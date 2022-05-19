Солдат РФ Шишимарін попросив вибачення у вдови вбитого мирного українця

Російський сержант Вадим Шишимарін, командир відділення 4-ої танкової Кантемирівської дивізії Московської області, перший військовий із РФ, якого судять в Україні за звинуваченням у воєнних злочинах, заявив, що визнає свою провину у вбивстві мирного жителя на Сумщині.

"Я вважаю це неприйнятним і за це має бути кримінальна відповідальність. Вища міра покарання. Своєї провини я не заперечую", - сказав він у четвер, 19 травня, на засіданні суду, що проходило у відкритому режимі.

За словами Шишимаріна, він розумів, що стріляє у цивільного, і міг у тій ситуації діяти інакше - "просто налякати". Розповідаючи про те, що сталося, 21-річний Шишимарін повідомив, що того дня їхав селом Чупахівка разом із трьома іншими військовими в автомобілі, який вони викрали після того, як їхню колону розбили.

Побачивши 62-річного Олександра Шеліпова, який у той момент розмовляв по телефону, один із військових наказав Шишимаріну вбити мирного жителя, щоб той не видав їх українським військовим. "До мене обернувся невідомий і почав кричати, щоб я стріляв, тому що наражаю їх на небезпеку. Коли я вистрілив, невідомий сказав мені, щоб я не переживав, що насамперед потрібно нас врятувати", - розповів обвинувачений. "Я не хотів його вбивати. Я вистрілив, щоб від мене відстали", - пояснив Шишимарін.

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Покарання для росіянина

Вадим Шишимарін вибачився перед вдовою Шеліпова Катериною, яка була присутня на засіданні суду. "Я розумію, що ви не зможете мені пробачити. Але прошу вибачення", - сказав він.

Прокурор запитав Шеліпову, якого покарання вона хотіла б для російського військового. "Я думаю, що довічне ув'язнення. Але якщо його обміняють на наших захисників "Азовсталі", я не буду проти", - відповіла вона.

Державне обвинувачення запросило для Шишимаріна довічний термін ув'язнення.