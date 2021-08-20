 Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.08.2021

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Політика й суспільство

Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео)

Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК. Чи має це вплив на обороти компаній?

Belgien Brussel | Regenbogenflagge

Модна колекція у кольорах веселки на підтримку ЛГБТК у Польщі

Понад 100 польських громад оголосили себе так званими "зонами вільними від ЛГБТК", це майже третина Польщі. Пояснюють це тим, що у такий спосіб буцімто захищають своїх громадян від згубної західної ідеології. Але є і спротив. Стати на такий шлях ризикнув бренд одягу з Варшави - Risk. Творці бренду хочуть висловити політичний меседж - своєю веселковою колекцією. 

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Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТК-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (відео)

Голова неурядової організації "УкраїнаПрайд" Софія Лапіна не може добитися від поліції реєстрації її заяви про погрози життю. ЛГБТК-спільнота вимагає від президента Володимира Зеленського захисту їхніх прав.  

Як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (відео)

Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. В Україні ж тисячі гомосексуальних пар не мають такого права. Коли "шлюб для всіх" прийде в Україну та навіщо це ЛГБТ?  

Гомобофія у Польщі як причина для еміграції - "Європа у фокусі" (відео)

Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер. Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком. Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків.  

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Докладно

Цей чоловік в Ізраїлі отримує вже третє щеплення від коронавірусу

Коронавірус: чому в Ізраїлі зростають цифри?

Майже 60 відсотків населення Ізраїлю двічі вакциновано. Але там знову стрімко зростає кількість інфекцій. Чому?  

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Український слід крадіжок велосипедів у Німеччині (відео)

Куди діваються вкрадені у Німеччині велосипеди? DW натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.  