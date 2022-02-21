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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "отруєння Олексія Навального".
Російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня 2020 року в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування в берлінську клініку "Шаріте". Він перебував у штучній комі 19 діб. Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, взятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". До аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.