Ціна на газ

Зростання ціни газу: шок у Європі, та чи винна Росія? (22.10.2021)

Ціна газу на енергоринку Європи зросла понад удесятеро порівняно з минулим роком. Ця тема стала головною на саміті ЄС у Брюсселі. Росія постачає близько третини природного газу, який споживає ЄС. DW розбиралася, які причини такого стрімкого зростання цін на газ і яка роль Москви у газовій кризі?