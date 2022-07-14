Українські фермери борються за врожай та експорт зерна - "Європа у фокусі" (13.06.2022)

Латвія: від концертів у Кремлі до агітації проти війни. Україна: як виживають фермери під час війни і чи буде врожай. Франція: 13-річний художник малює для безхатченків. Італія: піца вручну проти торгового автомата.