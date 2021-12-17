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Hugo Boss – німецька компанія, яка виробляє модний одяг.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Hugo Boss". Hugo Boss є німецькою компанією-виробником модного одягу. Її штаб-квартира розташована в західнонімецькому місті Метцінгер. Компанія була заснована 1924 року німецьким підприємцем Хуґо Фердінандом Боссом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.