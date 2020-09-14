Гомобофія у Польщі як причина для еміграції - "Європа у фокусі" (відео)

Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер. Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком. Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:07 Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер
05:35 Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком
10:48 Гомофобія в Польщі: протестувати чи емігрувати?
15:55 Через Brexit британці побоюються дефіциту харчів
21:00 Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3iQsG
На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.
Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони. Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні. Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу.
Вікторія захищала Україну, воюючи на Донбасі. Як хлопець. Саме у лавах Збройних сил України прийшло остаточне розуміння щодо необхідності зміни статі. Як це було - прямою мовою в ексклюзивному матеріалі DW.