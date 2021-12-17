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Hugo Boss

Hugo Boss – німецька компанія, яка виробляє модний одяг.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Hugo Boss". Hugo Boss є німецькою компанією-виробником модного одягу. Її штаб-квартира розташована в західнонімецькому місті Метцінгер. Компанія була заснована 1924 року німецьким підприємцем Хуґо Фердінандом Боссом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Україна вдягає Європу (відео)

Як Україна вдягає Європу (відео) 17.12.2021

Україна стає привабливішою для європейських брендів одягу. Але придбати його можна лише в Європі.В українських магазинах переважає продукція з Китаю. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Чому українці не носять українське, або як Україна одягає Європу (17.12.2021) 17.12.2021

Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Дослідниця: Шити в Україні для західних брендів - не означає гідно заробляти

Дослідниця: Шити в Україні для західних брендів - не означає гідно заробляти 09.11.2017

Умови праці на українських фабриках, які шиють одяг для західних брендів, не набагато кращі, ніж в Азії. Примусити компанії до змін може лише міжнародна регуляція, переконана дослідниця Оксана Дутчак.
Західні бренди шиють одяг в Україні за безцінь - дослідження

Західні бренди шиють одяг в Україні за безцінь - дослідження 09.11.2017

Українські швачки на фабриках, що шиють одяг для модних європейських брендів, часто отримують злиденну зарплату, яка не забезпечує нормальних умов життя. Про це йдеться в дослідженні Clean Clothes Campaign.
Елегантність для есесівців від Hugo BOSS

Елегантність для есесівців від Hugo BOSS 27.09.2011

Дизайнерський дім Hugo BOSS, один з найвідоміших брендів німецького одягу та аксесуарів класу люкс, відкрито визнав перед громадськістю свої зв’язки з нацистським режимом. Раніше так вчинили й інші німецькі компанії.
8-й Берлінський тиждень моди: тренди, джинси, бокс

8-й Берлінський тиждень моди: тренди, джинси, бокс 21.01.2011

З середи до суботи у Берліні очікують 200 тисяч відвідувачів на тижні моди. Серед дизайнерів: Escada Sport, Hugo Boss, Guess Jeans. А побачити можна модні новинки, спалені книжки, хліб з маслом і навіть бокс.

У Hugo Boss – новий керівник 18.05.2008

Новим керівником найбільшого у Німеччині дому моди Hugo Boss стане доволі молодий, але досвідчений менеджер Дитріх Ларс.

Hugo Boss йде в інтернет 01.01.2008

Підвищення активності у глобальній мережі спостерігається і серед домів моди.

Nestle, Volvo та Hugo Boss знову порадували акціонерів 25.04.2006

Поміж компаній, що подали успішні квартальні звіти - Nestle, Volvo та Hugo Boss.

Hugo Boss успішно заграє з жіноцтвом 30.03.2005

Минулого року оборот відомого виробника модного одягу Hugo Boss зріс більш ніж на 10 відсотків.

Світ моди: Gucci демонструє оптимізм, а Hugo Boss - стриманість 02.04.2004

Третій за розміром у світі виробник предметів розкоші - концерн Gucci - вважає, що складні часи вже позаду, а попереду - новий розквіт. Прогнози Hugo Boss - скромніші.

Hugo Boss задоволений результатами 06.11.2003

Менеджери виробника готового одягу Hugo Boss задоволені фінансовими результатами за перші 9 місяців року.