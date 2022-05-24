"Російський дім" у Давосі тепер показує воєнні злочини РФ в Україні
Росія цього року вперше не представлена на форумі у Давосі. А у "Російському домі" - майданчику для знайомства з інвесторами - показують кадри вбитих російськими солдатами українців.
Російські голоси все ще звучать у "Російському домі" в Давосі, як і раніше, але тепер вони не звернені до потенційних інвесторів у російську економіку. Цього разу це голоси російських солдатів, які гордо вихваляються рідним про свої злочини, які вони скоїли в Україні після початку війни.
З 2018 року "Російський дім" був російською резиденцією у передгір'ї швейцарських Альп у Давосі. Зараз цю будівлю використовує українська організація, яка перейменувала його на "Будинок російських воєнних злочинів".
Перейменування "стало прикладом того, що сама собі зробила Росія, перетворивши себе на країну, яка вчиняє воєнні злочини", - сказав президент України Володимир Зеленський у своєму віртуальному зверненні до Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
Раніше "Російський дім" знаходився у віданні Фонду "Росконгрес" і був важливим елементом самопрезентації Росії перед глобальними інвесторами. У січні 2020 року на засіданні ВЕФ перед пандемією "Російський дім" відвідало близько 2 тисяч гостей з 85 країн світу.
Бйорн Ґельдгоф
Цього року будинок перебрала Україна, бо російська сторона не бере участі в форумі. "Російський дім", який розташований на променаді в Давосі, показує лише виставку із жахливими фотографіями жертв війни в Україні. Змонтований із цих фотографій фільм демонструють на тлі голосів російських військових, яких звинувачують у скоєнні цих злочинів.
"Раніше це було місце, де Росія презентувала себе світові. Для нас надзвичайно важливо, що ми тут говоримо про російську реальність", - каже Бйорн Ґельдгоф, один із кураторів виставки.
"Ми показуємо не лише самі злочини, а й їхній масштаб - скільки злочинів Росія вчинила в Україні. Всі загиблі, яких можна побачити на цих кадрах - українські громадяни, яких застрелили російські військові", - каже Гельдхоф, який є водночас і художнім керівником Pinchuk Art Centre у Києві.
Ізоляція Росії - з одного боку та червона доріжка для України - з іншого. Ніколи ще Україна не відправляла до Давосу таку велику делегацію, як цього року. Безліч заходів та засідань було присвячено Україні, зруйнованій війною. Представники української сторони сподіваються на подальшу підтримку світової спільноти, зокрема у повоєнному відновленні.
"Якщо ми розповімо історію цієї трагедії якомога голосніше, це може врятувати чиєсь життя. Ми сподіваємося, що політики у всьому світі нарешті вирішать якнайшвидше відправити в Україну зброю та посилити санкції проти Росії", - сказав на відкритті виставки український мільярдер Віктор Пінчук, однойменний фонд якого розташований відразу за будівлею "Російського дому" в Давосі.
Рішення виключити Росію схвалили учасники Всесвітнього форуму. "Я не вірю в те, що зараз можливо вести розумний діалог з Росією. Ми спробували, - каже DW депутатка Верховної Ради України Іванна Клімпуш-Цинадзе. - Нам треба винести з цього уроки. Росія має бути переможена і ослаблена так, щоб ніколи більше була здатна вести війну проти будь-кого".
Це перший випадок, коли Росія не представлена в Давосі на щорічному форумі найбагатших і найвпливовіших людей світу. Давос мав велике значення для росіян, які могли там налагоджувати та зміцнювати контакти з інвесторами. Крім того, ще в 1996 році група російських олігархів уклала в Давосі пакт з метою не допустити поразки Бориса Єльцина на виборах. Пізніше у Давос приїжджав Дмитро Медведєв, тоді ще першим віце-прем'єром - і його приїзд інтерпретували як неофіційну презентацію наступника Володимира Путіна.
Сам Путін, який протягом багатьох років підтримував особисті контакти із засновником Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом (Klaus Schwab), двічі виступав у Давосі, один раз із відеозверненням.
Навіть після запровадження санкцій через анексію Росією Криму в 2014 році російська делегація не припиняла приїжджати в Давос. Але після вторгнення в Україну в лютому 2022 ситуація докорінно змінилася.
Клаус Шваб засудив російську агресію та злочини російської армії в Україні, а Всесвітній економічний форум заморозив стосунки з РФ. "Ми б хотіли будувати мости, які допоможуть полегшити можливість діалогу. Але ситуація така, що країна, а точніше, одна людина (президент Путін. - Ред.) не хочуть цього діалогу", - каже прессекретар ВЕФ Ян Цопф. - "Але якщо ситуація зміниться, ми готові виступити посередниками та спробувати налагодити мости".
Дивитись відео01:10
Три місяці війни РФ проти України: що канцлер ФРН сказав би Путіну? (24.05.2022)
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.