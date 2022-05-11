Україна пропонує РФ обміняти поранених "азовців" на полонених росіян

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 11 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини середи, 11 травня (час київський).

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Канцлер ФРН Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським був поінформований про "поточну ситуацію і переговорний процес" між РФ та Україною, йдеться у пресрелізі уряду ФРН. Шольц та Зеленський також обговорили "конкретні, практичні шляхи" надання подальшої допомоги Україні й "домовилися залишатися в тісному контакті".

Ракетний удар на Полтавщині

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Російські війська завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Карлівській громаді, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

"На щастя, після ворожого удару постраждалих немає. Уточнення: обійшлося без пожежі", - написав він у Telegram.

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Село Солохи у Бєлгородській області нібито обстріляли з боку України, загинула одна людина, повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. "Найважча ситуація за весь час обстрілів. За підтвердженою інформацією, на цю хвилину одна людина загинула, померла в машині швидкої допомоги, і троє поранених, їм надається вся необхідна допомога", - написав він у Telegram.

++21.20++

Президент України Володимир Зеленський провів чергові переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем. "Говорили про оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкційного тиску на російського агресора. Цінуємо високий рівень діалогу з Німеччиною та підтримку в нашій боротьбі!", - йдеться у Twitter Зеленського.

"Крок за кроком робимо все, щоб саме агресору було найбільш боляче від агресії", - також повідомив про перемовини Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

++21.55++

Влада Німеччини заморозила фінансові активи на суму 137,9 мільйона євро, втілюючи санкції проти Росії, повідомляє Reuters з посиланням на федеральне міністерство оборони.

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"Військова деблокада неможлива": Україна пропонує обмін "азовців" на росіян

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Україна запропонувала Росії обміняти важкопоранених бійців із заводу "Азовсталь" на полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених, повідомила віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук. "Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий. В якості першого кроку запропонували росіянам такий обмін", - написала вона у Facebook.

За словами Верещук, переговори тривають, але домовленості поки немає. Водночас, додала вона, росіяни не погоджуються на процедуру "екстракшн" (швидке виведення військових чи цивільних з місця ведення бойових дій у безпечне місце за участі третьої нейтральної сторони та підтримки міжнародної спільноти - Ред.). Також Верещук наголосила, що нині військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо, а українські військові здаватися в полон не хочуть.

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За підрахунками Міжнародної організації праці (МОП), Україна з початку російського вторгнення втратила 4,8 мільйона робочих місць - третину від наявних до початку війни. Якщо війна затягнеться, буде знищено до семи мільйонів робочих місць, що становитиме 43,5 відсотка, попередили в МОП. Криза в Україні також позначається на сусідніх країнах, насамперед Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині. "Якщо бойові дії продовжаться, українські біженці будуть змушені залишатися у вигнанні довше, що чинитиме додатковий тиск на ринок праці та системи соціального захисту в цих державах і збільшить безробіття у багатьох із них", - йдеться у звіті організації.

++20.50++

Російське судно "Матрос Позинич", яке, за даними української влади, перевозить 27 тисяч тонн вкраденого українського зерна, пришвартувалося в Сирії, повідомляє AP з посиланням на супутникові знімки. Корабель відключив свої транспондери (пристрій для прийому і передачі сигналів - Ред.) тиждень тому, коли був біля берегів Кіпру. Українська влада повідомляла, що спочатку судно намагалося пришвартуватися в порту Каїра, але влада Єгипту на прохання українських дипломатів відмовилася приймати вкрадене зерно, після чого корабель відплив у бік сирійського міста Латакія.

++20.25++

Болгарія домовилася зі США про постачання з червня зрідженого природного газу (ЗПГ) за цінами "нижче, ніж у "Газпрому", пише агентство Reuters. Домовленість була досягнута на зустрічі прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова з віце-президентом США Камалою Харріс у Вашингтоні. Також Болгарія активізувала переговори з Азербайджаном щодо збільшення постачання газу та прагне досягти угоди про ЗПГ через термінали в Греції та Туреччині.

27 квітня Росія припинила постачання газу до Болгарії, пояснивши це відмовою Софії платити за нього в рублях. Болгарія споживає близько трьох мільярдів кубометрів газу на рік, з яких понад 90 відсотків надходило з Росії.

