 Як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (відео)

Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. В Україні ж тисячі гомосексуальних пар не мають такого права. Коли "шлюб для всіх" прийде в Україну та навіщо це ЛГБТ?

Прайд у Києві

Представники ЛГБТ-спільноти впевнені: впровадження можливості узаконити одностатеві стосунки в Україні - питання часу

Через те, що геї та лесбійки в Україні не можуть узаконити свої стосунки, вони позбавлені базових прав, які мають гетеросексуальні пари. Комплексно вирішити проблеми одностатевих пар могло б запровадження інституту цивільного партнерства, яке було б хоч і не рівнозначною, але все ж альтернативою шлюбу, що визначений у Конституції України як союз чоловіка і жінки. Законопроєкт про цивільне партнерство, створення якого координувала Українська гельсінська спілка з прав людини, наразі готовий на 85 відсотків. Невже українські ЛГБТ-пари можуть сподіватися на запровадження "шлюбу для всіх"? І, власне, навіщо це їм? Дивіться у сюжеті DW: 

DW.COM

Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео)

Вікторія захищала Україну, воюючи на Донбасі. Як хлопець. Саме у лавах Збройних сил України прийшло остаточне розуміння щодо необхідності зміни статі. Як це було - прямою мовою в ексклюзивному матеріалі DW.  

Словесний батл про родинні цінності: депутат проти феміністки (відео)

Близько 300 депутатів України увійшли до міжфракційного об’єднання "Цінності. Гідність. Родина" заради зміцнення традиційних цінностей. Словесний батл ініціатора об'єднання Святослава Юраша з феміністкою Тетяною Касьян.  

Український військовий-гей: життя після камінг-ауту (відео)

Віктор Пилипенко став першим українським військовим-геєм, який відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію. Як це змінило його життя?  

Гомобофія у Польщі як причина для еміграції - "Європа у фокусі" (відео)

Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер. Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком. Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків.  

Також за темою

Право на сім'ю: як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (22.01.2021) 22.01.2021

Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. Натомість тисячі гомосексуальних пар в Україні досі позбавлені такого права. Навіщо геям та лесбійкам узаконювати свої стосунки, які можливості для цього існують вже нині та коли "шлюб для всіх" прийде в Україну - у матеріалі DW.

Estland Tallinn Symbolbild männliches Paar

У Німеччині понад 73 тисячі одностатевих шлюбів за дещо більш ніж два роки 02.01.2021

Одностатеві шлюби в Німеччині узаконили в жовтні 2017 року. До кінця 2019 року в країні зареєстрували близько 47 тисяч нових таких шлюбів, ще понад 26 тисяч пар перереєстрували на шлюб дозволені раніше партнерства.

Symbolbild Russland Stop Homophobie

Коментар: У Росії гомофобія допомагає закликати до участі в референдумі 09.06.2020

1 липня Росія голосуватиме щодо поправок до конституції. Для того, щоб у плебісциті взяла участь якомога більша кількість людей, нині роздмухується хвиля гомофобії, пише Юрій Решето.

Реклама

Докладно

Прайд у Києві

Право на сім'ю для ЛГБТ (відео)

Коли "шлюб для всіх" прийде в Україну та навіщо це геям та лесбійкам?  

У багатьох країнах роблять ставку на водень як енергоносій майбутнього

Водень - пальне без шкоди для довкілля? (відео)

Водневі автомобілі часто ставлять на одну ланку із електрокарами. Однак водневі технології теж можуть бути "брудними".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  