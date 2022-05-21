 Перший вирок військовому РФ за вбивство в Україні - репортаж із зали суду | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.05.2022

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Україна

Перший вирок військовому РФ за вбивство в Україні - репортаж із зали суду

Солом'янський райсуд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, який застрелив мирного жителя Сумщини. Адвокат засудженого не виключає оскарження вироку.

Російський сержант Вадим Шишимарін у залі суду

Російський сержант Вадим Шишимарін у залі суду

23 травня в Києві Солом'янський райсуд визнав сержанта російської армії Вадима Шишимаріна винним у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством), і засудив до довічного позбавлення волі. Суд дійшов висновку, що вбивство росіянином 62-річного мирного мешканця Сумської області Олександра Шеліпова 28 лютого скоєне за прямим умислом, а наказ стріляти в цивільного був злочинний. Адвокат засудженого заявив, що в нього є всі підстави домагатися перекваліфікації справи і не виключив її оскарження в апеляційних інстанціях.

Перший вирок російському окупанту

Споруда Апеляційного суду Києва, де 23 травня відбувався заключний судовий розгляд справи про вбивство російським військовим українського мирного мешканця, була оточена посиленими нарядами Нацгвардії і поліції. Справу розглядав Солом'янський райсуд у відкритому для преси та телетрансляцій режимі. Ажіотаж преси був значий і розгляд справи був перенесений в споруду Апеляційного суду, де є значно просторіші зали засідань.

На оголошення вироку прибуло понад 150 журналістів та фото- й телеоператорів. Перед судом не було жодних акцій чи пікетів. У відведеній для глядачів частині судової зали весь час була тиснява. Але присутні намагалися зберігати тишу і уважно слухали заключну промову судді, яка тривала понад 50 хвилин.

Головуючий суддя Сергій Агафонов сказав, що суд не довіряє свідченням Шишимаріна про те, що під час здійснення пострілів він не мав наміру вбити Олександра Шеліпова і наголосив, що провина Шишимаріна повністю підтверджена під час судового розгляду. Водночас суд взяв до уваги часткове визнання росіянином своєї провини, але не може визнати щирість каяття. Єдиною пом'якшувальною обставиною визнана лише співпраця звинуваченого зі слідством. В підсумку, суддя задовольнив вимогу звинувачення і засудив Шишимаріна до довічного позбавлення волі.

Згідно з українськими законами, судовий розгляд відбувався українською мовою, а Шишимаріну була призначена перекладачка на російську. Як і на попередніх засіданнях, росіянин слухав її низько похнюпивши голову, а виголошення вироку зустрів спокійно і підтвердив, що йому зрозумілі всі формулювання. В усіх своїх виступах сам Шишимарін раніше визнавав факт вбивства мирного мешканця, але наполягав на тому, що це було скоєно під тиском старших за званням прапорщика та невідомого йому офіцера. 21-річний російський сержант казав, що здійснив постріли, "щоб від нього відчепилися" і неодноразово просив вибачення за своє діяння.

Перспективи апеляції

Адвокат засудженого Віктор Овсянніков після виголошення вироку заявив журналістам, що і далі хоче виправдання свого підзахисного і не виключає подання апеляції на вирок, який, за його словами, "не враховує кілька ключових моментів". "Якщо особа виконує наказ, хіба це є порушенням правил ведення війни? У вироку згадується лише якась невідома особа, яка віддавала наказ стріляти, та ще й її об'єднали з моїм підзахисним. Але на той момент в транспортному засобі, звідки відбулися постріли, знаходилися ще прапорщик і лейтенант, які всі підкорялися наказам невідомого. Вам не здається це дивним? Мені здається", - сказав адвокат.

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Днями український правозахисник Володимир Яворський розкритикував позицію захисту Шишимаріна та заявив про проблему нечіткості визначення складу злочину за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни) на відміну від доведення провини у навмисному вбивстві. Він також вказав на можливість оскарження таких вироків у Європейському суді з прав людини.

На запитання DW про ймовірність такої перспективи оскарження прокурор Ярослав Ущапівський висловив впевненість у правильності кваліфікації злочину, скоєного Шишимаріним. "Звісно, все це нове для нас, нове для правоохоронної і судової системи України. Але перед висуненням звинувачення ми консультувалися з міжнародними експертами і всі вони підтвердили, що саме порушення правил та звичаїв війни є цілком виправданим формулюванням злочину", - сказав прокурор.

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    Автор: Микола Пермяков


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Російський сержант Вадим Шишимарін у залі суду

Перший вирок військовому РФ за вбивство в Україні - репортаж

Довічне позбавлення волі - таким став перший вирок, винесений в Києві російському військовому за вбивство цивільного.  

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