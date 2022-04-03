Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ціна на газ".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ, сировину та інших витрат їхня діяльність стає збитковою. Крім того, хлібопекарі нарікають на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українських споживачів?
Президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до сусідніх країн через "акт агресії" з боку "терористичних банд". Керівництво Казахстану ввело режим надзвичайного стану на всій території країни.
Ціна газу на енергоринку Європи зросла понад удесятеро порівняно з минулим роком. Ця тема стала головною на саміті ЄС у Брюсселі. Росія постачає близько третини природного газу, який споживає ЄС. DW розбиралася, які причини такого стрімкого зростання цін на газ і яка роль Москви у газовій кризі?
Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині? І чи може газова криза пришвидшити перехід бюджетників на альтернативні джерела опалення?
Як "Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації газопроводу "Північний потік-2"? Що буде з цінами на газ, коли їх розморозять? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Наскільки реалістична воднева співпраця з Німеччиною? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю DW.