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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "експорт зерна".
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Лідерів Німеччини, Франції та Італії, як нікого іншого, критикували за зволікання з візитом до Києва. Після понад 100 днів війни вони нарешті відвідали Україну. З чим приїхали - порожніми обіцянками чи реальною підтримкою?
Підтримка статусу кандидата в члени ЄС для України, спроби розблокувати експорт українського зерна і підтверджені обіцянки щодо надання зброї Києву. Головні підсумки візиту в Україну Шольца, Макрона, Драгі та Йоганніса.
Латвія: від концертів у Кремлі до агітації проти війни. Україна: як виживають фермери під час війни і чи буде врожай. Франція: 13-річний художник малює для безхатченків. Італія: піца вручну проти торгового автомата.