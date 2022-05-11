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Санкції

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "санкції".

Санкції - заходи, що вживаються щодо країн або групи осіб, які грубо порушують певні норми та правила, з метою примусити їх знову дотримуватися цих правил. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів 11.05.2022

Штрафні заходи стосуються ще восьми російських громадян та організацій. На них покладається відповідальність за поширення дезінформації та кібератаку на Україну.
Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави

Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави 10.05.2022

Російські активи на території України переходять "Національному фонду інвестицій", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти спрямують на посилення армії, підтримку людей та відновлення країни.
Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу

Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 10 травня.
Греція продовжує постачання російської нафти морем попри санкції - ЗМІ

Греція продовжує постачання російської нафти морем попри санкції - ЗМІ 09.05.2022

Завдяки активності грецьких танкерів, експорт сирої нафти з Росії морем зберігся на довоєнному рівні попри запроваджені санкції, повідомляє видання Die Welt.
Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні

Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні 09.05.2022

На повоєнну відбудову України знадобляться сотні мільярдів євро. Для цих потреб можна використати заморожені активи російського Центробанку, вважає Жозеп Боррель.
Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо

Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події першої половини понеділка, 9 травня.
Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги

Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги 08.05.2022

Також Канада скасовує мита на українські товари на рік, запроваджує санкції проти ще 45 фізичних і юридичних осіб з Росії та відновлює роботу посольства у Києві.

Італія затримала розкішну яхту Шехерезада, яку пов'язують з Путіним

Італія затримала розкішну яхту "Шехерезада", яку пов'язують з Путіним 07.05.2022

В італійському порту Марина-ді-Каррара затримали яхту за 700 мільйонів доларів, формальним власником якої є, за даними ЗМІ, екскерівник "Роснефти", а реальним - Володимир Путін.
Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії

Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії 06.05.2022

Австрійська міністерка економіки впевнена, що ні Австрія, ні Німеччина не зможуть впоратися з ембарго на імпорт газу з Росії. Водночас Відень не має наміру оплачувати постачання газу у рублях, як вимагає Москва.
67 відсотків європейців підтримують постачання зброї Україні - опитування

67 відсотків європейців підтримують постачання зброї Україні - опитування 05.05.2022

Дві третини європейців підтримують закупівлю ЄС та постачання військової техніки в Україну. Крім того, 75 відсотків вважають, що війна в Україні показує, що "потрібна більша військова співпраця в рамках ЄС".
Коментар: Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії

Коментар: Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії 05.05.2022

Разом із шостим пакетом санкцій Євросоюз починає розривати найважливіші економічні зв'язки з Росією, наголошує оглядач FAZ Ніколас Буссе. Але лише санкцій, вважає він, для перемоги України замало.
Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС

Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС 05.05.2022

Європарламент засудив атаки Росії на транспортну інфраструктуру України. У резолюції він закликав допомогти з її відновленням, а також розвинути сполучення з ЄС.
Шарль Мішель - за конфіскацію активів підсанкційних росіян задля відбудови України

Шарль Мішель - за конфіскацію активів підсанкційних росіян задля відбудови України 05.05.2022

Вкрай важливо не лише заморозити активи, а й уможливити їхню конфіскацію задля відбудови України, переконаний Шарль Мішель. Утім, він визнав, що юридичний бік цього питання непростий.
Чим готовий пожертвувати ЄС, аби зупинити Путіна - дебати в Європарламенті

Чим готовий пожертвувати ЄС, аби зупинити Путіна - дебати в Європарламенті 04.05.2022

Економіка та споживачі в ЄС також несуть втрати від санкцій проти Росії. Від нафтового ембарго ціна зросте. Чи має ЄС зважати на власні втрати, намагаючись зупинити війну РФ проти України, дискутували в Європарламенті.
Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила

Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила 04.05.2022

Єврокомісія запропонувала членам ЄС запровадити санкції до глави Російської православної церкви патріарха Кирила, який виправдовує війну РФ проти України.
Як росіяни втрачають роботу через санкції та відхід західних фірм

Як росіяни втрачають роботу через санкції та відхід західних фірм 04.05.2022

Тисячі росіян втрачають роботу через санкції та відхід західних компаній з країни після нападу РФ на Україну. DW зібрала історії молодих жителів Росії, котрі залишились без роботи.
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