвалення рішення стане для ринку газу подією року, але відбудеться воно не раніше, ніж у другій половині літа.

  • Підземне газове сховище Rehden у Німеччині

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Чи заповнить "Газпром" свої ПСГ?

    Євросоюз увійшов у 2022 рік з мінімальними запасами газу й рекордними цінами на нього. Особливо низьким рівень закачування виявився в газосховищах російської держкомпанії "Газпром" у Німеччині, Австрії та Нідерландах. У найбільшому німецькому ПСГ Rehden (на фото) він упав восени нижче п'яти відсотків. Інтрига року полягає в тому, чи повториться торішня ситуація - і як до цього поставляться в ЄС.

  • Вугільна й газова електростанції в місті Гамм, Німеччина

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Німеччині потрібні нові газові електростанції

    Доволі символічна для сьогоднішньої Німеччини картина: місто Гамм, на задньому плані - вугільна електростанція, що закрилась, на передньому - газова, яка працює. Уряд ФРН має намір терміново розгорнути по всій країні будівництво ТЕС на газі, щоб вони підстрахували відновлювальну енергетику в умовах відмови від атома й вугілля. Тож постачальники газу мають хороші перспективи на головному ринку ЄС.

  • Норвезька газова платформа Troll A

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Норвегія збільшила видобуток і постачання

    Норвегія забезпечує ФРН газом вже понад 40 років, і найбільше від стрибка цін на газ у Європі виграла норвезька держкомпанія Equinor. Вона максимально збільшила постачання на спотовий ринок ЄС. У тому числі з найбільшої в світі газової платформи Troll A. Видобуток і транспортну інфраструктуру на цьому гігантському нафтогазовому родовищі в Північному морі розширили й модернізували восени 2021 року.

  • Танкер зі скрапленим газом заходить до порту нідерландського Роттердама (архівне фото)

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Танкери зі скрапленим газом взяли курс на Європу

    Дорожнеча газу в Європі призвела до переорієнтації глобальних потоків скрапленого природного газу (СПГ). Для цілого ряду виробників, у тому числі американських, стало вигідніше постачати його до Європи, а не до Азії, де ціни довго були значно вищими. На знімку черговий танкер заходить до порту нідерландського Роттердама. Збільшення частки СПГ на ринку ЄС є одним з основних трендів 2022 року.

  • Спорудження Baltic Pipe у Балтійському морі

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Польща переходить на Baltic Pipe

    До кінця 2022 року в Польщі закінчується довгостроковий контракт з "Газпромом", і вона не збирається його продовжувати, оскільки ті самі 10 мільярдів кубометрів на рік планує надалі отримувати по газогону Baltic Pipe. Він споруджується за підтримки ЄС для постачання через Данію газу з Норвегії. Найскладніша частина проєкту - прокладання труб дном Балтійського моря - завершилася в кінці 2021 року.

  • Реджеп Таїп Ердоган махає буровому судну Fatih, травень 2020 року

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Туреччина готується видобувати власний газ

    Реджеп Таїп Ердоган побажав удачі буровому судну Fatih, і його геологорозвідувальні роботи у Чорному морі у 2020-му та 2021 роках увінчалися успіхом. Туреччина повідомила про виявлення великих родовищ газу, а її президент обіцяв розпочати їх експлуатацію вже у 2023 році. Наскільки реалістичні плани швидко знизити залежність від постачання з Росії та Азербайджану, стане зрозумілим упродовж року.

  • Труба з написом ICGB

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Болгарія чекає на газ з Азербайджану

    Через пандемію та комерційні прорахунки затягнувся проєкт ICGB: інтерконектор, що з'єднує Болгарію з Грецією та газопроводом TAP, хотіли ввести в дію ще до кінця 2020 року. Тепер у Софії сподіваються, що він запрацює на початку нового опалювального сезону, щоб можна було нарешті отримувати в повному обсязі законтрактований в Азербайджану газ і менше залежати від "Турецького потоку" "Газпрому".

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю підписують угоду про будівництво EastMed, січень 2020 року

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Доля EastMed під великим питанням

    У січні 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю вирішили будувати підводний газопровід EastMed для постачання до ЄС газу з морських родовищ Східного Середземномор'я. У січні 2022 року США перестали підтримувати цей проєкт, та й у ЄС, де теж хочуть форсувати розвиток "зеленої" енергетики, засумнівалися в його доцільності. Подальша доля проєкту - ще одна газова інтрига року.

    Автор: Андрій Гурков


Також за темою

Russian President Vladimir Putin (L), accompanied by Gazprom Chief Executive Officer Alexei Miller, visits the construction site of the Amur gas processing plant, part of the Power of Siberia project, in the far eastern Amur region on August 3, 2017. / AFP PHOTO / SPUTNIK / Alexey NIKOLSKY (Photo credit should read ALEXEY NIKOLSKY/AFP/Getty Images)

Путін доручив "Газпрому" зруйнувати спотовий ринок газу в Європі? 14.10.2021

Однією з причин газової кризи в ЄС багато хто вважає прагнення Росії прискорити запуск трубопроводу "Північний потік-2". Але у Кремля, схоже, є й інша стратегічна мета.

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Єврокомісія про високі ціни на газ: чи винна Росія і чи допоможе Україна? 13.10.2021

Єврокомісія представила набір заходів у відповідь на підвищення цін на газ і електроенергію. DW пояснює, у чому вони полягають, а також яку роль грають Росія, Україна та країни Азії у кризі та її вирішенні.

Senior Man Trying To Keep Warm Under Blanket At Home

Дефіцит газу в Європі: коли німці почнуть мерзнути і скільки переплачуватимуть? 24.09.2021

Найбільше в Німеччині та ЄС газосховище Rehden, яке належить "Газпрому", заповнене лише на 5 відсотків. Якими є можливі наслідки для опалювального сезону у ФРН і цін на блакитне паливо?

Реклама

Докладно

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

Що таке НАТО і для чого його створили?

На тлі напруженості, що створюється Росією навколо розширення НАТО на схід, DW нагадує про історію та цілі Альянсу.  

Компресорна станція Бобровницька, село Мрин, Чернігівська область

Залежність від російського газу: Європа у лещатах "Газпрому"

Наскільки сильними є важелі тиску російського концерну "Газпром" на країни Європи?  