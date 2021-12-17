Як Україна вдягає Європу (відео)

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Україна стає привабливішою для європейських брендів одягу. Але придбати його можна лише в Європі.В українських магазинах переважає продукція з Китаю. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.
Українцям доводиться купувати товари тих самих брендів, але виробництва Китаю чи Бангладеш. Якість гірша, але й ціна нижча. Або ж - носити секонд-хенд. Україна - одна з лідерів у світі за обсягами імпорту ношеного одягу. З 2014 року з'явилося чимало українських брендів. Але незначні обсяги й велике податкове навантаження роблять ціну на їхню продукцію непідйомною для пересічного українця.
Компанії "швидкої моди" на кшталт Zara та H&M представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?
Що носять німці, скільки витрачають на одяг і яка вона - мода по-німецьки? Журналістка DW Рейчел Стюарт - про звички німців: від вуличної моди до подіумів.