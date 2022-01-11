 Чому дорожчає український хліб? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.01.2022

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Економіка

Чому дорожчає український хліб? (відео)

Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ та борошно їхня діяльність стає збитковою. Крім того, скаржаться на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українців?

Frankreich Lille | Bäckerei | Baguette und Brot

Що відбувається з цінами на хліб в Україні?

Булочки, батони, тістечка і рогалики. Такі звичні для українців недорогі хлібобулочні вироби вже незабаром можуть стати в рази дорожчими. Або ж узагалі - зникнуть з полиць. Через нові тарифи на газ опалювати пекарні стало удесятеро дорожче. Оплата газу за новими тарифами за один робочий день у січні обійдеться в понад 500 000 гривень замість 30 000. Окрім комунальних тарифів, також зросла ціна на основну сировину для хлібозаводів - зерно. Дивіться репортаж DW:

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Докладно

Frankreich Lille | Bäckerei | Baguette und Brot

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