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Чеський Сенат (верхня палата парламенту) визнав дії Росії в Україні геноцидом, повідомив посол України в Празі Євген Перебийніс. "Сенат Чехії щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС", - написав посол у Twitter.

Сенатори зокрема заявили, що Росія в Україні грубо порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції.

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++19.47++

Шістьох полонених військ РФ засудили до 8-15 років ув'язнення, повідомила Служба безпеки України. "За матеріалами СБУ засуджено шістьох бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні", - йдеться на сторінці у Facebook відомства.

За даними правоохоронців, серед засуджених - двоє мешканців тимчасово окупованого Довжанська Луганської області, які пішли на "службу" до так званої "народної міліції ЛНР" і воювали проти України. Інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі, його взяли у полон в бою на Кремінському напрямку, зазначає СБУ. "Ще троє учасників "армії Л/ДНР" намагалися прорвати оборону на Миколаївському напрямку. Їх визнано винними у державній зраді. Трьох бойовиків засуджено до 15 років тюрми, двох - до 10, ще одного - до 8 років ув'язнення", - йдеться у повідомленні.

++19.20++

Росіяни несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка - Новопсков" на окупованих територіях, внаслідок чого позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей, повідомив генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. "Влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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++19.01++

Процес екстрадиції із Іспанії в Україну підозрюваного у держраді проросійського блогера Анатолія Шарія може тривати від трьох місяців до року, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі українських телеканалів. "Сама процедура йтиме досить довго, але при максимально активному процесі це буде три-шість місяців точно, а так може бути і до року ця історія рухатися", - сказала вона.

За словами Венедіктової, Шарій перебуває у процедурі екстрадиційного арешту і видачі, і Україна має досвід у цьому процесі, тому що щороку проводить до ста екстрадицій. "Тому можемо розуміти вже, які нас ризики очікують, як буде працювати сторона захисту (…). Як правило, коли йде мова про державну зраду, завжди люди, яких ми притягаємо, кажуть про політичне замовлення", - наголосила генпрокурорка.

++18.40++

Президент Чехії Мілош Земан схвалив згоду на вступ до лав Збройних сил України 103 громадян Чехії, повідомив речник президентської канцелярії Їржі Овчачек у своєму Twitter у середу. Він додав, що рішення президента має підписати прем'єр-міністр країни. На початку березня ЗМІ повідомляли, що понад 600 чехів захотіли вступити до Інтернаціонального легіону в Україні.



++18.08++

На Ізюмському напрямку російські війська зазнали невдачі і перейшли до оборони, а також перекидають свої сили на Луганський напрямок, повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України Олексій Громов.

"Ми маємо успіх на Харківському напрямку, де поступово відтісняємо противника та звільняємо наші населені пункти", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві в середу. За словами Громова, внаслідок активних дій української армії щодо звільнення окупованих територій на Херсонському і Мелітопольському напрямках росіяни перейшли до оборони.

Він також повідомив, що наразі найінтенсивніші бойові дії відбуваються на Лиманському напрямку на Донеччині.

++17.38++

Ймовірна операція з деблокування підрозділів із підприємства "Азовсталь" у Маріуполі може призвести до значних втрат, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"На сьогодні проведення операції з деблокування потребуватиме зусиль значної кількості військ, оскільки підрозділи Збройних сил України перебувають на відстані від 150 до 200 км від Маріуполя. Також противником створено розгалужену систему інженерних огороджень та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат з боку наших військ" , - сказав Громов на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві в середу. Він додав, що зв'язок із підрозділами сил оборони, які утримують позиції, підтримується.

Водночас заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що "якби була хоча б одна можливість провести деблокаду військовим шляхом, вона була б використана керівництвом країни". "Збройні сили України на сьогодні роблять все можливе, щоб така можливість з'явилася у видимій перспективі, щоб це було якнайшвидше", - наголосила Маляр.

++17.17++

Країни ЄС погодили спільну позицію щодо нових правил запасів газу в підземних сховищах (ПСГ). Про це повідомила пресслужба Ради Євросоюзу. Тепер переговорники від неї намагатимуться знайти компроміс з євродепутатами. Якщо це вдасться, то обидві інституції повинні будуть затвердити нові правила, після чого вони набудуть чинності. Нововведення раніше запропонувала Єврокомісія, зокрема через те, що ПСГ у країнах ЄС, які належать "Газпрому", восени минулого року були заповнені на суттєво нижчому рівні, ніж зазвичай.

