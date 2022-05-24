"Російський дім" у Давосі тепер показує воєнні злочини РФ в Україні

Російські голоси все ще звучать у "Російському домі" в Давосі, як і раніше, але тепер вони не звернені до потенційних інвесторів у російську економіку. Цього разу це голоси російських солдатів, які гордо вихваляються рідним про свої злочини, які вони скоїли в Україні після початку війни.

З 2018 року "Російський дім" був російською резиденцією у передгір'ї швейцарських Альп у Давосі. Зараз цю будівлю використовує українська організація, яка перейменувала його на "Будинок російських воєнних злочинів".

Перейменування "стало прикладом того, що сама собі зробила Росія, перетворивши себе на країну, яка вчиняє воєнні злочини", - сказав президент України Володимир Зеленський у своєму віртуальному зверненні до Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Україна в Давосі шукає підтримку

Раніше "Російський дім" знаходився у віданні Фонду "Росконгрес" і був важливим елементом самопрезентації Росії перед глобальними інвесторами. У січні 2020 року на засіданні ВЕФ перед пандемією "Російський дім" відвідало близько 2 тисяч гостей з 85 країн світу.

Бйорн Ґельдгоф

Цього року будинок перебрала Україна, бо російська сторона не бере участі в форумі. "Російський дім", який розташований на променаді в Давосі, показує лише виставку із жахливими фотографіями жертв війни в Україні. Змонтований із цих фотографій фільм демонструють на тлі голосів російських військових, яких звинувачують у скоєнні цих злочинів.

"Раніше це було місце, де Росія презентувала себе світові. Для нас надзвичайно важливо, що ми тут говоримо про російську реальність", - каже Бйорн Ґельдгоф, один із кураторів виставки.

"Ми показуємо не лише самі злочини, а й їхній масштаб - скільки злочинів Росія вчинила в Україні. Всі загиблі, яких можна побачити на цих кадрах - українські громадяни, яких застрелили російські військові", - каже Гельдхоф, який є водночас і художнім керівником Pinchuk Art Centre у Києві.

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Ізоляція Росії та червона доріжка для України

Ізоляція Росії - з одного боку та червона доріжка для України - з іншого. Ніколи ще Україна не відправляла до Давосу таку велику делегацію, як цього року. Безліч заходів та засідань було присвячено Україні, зруйнованій війною. Представники української сторони сподіваються на подальшу підтримку світової спільноти, зокрема у повоєнному відновленні.

"Якщо ми розповімо історію цієї трагедії якомога голосніше, це може врятувати чиєсь життя. Ми сподіваємося, що політики у всьому світі нарешті вирішать якнайшвидше відправити в Україну зброю та посилити санкції проти Росії", - сказав на відкритті виставки український мільярдер Віктор Пінчук, однойменний фонд якого розташований відразу за будівлею "Російського дому" в Давосі.

Рішення виключити Росію схвалили учасники Всесвітнього форуму. "Я не вірю в те, що зараз можливо вести розумний діалог з Росією. Ми спробували, - каже DW депутатка Верховної Ради України Іванна Клімпуш-Цинадзе. - Нам треба винести з цього уроки. Росія має бути переможена і ослаблена так, щоб ніколи більше була здатна вести війну проти будь-кого".

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Росія вперше не бере участі у давоському форумі

Це перший випадок, коли Росія не представлена ​​в Давосі на щорічному форумі найбагатших і найвпливовіших людей світу. Давос мав велике значення для росіян, які могли там налагоджувати та зміцнювати контакти з інвесторами. Крім того, ще в 1996 році група російських олігархів уклала в Давосі пакт з метою не допустити поразки Бориса Єльцина на виборах. Пізніше у Давос приїжджав Дмитро Медведєв, тоді ще першим віце-прем'єром - і його приїзд інтерпретували як неофіційну презентацію наступника Володимира Путіна.

Сам Путін, який протягом багатьох років підтримував особисті контакти із засновником Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом (Klaus Schwab), двічі виступав у Давосі, один раз із відеозверненням.

Навіть після запровадження санкцій через анексію Росією Криму в 2014 році російська делегація не припиняла приїжджати в Давос. Але після вторгнення в Україну в лютому 2022 ситуація докорінно змінилася.

Клаус Шваб засудив російську агресію та злочини російської армії в Україні, а Всесвітній економічний форум заморозив стосунки з РФ. "Ми б хотіли будувати мости, які допоможуть полегшити можливість діалогу. Але ситуація така, що країна, а точніше, одна людина (президент Путін. - Ред.) не хочуть цього діалогу", - каже прессекретар ВЕФ Ян Цопф. - "Але якщо ситуація зміниться, ми готові виступити посередниками та спробувати налагодити мости".

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