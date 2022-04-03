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Ціна на газ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ціна на газ".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міністр економіки Словаччини готовий платити за російський газ у рублях

Міністр економіки Словаччини готовий платити за російський газ у рублях 03.04.2022

У разі крайньої потреби Словаччині варто розраховуватися з Росією за газ у рублях, заявив віцепрем'єр Словаччини Ріхард Сулік.
Чому дорожчає український хліб? (відео)

Чому дорожчає український хліб? (відео) 12.01.2022

Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ та борошно їхня діяльність стає збитковою. Крім того, скаржаться на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українців?

Чому дорожчає український хліб? (11.01.2022) 11.01.2022

Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ, сировину та інших витрат їхня діяльність стає збитковою. Крім того, хлібопекарі нарікають на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українських споживачів?
Кабмін надав пільги на газ майже семи тисячам виробників соціальних продуктів

Кабмін надав пільги на газ майже семи тисячам виробників соціальних продуктів 06.01.2022

До кінця карантину підприємства зможуть купувати газ з націнкою не більше 25 відсотків. Однакові пільги отримали і фермерські господарства, і великі агрохолдинги.

У Казахстані надзвичайний стан по всій країні, ОДКБ на прохання Токаєва посилає миротворців

У Казахстані надзвичайний стан по всій країні, ОДКБ на прохання Токаєва посилає миротворців 05.01.2022

Президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до сусідніх країн через "акт агресії" з боку "терористичних банд". Керівництво Казахстану ввело режим надзвичайного стану на всій території країни.
Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану

Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану 05.01.2022

Президент Казахстану Токаєв на тлі протестів сам очолив Радбез і пообіцяв "діяти жорстко". Тим часом мітинги не вщухають, у столиці країни відсутній інтернет та телефонний зв'язок.
На тлі протестів влада Казахстану вирішила знизити ціну на газ, проте люди не розійшлися

На тлі протестів влада Казахстану вирішила знизити ціну на газ, проте люди не розійшлися 04.01.2022

Учасники наймасовішої акції протесту, яка відбувається у місті Актау, не збираються розходитись доки до них не приїде президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається (відео)

Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається (відео) 03.12.2021

Цієї осені в Україні різко подорожчав національний продукт - сало. А за весь рік рекордно зросли в ціні цукор і соняшникова олія. DW з’ясовувала, чому в Україні настільки дорожчають харчі.

Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається? (02.12.2021) 03.12.2021

Цієї осені в Україні різко подорожчав національний продукт - сало. А за весь рік рекордно зросли в ціні цукор і соняшникова олія. DW з’ясовувала, чому в Україні настільки дорожчають харчі.
Зростання ціни газу: шок у Європі, та чи винна Росія? (22.10.2021)

Зростання ціни газу: шок у Європі, та чи винна Росія? (22.10.2021) 22.10.2021

Ціна газу на енергоринку Європи зросла понад удесятеро порівняно з минулим роком. Ця тема стала головною на саміті ЄС у Брюсселі. Росія постачає близько третини природного газу, який споживає ЄС. DW розбиралася, які причини такого стрімкого зростання цін на газ і яка роль Москви у газовій кризі?
Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021)

Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині? І чи може газова криза пришвидшити перехід бюджетників на альтернативні джерела опалення? 

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео)

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині?

Вітренко: Україна сама могла б експортувати газ, але…(відео)

Вітренко: Україна сама могла б експортувати газ, але…(відео) 20.10.2021

Що буде з цінами на газ? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Що заважає Україні перетворитися з імпортера в експортера газу? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW.

Юрій Вітренко про ціну на газ, водень для німців і опалення (20.10.2021) 20.10.2021

Як "Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації газопроводу "Північний потік-2"? Що буде з цінами на газ, коли їх розморозять? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Наскільки реалістична воднева співпраця з Німеччиною? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю DW.

Єврокомісія представила план боротьби зі зростанням цін на енергоносії

Єврокомісія представила план боротьби зі зростанням цін на енергоносії 13.10.2021

Серед короткострокових заходів протидії кризі передбачені соціальна підтримка людей, які не в змозі заплатити за енергоносії. Зниження цін на газ в Євросоюзі очікується в квітні 2022 року.

Новий опалювальний сезон: скільки коштуватиме газ і струм для українців (08.10.2021) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

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