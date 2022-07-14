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Експорт зерна

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "експорт зерна".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

ЗМІ розкрили подробиці угоди щодо експорту українського зерна

ЗМІ розкрили подробиці угоди щодо експорту українського зерна 14.07.2022

Газета The Wall Street Journal повідомила про прогрес, досягнутий на переговорах у Стамбулі. Угода передбачає припинення вогню та часткове розмінування трьох портів. Підтвердження цієї інформації поки немає.
Зеленський-Джонсону: Україна з сумом сприйняла новину про відставку

Зеленський-Джонсону: Україна з сумом сприйняла новину про відставку 07.07.2022

У Києві не сумніваються, що підтримка Лондона збережеться й надалі, але особисте лідерство й харизма Джонсона "робили її особливою", наголосив Володимир Зеленський.
Попри війну: Україна за рік на чверть збільшила експорт зернових і олійних

Попри війну: Україна за рік на чверть збільшила експорт зернових і олійних 02.07.2022

У 2021/2022 маркетинговому році Україна наростила обсяги зовнішньої торгівлі агропродукцією. Експорт зернових та олійних культур приніс 22,2 мільярда доларів.
Острів Зміїний: у чому його стратегічна важливість для України?

Острів Зміїний: у чому його стратегічна важливість для України? 30.06.2022

У ЗСУ стверджують, що росіяни залишили острів Зміїний після численних атак українських військ по їхніх позиціях. У міноборони РФ називають свій вихід "жестом доброї волі". У чому стратегічна важливість острова?
ДНК-тести можуть допомогти запобігти продажу вкраденого РФ в Україні зерна

ДНК-тести можуть допомогти запобігти продажу вкраденого РФ в Україні зерна 28.06.2022

Великобританія надасть технології для здійснення ДНК-тестів, за допомогою яких можна буде визначити походження зерна, яке постачає Росія на світові ринки. Це має завадити продажам вкраденого в Україні зерна.
Тімоті Снайдер: Путін може влаштувати Голодомор в усьому світі

Тімоті Снайдер: Путін може влаштувати Голодомор в усьому світі 27.06.2022

Американський історик Тімоті Снайдер порівняв путінську блокаду поставок зерна з України зі сталінським терором, назвав війну РФ в Україні колоніальною та порадив, як протистояти російській пропаганді.
Дебати у ПАРЄ: РФ шантажує світ голодом, щоб Захід зняв санкції

Дебати у ПАРЄ: РФ шантажує світ голодом, щоб Захід зняв санкції 24.06.2022

Блокуючи експорт українського зерна, РФ використовує продовольство як зброю. Населенню бідних країн загрожує голод, продовольча стабільність Заходу також під загрозою. Про що йшлося під час дебатів у ПАРЄ?
Які шляхи експорту українського зерна пропонують у Євросоюзі

Які шляхи експорту українського зерна пропонують у Євросоюзі 21.06.2022

Головний дипломат ЄС вимагає від Росії уможливити експорт української пшениці. Якщо РФ цього не зробить, це буде воєнним злочином, наголосив Жозеп Боррель. Які шляхи для експорту зерна пропонує ЄС?
Румунія не справляється з експортом зерна з України

Румунія не справляється з експортом зерна з України 18.06.2022

Через відсутність транспортної інфраструктури, яка потрібна на вивезення зерна з України, президент Румунії Клаус Йоганніс назвав це завдання "логістичним викликом епічних масштабів".

Шольц, Макрон і Драгі з "гостинцями" в Києві: що пообіцяли Зеленському лідери ЄС? (17.06.2022) 17.06.2022

Лідерів Німеччини, Франції та Італії, як нікого іншого, критикували за зволікання з візитом до Києва. Після понад 100 днів війни вони нарешті відвідали Україну. З чим приїхали - порожніми обіцянками чи реальною підтримкою?

Європейський квартет у Києві: беззаперечна підтримка України на шляху до ЄС

Європейський квартет у Києві: беззаперечна підтримка України на шляху до ЄС 16.06.2022

Підтримка статусу кандидата в члени ЄС для України, спроби розблокувати експорт українського зерна і підтверджені обіцянки щодо надання зброї Києву. Головні підсумки візиту в Україну Шольца, Макрона, Драгі та Йоганніса.
Коментар: Загроза голоду підштовхує Африку у бік путінської Росії

Коментар: Загроза голоду підштовхує Африку у бік путінської Росії 13.06.2022

Путін уже багато років прагне створення проросійських альянсів в Африці, щоб розширити свій вплив. Схоже, він досягає успіху, вважає оглядака FAZ Клаудіа Брель.

Українські фермери борються за врожай та експорт зерна - "Європа у фокусі" (13.06.2022) 13.06.2022

Латвія: від концертів у Кремлі до агітації проти війни. Україна: як виживають фермери під час війни і чи буде врожай. Франція: 13-річний художник малює для безхатченків. Італія: піца вручну проти торгового автомата.
Розблокування експорту зерна: чому Київ відкинув пропозицію РФ

Розблокування експорту зерна: чому Київ відкинув пропозицію РФ 09.06.2022

Пропозиція Москви щодо розблокування українських портів та відновлення експорту зерна є неприйнятною для України, вважають українські урядовці й експерти. Київ вимагає гарантій безпеки від НАТО і протикорабельної зброї.

Лукашенко, порти і добрива: як "бацька" торгується за експорт зерна через Білорусь (03.06.2022) 03.06.2022

Українські порти заблоковані Росією. Експорт зерна неможливий. Захід припускає тимчасове зняття деяких санкцій з Білорусі, якщо Мінськ допоможе з експортом зерна. Чому це "фальшива дилема"?
Блокада українських портів у Чорному морі: чи допоможуть військові конвої?

Блокада українських портів у Чорному морі: чи допоможуть військові конвої? 30.05.2022

Росія блокує у Чорному морі кораблі, які мають доставити зерно з України на світовий ринок. Литва пропонує створити міжнародний конвой для забезпечення безпеки цих суден. Чи є це можливим?
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