Чому дорожчає український хліб? (відео)

Булочки, батони, тістечка і рогалики. Такі звичні для українців недорогі хлібобулочні вироби вже незабаром можуть стати в рази дорожчими. Або ж узагалі - зникнуть з полиць. Через нові тарифи на газ опалювати пекарні стало удесятеро дорожче. Оплата газу за новими тарифами за один робочий день у січні обійдеться в понад 500 000 гривень замість 30 000. Окрім комунальних тарифів, також зросла ціна на основну сировину для хлібозаводів - зерно. Дивіться репортаж DW: