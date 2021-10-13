Єврокомісія представила план боротьби зі зростанням цін на енергоносії

У середу, 13 жовтня, Європейська комісія представила план дій щодо пом'якшення наслідків збільшення цін на енергоносії в Європі.

"Наближається зима, і для багатьох рахунки за електроенергію вищі, ніж за десятиліття. Ми бачили зростання цін на газ у всьому світі, головним чином завдяки попиту в Азії", - зазначила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон під час презентації плану. За її словами, у ЄС розуміють "переймання споживачів", а основною причиною стрімкого зростання цін вважають наслідки пандемії коронавірусу.

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План дій від Єврокомісії

Оптові ціни на природний газ в Європі цього року збільшилися більш ніж утричі. Також зросли ціни на нафту та вугілля. Очікується, що це зростання відобразиться на рахунках споживачів вже найближчими місяцями. Зниження цін на газ очікується лише в квітні 2022 року.

Єдиним довгостроковим вирішенням проблеми в Брюсселі вважають використання відновлюваних джерел енергії.

Серед короткострокових заходів протидії кризі передбачені соціальна підтримка людей, які не в змозі заплатити за енергоносії, зниження податків на них та посилення енергетичної співпраці з іншими країнами, що не входять до ЄС.

У списку середньострокових рішень - покращення ефективності системи сховищ газу, полегшення транскордонного доступу до сховищ та можливість спільних закупівель газу для створення його запасів. Серед інших заходів - розвиток систем накопичення енергії, зокрема за допомогою акумуляторів і водню.

Як повідомлялось, зростання цін цього року прогнозоване. У цьому сезоні запаси газу в ЄС значно нижчі за звичні. Наприклад, найбільше в Німеччині та ЄС газосховище Rehden, яке належить "Газпрому", заповнене лише на 5 відсотків. Рік тому запаси там становили 87 відсотків.