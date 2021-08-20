Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео)

Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК. Чи має це вплив на обороти компаній?
Понад 100 польських громад оголосили себе так званими "зонами вільними від ЛГБТК", це майже третина Польщі. Пояснюють це тим, що у такий спосіб буцімто захищають своїх громадян від згубної західної ідеології. Але є і спротив. Стати на такий шлях ризикнув бренд одягу з Варшави - Risk. Творці бренду хочуть висловити політичний меседж - своєю веселковою колекцією.
Голова неурядової організації "УкраїнаПрайд" Софія Лапіна не може добитися від поліції реєстрації її заяви про погрози життю. ЛГБТК-спільнота вимагає від президента Володимира Зеленського захисту їхніх прав.
Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. В Україні ж тисячі гомосексуальних пар не мають такого права. Коли "шлюб для всіх" прийде в Україну та навіщо це ЛГБТ?