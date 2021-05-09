Біля Омська знайшовся екскерівник лікарні, де лікували Олексія Навального

Міністр охорони здоров'я Омської області Росії Олександр Мураховський живий та вийшов на зв'язок. Про це у понеділок, 10 травня, повідомила регіональна влада. "Міністр (...) Мураховський вийшов до людей в районі села Басли. Перебуває в нормальному стані", - йдеться у повідомленні, цитує інформагенція "Інтерфакс". Зараз Мураховський проходить обстеження у лікарні.

Раніше повідомлялося, що 7 травня Мураховський поїхав на квадроциклі на полювання і зник. Увагу західних ЗМІ цей факт привернув тому, що раніше Мураховський бувголовним лікарем Омської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги № 1 (ЛШМД-1), куди після отруєння в серпні 2020 року доправили російського опозиціонера Олексія Навального.

Зникнення на тлі смерті інших лікарів

При цьому Мураховський категорично заперечував версію про отруєння Навального. За словами ексголовного лікаря, опозиціонер впав у кому внаслідок порушення обміну речовин.

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Те, що Навальний тоді був отруєний нервово-паралітичною речовиною родини "Новачок", встановили згодом у європейських лабораторіях, коли опозиціонера доставили для лікування до берлінської клініки Charite.

Упродовж останніх двох місяців померли двоє лікарів, що надавали допомогу Навальному після екстреної посадки літака в аеропорту Омська.

Так, 4 лютого, від серцевого нападу помер 55-річний заступник головного лікаря ЛШМД-1 Сергій Максимишин. 26 березня від наслідків перенесеного в грудні 2020 року інсульту помер 63-річний Рустам Агішев, що завідував відділенням травматології та ортопедії цієї лікарні.

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