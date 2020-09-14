Гомобофія у Польщі як причина для еміграції - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:



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21:00 Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3iQsG