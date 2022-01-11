Чому дорожчає український хліб? (відео)

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Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ та борошно їхня діяльність стає збитковою. Крім того, скаржаться на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українців?
Булочки, батони, тістечка і рогалики. Такі звичні для українців недорогі хлібобулочні вироби вже незабаром можуть стати в рази дорожчими. Або ж узагалі - зникнуть з полиць. Через нові тарифи на газ опалювати пекарні стало удесятеро дорожче. Оплата газу за новими тарифами за один робочий день у січні обійдеться в понад 500 000 гривень замість 30 000. Окрім комунальних тарифів, також зросла ціна на основну сировину для хлібозаводів - зерно. Дивіться репортаж DW:
Цієї осені в Україні різко подорожчав національний продукт - сало. А за весь рік рекордно зросли в ціні цукор і соняшникова олія. DW з’ясовувала, чому в Україні настільки дорожчають харчі.
Україна стає привабливішою для європейських брендів одягу. Але придбати його можна лише в Європі.В українських магазинах переважає продукція з Китаю. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.
Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?
МВФ вважає Україну найбіднішою державою Європи. Попереду вже навіть Молдова. Втім за багатством природних ресурсів та розвиненістю промисловості Україна випереджає багато країн. Чому досі триває цей парадокс?