Відпочинок під санкціями? Як діти з ЄС опинилися в "Артеку"

Хто організував відпочинок дітей з Німеччини та Франції на анексованому РФ півострові і чи загрожують за цю поїздку санкції з боку Євросоюзу, розбиралася DW.

"Артек" - славетний піонерський табір часів СРСР - знову в центрі уваги. Європейські ЗМІ помітили, що минулого літа в таборі, анексованому РФ разом з Кримом, побували діти з країн Євросоюзу - Німеччини, Франції та Фінляндії. Як це стало можливим, хто відправив неповнолітніх громадян ЄС на підсанкційний півострів і чи загрожують організаторам туру покарання за порушення антивоєнних санкцій, з'ясовувала DW.

Хто видав дітям з ЄС путівки в "Артек"

Безкоштовні путівки до кримського табору стали призом на міжнародному конкурсі "Люди Артека". Його офіційні організатори - сам дитячий табір, а також російська некомерційна організація "Сделаем вместе!" Серед партнерів організації - партія "Единая Россия" і мінпросвіти РФ. А пресреліз про початок конкурсу навесні розмістило на своєму сайті МЗС РФ.

Розіграш турпутівок запустив представник Росспівробітництва - російського федерального агентства, проти якого ЄС запровадив санкції ще 2022 року. А головою конкурсної комісії у Франції став Еммануель Леруа. Він керує зареєстрованою в цій країні організацією Urgence Enfants du Donbass ("Допомога дітям Донбасу"), з 2015 року неодноразово відвідував самопроголошену "ДНР" і зустрічався з її ватажками.

Леруа відвідував окуповані Росією східні регіони України і після початку повномасштабної війни Росії проти України. Навесні 2022-го він брав участь у святкуванні 9 травня у підконтрольному РФ Маріуполі. При цьому провладні російські ЗМІ періодично цитують Леруа як французького політолога. В інтерв'ю він розхвалює Росію і особисто Володимира Путіна, а також обурюється "англосаксонською олігархією".

Відбір кандидатів на отримання турпутівки проходив на майданчику "Російського дому науки і культури" в Парижі, зазначено на сайті організації. Також інформаційним просуванням конкурсу займався "Російський дім" у Страсбурзі. Його представниця Алла Сизова у відповідь на запит DW вказала, що перебуває в Москві на Всесвітньому конгресі співвітчизників і поки що не може відповісти на запитання. Цей захід відкривали глава МЗС РФ Сергій Лавров, патріарх Кирило та спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко.

На відео, оприлюдненому 13 серпня в соцмережі "ВК", "діти з Німеччини" дякують також такій собі Вірі Александровій із Берліна як одній з організаторів поїздки до Криму. Відповідаючи на запит DW, у "Російському домі" в Берліні, однак, наголосили, що згадана поїздка "ніяк не пов'язана" з його діяльністю, а особистість Віри Александрової організації не відома.

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Дітей привезли до Криму, ймовірно, через РФ

Брати участь у конкурсі дозволили дітям віком 12-17 років, які не мають громадянства РФ або постійно проживають за межами Росії. Їм потрібно було написати твори про "Артек" і людей, які в ньому побували. Якою мовою - не уточнювалося. За даними "Російського дому" в Парижі, у відборі брали участь 248 школярів із 18 країн світу. У підсумку комісія визначила 100 переможців. Організатори окремо зазначали, що серед них виявилися 18 учасників із Німеччини, Франції, Австралії й Туреччини.

Згадують також про школярів з Білорусії, Киргизстану і навіть самопроголошеної Південної Осетії. Ці діти отримали путівки на так звану міжнародну зміну "Артеку", що проходила з 15 липня по 5 серпня 2024 року.

Перший заступник голови адміністрації президента РФ Серій Кірієнко виступає перед дітьми в "Артеку", 22 липня 2024 року Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Загалом у рамках акції "Люди Артека" на міжнародну зміну до табору приїхали 78 дітей з 15 країн, повідомляє сайт конкурсу. Тобто зі ста переможців конкурсу до Криму доїхали не всі. Під час перебування в "Артеку" діти зустрілися з представниками "Единой России" та брали участь в партійному "Клубі друзів Росії". Під час їхнього перебування до табору приїжджали учасники війни в Україні з російського боку, а також заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Чи зустрічалися вони з дітьми з країн ЄС, достеменно невідомо.

Як діти з Євросоюзу діставалися до Криму і назад, не уточнюється. Щоб з'ясувати маршрут, DW надіслала запити у сам табір, "Російський дім" у Парижі та Росспівробітництво. У Росспівробітництві відмовилися відповідати на запитання з формулюванням: "Не бачимо перспектив для розвитку довгострокового і плідного співробітництва з медіакомпанією Deutsche Welle і не вважаємо за потрібне його поглиблювати". Решта не надіслали жодної відповіді на момент публікації матеріалу. Утім, після повномасштабного вторгнення Росії приїхати до Криму з Європи окрім як через територію РФ діти не могли. А отже, має місце порушення українських законів.

На незаконність подібних дій вказав і представник МЗС України Георгій Тихий. Однак DW не вдалося отримати від української влади однозначної відповіді - чи послідує за цим порушенням будь-яке покарання і хто саме має його понести. Водночас Тихий наголосив: поїздки дітей з ЄС до Криму мали приватний характер і ніяк не вплинуть на дипломатичні відносини України з країнами ЄС.

