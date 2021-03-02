 США слідом за ЄС запроваджують санкції через отруєння Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

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США слідом за ЄС запроваджують санкції через отруєння Навального

За повідомленнями американських ЗМІ, обмежувальні заходи спрямовані проти сімох фізичних осіб і 14 організацій з РФ.

США слідом за ЄС запроваджують санкції через отруєння Навального

США слідом за ЄС запроваджують санкції через отруєння Навального

США услід за Євросоюзом у вівторок, 2 березня, запроваджують санкції щодо РФ у зв'язку з ситуацією з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Про це повідомили високопосадові представники адміністрації президента США під час телеконференції з журналістами, передає агенції Reuters. За словами американської сторони, ці кроки скоординовані з Європейським Союзом.

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Як повідомляється, обмежувальні заходи запроваджуються стосовно сімох фізичних осіб. У Вашингтоні, як зазначається в повідомленнях, ухвалили таке рішення, оскільки дійшли висновку, що Навальний "був отруєний нервово-паралітичною речовиною", і відповідальна за це саме Росія.

Також повідомляється, що окрім фізичних осіб, чиї імена поки не називаються, США запроваджуть санкції проти 14 організацій з РФ, що мають відношення до виробництва хімічних і біологічних речовин. Перелік цих організацій влада США також поки не опублікувала.

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Як повідомили в адміністрації президента США, Джо Байден вважає, що російський народ повинен користуватися правом на вільне вираження думок, і сповнений рішучості притягнути Росію до відповідальності за свої дії. Зазначається, що США не мають наміру добиватися "перезавантаження" відносин з РФ.

Також, за даними агентства Bloomberg, адміністрація президента США Джо Байдена має намір і надалі вводити санкції проти Росії.

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"Сьогодні - тільки початок, будуть ще санкції", - цитує агентство співрозмовника з Білого дому.

Нагадаємо, раніше у цей день повідомлялося про набуття чинності санкцій ЄС щодо російських посадових осіб у зв'язку з ситуацією з Навальним. Європейські санкції встановлюють заборону на поїздки в Євросоюз і заморожування в ЄС банківських активів осіб, які підпали під обмежувальні заходи.

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