Як Україна вдягає Європу (відео)

Українцям доводиться купувати товари тих самих брендів, але виробництва Китаю чи Бангладеш. Якість гірша, але й ціна нижча. Або ж - носити секонд-хенд. Україна - одна з лідерів у світі за обсягами імпорту ношеного одягу. З 2014 року з'явилося чимало українських брендів. Але незначні обсяги й велике податкове навантаження роблять ціну на їхню продукцію непідйомною для пересічного українця.