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Єврокомісія пропонувала норму, що до 1 листопада ПСГ повинні бути заповнені на щонайменше 80 відсотків цього року та мінімум на 90 відсотків - з наступного року. У заяві Ради ЄС цифри мінімального заповнення сховищ не називаються, натомість обов'язковий рівень хочуть виводити від середнього споживання газу протягом останніх п'яти років. Країни, які не мають ПСГ, отримають доступ до сховищ в інших країнах і повинні будуть брати участь у закупівлях газу. Крім того, держави ЄС погодилися запровадити обов'язкову сертифікацію операторів ПСГ.

++16.43++

Російські військові вивозять вкрадену продукцію з "Пологівського" та "Снігурівського" елеваторів української компанії "Прометей", що розташовані на тимчасово неконтрольованій українською владою території Запорізької та Миколаївської областей. "Зокрема, йдеться про грабіж зернових, олійних, а також мінеральних добрив", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Зазначається, що з території зерносховищного комплексу "Пологи" окупанти незаконно вивезли понад 100 тонн мінеральних добрив, які призначалися для реалізації фермерам у рамках програм підтримки сільгоспвиробників. Крім того, за даними компанії "Прометей", були понівечені приміщення, оргтехніка, охоронна система, а також інфраструктура окремих підрозділів елеватора. Водночас із "Снігурівського" щодня окупанти вивозять насіння соняшника та мінеральні добрива, йдеться у повідомленні.

++16.20++

Великобританія підписала із Швецією угоду про гарантії безпеки. "Якщо будь-яка країна зазнає лиха або буде атакована, Сполучене Королівство та Швеція допомагатимуть одне одному різними способами. Підтримка буде надана на запит постраждалої країни і може включати військові ресурси", - цитує Reuters прем'єр-міністерку Швеції Магдалену Андерссон.

++15.54++

Фінляндія та Швеція планують одночасно подати заявки на вступ до НАТО на початку наступного тижня, повідомила фінська газета Helsingin Sanomat. Видання зазначає, що такий крок розглядається як знак згоди між обома країнами, а також як їхнє бажання захистити одне одного. Якщо подати заявки в один день буде неможливо, Стокгольм і Гельсінкі намагатимуться зробити це з якомога меншим тимчасовим проміжком.

++15.32++

У місті Тростянець Сумської області знайдено документи, які свідчать про наміри Росії захопити всю територію України, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР) з посиланням на директора відомства Олексія Сухачова у Telegram.

Зазначається, що загалом слідчі ДБР оглянули понад дві тисячі гектарів фактично зруйнованого загарбниками міста, встановивши місця розташування російських бойових частин та вогневі позиції, з яких здійснювалися обстріли. У ході слідчих дій ДБР встановило щонайменше 34 факти незаконного позбавлення волі та катування цивільних громадян. "На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові. Серед іншого проведено 29 оглядів місць подій, проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей", - йдеться у повідомленні.

Всю отриману інформацію ДБР обіцяє надіслати, у тому числі, до міжнародних інстанцій.

++15.16++

Дружини бійців полку "Азов" на зустрічі з Папою Римським у Ватикані

Папа Римський зустрівся у Ватикані з дружинами бійців полку "Азов" Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк, повідомляє російське видання "Медіазона".

Дружини бійців передали понтифіку два листи та кілька фотографій."Чоловік написав мені день тому, що навіть вода в техніці закінчується, і попросив пошукати статтю про те, як прожити без води якнайдовше. Боюся втратити, звичайно, але ще й злюся, тому що нічого не можу зробити, це жахливо, що відбувається на "Азовсталі" схоже на реаліті-шоу, і нам ніхто не допомагає, тому ми сподіваємось на Папу, він наша остання надія", - цитує Юлію Федосюк газета Corriere della Sera.

++15:00++

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за вбивство цивільного в Сумській області, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. "Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині", - написала генпрокурорка в Facebook. За її даними, йдеться про командира відділення четвертої танкової Кантемирівської дивізії Вадима Шишимаріна. За словами генпрокурорки, слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя селища міського типу Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Наразі, як повідомила генпрокурорка, підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. "Прокурори та слідчі СБУ зібрали достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (...). За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", - додала Венедіктова.

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