"Відправляючи своїх дітей відпочивати поруч із російськими окупантами, громадяни країн ЄС мають усвідомлювати, що Росія обов'язково зробить їхніх синів та доньок знаряддями своєї державної пропаганди та виправдання загарбницької війни проти України. Саме це сталося нещодавно в Міжнародному дитячому центрі "Артек", - зазначив представник українського МЗС, закликавши європейських громадян не наражати власних дітей на ризик поїздками на анексований півострів.

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Російськомовні іноземці

Імовірно, частину логістики взяла на себе турфірма "Рускримтур". Принаймні директор цієї компанії і голова "громадської ради Сімферополя" Анатолій Тарасенко розмістив в Instagram відеоролик про те, як він вітає в місті іноземних дітей. При цьому Тарасенко говорить весь час російською, перекладачка зрідка вставляє короткі фрази англійською мовою. Судячи зі слів чоловіка, на зворотному шляху гостей чекають дві ночі в потязі.

Про те, що багато хто з дітей - вихідці з російськомовних родин, може свідчити й ім'я Нікіта, яке згадується у пресрелізі "Артеку", - так звати хлопчика з ФРН. У відео, оприлюдненому на сторінці організації "Сделаем вместе!" у соцмережі "ВК", "діти з Німеччини" російською, хоч і з акцентом, дякують за "по-справжньому чарівний" відпочинок у Криму. "Особливу подяку ми висловлюємо за те, що в "Артеку" ми змогли стати частиною політики миру і взаєморозуміння, яка об'єднує дітей з різних країн і культур. Про це почують школи Німеччини", - обіцяє одна з дівчаток.

В "Артеку" не вперше використовують дітей для пропаганди кремлівської версії "миру та взаєморозуміння". На фото: американська школярка Саманта Сміт (ц) відвідує дитячий табір на запрошення генсекретаря ЦК КПРС Юрія Андропова в квітні 1980 року Фото: ITAR-TASS/IMAGO

Користувачі соцмереж у ФРН із занепокоєнням відреагували на новини про дітей з Німеччини у Криму. "Які німецькі сім'ї відправляють своїх дітей у зону воєнних дій" - дивується один із користувачів соцмережі X. Влітку 2024 року російськомовні ЗМІ та Telegram-канали неодноразово повідомляли про атаки українських БПЛА по об'єктах в анексованому Криму.

Однак, безпека - лише один з аспектів, який викликає занепокоєння, коли йдеться про поїздки з ЄС до Криму. Інше питання - можливе порушення санкцій, запроваджених Євросоюзом після анексії Росією українського півострова 2014 року.

Відпочинок громадян ЄС у Криму порушує санкції?

Якщо поїздку до Криму організовувало турбюро, то, ймовірно, йдеться про компанію, зареєстровану за межами ЄС. У розмові з DW голова відділу комунікацій "Німецького туристичного союзу" (DRV) Торстен Шефер (Torsten Schäfer) нагадав зміст пресрелізу Ради ЄС від 18 грудня 2014 року: "Туроператорам ЄС більше не дозволяється пропонувати туристичні послуги в Криму або Севастополі. Круїзним лайнерам також більше не дозволяється причалювати в портах Кримського півострова, крім надзвичайних випадків. Це стосується всіх суден, які перебувають у власності компаній з ЄС або експлуатуються ними чи ходять під прапором однієї з держав-членів ЄС".

Діти в "Артеку" вишикувались у "привітання" з нагоди першої річниці анексії РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, вересень 2023 року Фото: Artek International Children's Camp/TASS/dpa/picture alliance

Тож жодні зареєстровані на території Німеччини туристичні компанії не мають права на організацію поїздки до Криму, пояснює Шефер. Він вказує також на чинне застереження федерального уряду ФРН щодо поїздок в Україну та Росію - обидві країни мають статус регіонів, де тривають бойові дії. "Щодо поїздок в Україну виноситься попередження. Громадян Німеччини наполегливо закликають покинути цю країну", - йдеться дослівно в заяві МЗС ФРН. Тому німецькі туристичні компанії, з огляду на їхній обов'язок піклуватися про тих, хто подорожує, не пропонують поїздки в ці регіони.

Однак у приватному порядку громадяни ЄС можуть подорожувати і в Росію, і в Україну. "В такому випадку мандрівник бере на себе повну, одноосібну відповідальність за таке рішення і не може розраховувати на отримання консульської підтримки та організацію свого повернення на батьківщину за рахунок німецької держави", - резюмує Шефер.

Чи покарають "Російські доми" у Страсбурзі та Парижі?

Чи загрожують штрафні заходи фактичним організаторам туристичної поїздки неповнолітніх громадян ЄС до Криму? Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано підкреслив, що з червня 2024 року дитячий табір "Артек" внесено до санкційного списку Євросоюзу. А подібні "візити до Криму з Росії, яка незаконно його окупує, суперечать політиці ЄС щодо невизнання (півострова російським. - Ред.) і підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України".

При цьому Стано зазначив: "Реалізація та забезпечення дотримання санкцій ЄС покладено на держави-члени". Оскільки конкурс із призами у вигляді путівок до "Артеку" проводився за участю організацій на території Франції, DW звернулася по коментар до французького МЗС. У відомстві зазначили, що за застосування санкцій відповідає міністерство фінансів країни. На момент публікації матеріалу DW не отримала відповіді від французького мінфіну.

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