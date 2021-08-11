 Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.08.2021

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Економіка

Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео)

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

Скільки треба заробляти, щоб бути середнім класом в Україні?

Скільки треба заробляти, щоб бути середнім класом в Україні?

За 30 років незалежності в Україні фактично так і не сформувався середній клас. Принаймні це випливає з актуального соцдослідження, проведеного Держстатом. У його межах було опитано майже вісім тисяч домогосподарств. І лише один відсоток респондентів віднесли себе до середнього класу. 32 відсотки не вважають себе ані середнім класом, ані бідними. І аж 67 відсотків назвали себе бідними. Чи справді в Україні немає середнього класу? Фінансист Сергій Фурса пояснює таку статистику особливостями українського менталітету. Мовляв, українці звикли бідкатися і, навіть будучи середнім класом, схильні вважати, що вони занадто бідні. Чому це так:


 

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Докладно

Скільки треба заробляти, щоб бути середнім класом в Україні?

Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео)

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