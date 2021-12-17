 Як Україна вдягає Європу (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Як Україна вдягає Європу (відео)

Україна стає привабливішою для європейських брендів одягу. Але придбати його можна лише в Європі.В українських магазинах переважає продукція з Китаю. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Нині 80 відсотків усього українського легпрому працює за давальницькою схемою на Європу і США

Нині 80 відсотків усього українського легпрому працює за давальницькою схемою на Європу і США

Українцям доводиться купувати товари тих самих брендів, але виробництва Китаю чи Бангладеш. Якість гірша, але й ціна нижча. Або ж - носити секонд-хенд. Україна - одна з лідерів у світі за обсягами імпорту ношеного одягу. З 2014 року з'явилося чимало українських брендів. Але незначні обсяги й велике податкове навантаження роблять ціну на їхню продукцію непідйомною для пересічного українця. 

DW.COM

(Не)екологічна мода від Zara та H&M: чи є одяг шкідливим для довкілля (відео)

Компанії "швидкої моди" на кшталт Zara та H&M представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?  

Мода у Німеччині: що носять німці і скільки витрачають на одяг (відео)

Що носять німці, скільки витрачають на одяг і яка вона - мода по-німецьки? Журналістка DW Рейчел Стюарт - про звички німців: від вуличної моди до подіумів.  

Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео)

Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК. Чи має це вплив на обороти компаній?  

Також за темою

Чому українці не носять українське, або як Україна одягає Європу (17.12.2021) 17.12.2021

Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Реклама

Докладно

Процес у справі про вбивство в Тіргартені

Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля?

Вирок за вбивство чеченця в Берліні ухвалено. Але засуджено також Володимира Путіна, вважає Крістіан Ф. Тріппе.  

Нині 80 відсотків усього українського легпрому працює за давальницькою схемою на Європу і США

Як Україна вдягає Європу (відео)

Україна шиє одяг для відомих модних брендів, але придбати його можна лише в Європі. Чому невигідно шити для українців?  