Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео)

Понад 100 польських громад оголосили себе так званими "зонами вільними від ЛГБТК", це майже третина Польщі. Пояснюють це тим, що у такий спосіб буцімто захищають своїх громадян від згубної західної ідеології. Але є і спротив. Стати на такий шлях ризикнув бренд одягу з Варшави - Risk. Творці бренду хочуть висловити політичний меседж - своєю веселковою колекцією.