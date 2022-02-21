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Отруєння Олексія Навального

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "отруєння Олексія Навального".

Російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня 2020 року в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування в берлінську клініку "Шаріте". Він перебував у штучній комі 19 діб. Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, взятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". До аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як держави переслідують своїх політичних опонентів за кордоном

Як держави переслідують своїх політичних опонентів за кордоном 21.02.2022

Freedom House аналізує репресії проти емігрантів у всьому світі. Китай має найрозгалуженіший механізм переслідування своїх колишніх громадян. За вбивствами за кордоном лідирує Росія.
ПАРЄ: Росія має розпочати незалежне розслідування отруєння Навального

ПАРЄ: Росія має розпочати незалежне розслідування отруєння Навального 27.01.2022

У ПАРЄ вважають, що Навального отруїли "Новічком" на території Росії. На дебатах депутати асамблеї закликали Москву негайно звільнити опозиціонера. Делегація РФ від участі у дебатах відмовилася.
Росія додала Навального до переліку терористів та екстремістів

Росія додала Навального до переліку "терористів та екстремістів" 25.01.2022

Імена ув'язненого Олексія Навального та інших російських опозиціонерів та активістів з'явилися у переліку "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу. До списку потрапила і 70-річна пенсіонерка зі "свідків Єгови".
Лондон запровадив санкції щодо причетних до отруєння Навального

Лондон запровадив санкції щодо причетних до отруєння Навального 20.08.2021

Великобританія запровадила санкції щодо семи росіян, яких підозрюють в причетності до отруєння опозиціонера Олексія Навального в 2020 році в Росії.
Меркель обговорить з Путіним Афганістан, Україну та Білорусь

Меркель обговорить з Путіним Афганістан, Україну та Білорусь 18.08.2021

Нерозслідуване отруєння Олексія Навального обтяжує відносини Німеччини з Росією, кажуть у Берліні. Важливою темою переговорів канцлерки як у Москві, так і в Києві стане й "Північний потік-2".
Біля Омська знайшовся екскерівник лікарні, де лікували Олексія Навального

Біля Омська знайшовся екскерівник лікарні, де лікували Олексія Навального 10.05.2021

Про зникнення міністра охорони здоров'я Омської області й екскерівника лікарні, в яку після отруєння у серпні 2020 року потрапив Олексій Навальний, повідомили кілька днів тому.
У Росії зник колишній керівник лікарні, де лікували Навального

У Росії зник колишній керівник лікарні, де лікували Навального 09.05.2021

Міністр охорони здоров'я Омської області і екскерівник лікарні, в яку після отруєння потрапив Олексій Навальний, пішов на полювання і зник безвісти.
МЗС Швеції викликало російського посла через санкції щодо вченого

МЗС Швеції викликало російського посла через санкції щодо вченого 01.05.2021

Напередодні Москва запровадила санкції щодо вісьмох громадян ЄС. Серед них і шведський дослідник, який підтвердив отруєння Олексія Навального речовиною групи "Новичок".
Біля колонії, де утримується Навальний, затримали медиків та журналістів

Біля колонії, де утримується Навальний, затримали медиків та журналістів 06.04.2021

Біля колонії у Покрові, в якій утримується російський опозиціонер Олексій Навальний, зібрались члени профспілки "Альянс лікарів", які вимагають надати політику медичну допомогу. Почались арешти.
Російський Альянс лікарів готовий протестувати для допуску медиків до Олексія Навального

Російський "Альянс лікарів" готовий протестувати для допуску медиків до Олексія Навального 03.04.2021

Профспілка медпрацівників анонсувала акцію протесту біля колонії в Покрові, якщо Навальному не нададуть медичну допомогу. Політику загрожує глікемічна кома, вважають в "Альянсі лікарів".
Адвокатка Навального повідомила про погіршення його здоров'я в колонії

Адвокатка Навального повідомила про погіршення його здоров'я в колонії 24.03.2021

Адвокатка російського опозиціонера Олексія Навального розповіла ЗМІ, що у її підзахисного в колонії "почало віднімати ноги". Соратник політика Леонід Волков не виключив, що політик перебуває в тюремній лікарні.
США слідом за ЄС запроваджують санкції через отруєння Навального

США слідом за ЄС запроваджують санкції через отруєння Навального 02.03.2021

За повідомленнями американських ЗМІ, обмежувальні заходи спрямовані проти сімох фізичних осіб і 14 організацій з РФ.
Олексія Навального етапували в колонію у Володимирській області

Олексія Навального етапували в колонію у Володимирській області 28.02.2021

Олексія Навального доправили до виправної колонії в місті Покров у Володимирській області. Спочатку він перебуватиме на карантині.
Суди над Навальним: апеляцію у справі Ів Роше відхилено

Суди над Навальним: апеляцію у справі "Ів Роше" відхилено 20.02.2021

Суди в Росії розглядають у суботу одразу декілька справ щодо Олексія Навального. Апеляцію у одній з них вже відхилено.
Боррель: Відносини ЄС з Росією досягли нової найнижчої точки

Боррель: Відносини ЄС з Росією досягли нової найнижчої точки 05.02.2021

Під час візиту до Москви голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що отруєння та арешт Олексія Навального призвели до нового погіршення у відносинах між Євросоюзом і РФ.
Головний в'язень Кремля: хто такий Олексій Навальний (фотогалерея)

Головний в'язень Кремля: хто такий Олексій Навальний (фотогалерея) 03.02.2021

Олексій Навальний - один із найвідоміших опозиціонерів Росії та лідер численних протестів проти Володимира Путіна. Основні факти з його біографії - у фотодобірці DW.
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