 Гомобофія у Польщі як причина для еміграції - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.09.2020

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Політика й суспільство

Гомобофія у Польщі як причина для еміграції - "Європа у фокусі" (відео)

Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер. Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком. Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків.

Представники ЛГБТ-спільноти в Польщі нарікають на зростання дискримінації (picture-alliance/dpa/A. Guz)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:07 Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер

05:35 Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком

10:48 Гомофобія в Польщі: протестувати чи емігрувати?

15:55 Через Brexit британці побоюються дефіциту харчів

21:00 Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3iQsG

 

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Докладно

Представники ЛГБТ-спільноти в Польщі нарікають на зростання дискримінації (picture-alliance/dpa/A. Guz)

Гомобофія у Польщі - "Європа у фокусі" (відео)

Найнебезпечніша професія в Росії. Італійський Робінзон Крузо. Взірцеве фінське село.  

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