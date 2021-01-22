Як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (відео)

Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. В Україні ж тисячі гомосексуальних пар не мають такого права. Коли "шлюб для всіх" прийде в Україну та навіщо це ЛГБТ?
Представники ЛГБТ-спільноти впевнені: впровадження можливості узаконити одностатеві стосунки в Україні - питання часу
Через те, що геї та лесбійки в Україні не можуть узаконити свої стосунки, вони позбавлені базових прав, які мають гетеросексуальні пари. Комплексно вирішити проблеми одностатевих пар могло б запровадження інституту цивільного партнерства, яке було б хоч і не рівнозначною, але все ж альтернативою шлюбу, що визначений у Конституції України як союз чоловіка і жінки. Законопроєкт про цивільне партнерство, створення якого координувала Українська гельсінська спілка з прав людини, наразі готовий на 85 відсотків. Невже українські ЛГБТ-пари можуть сподіватися на запровадження "шлюбу для всіх"? І, власне, навіщо це їм? Дивіться у сюжеті DW:
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