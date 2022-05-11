Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися

Російська компанія "Газпром" заявила про скорочення обсягів подачі газу для прокачування українською газотранспортною системою. У середу, 11 травня, речник "Газпрому" Сергій Купріянов підтвердив, що цього дня "Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України до Європи у меншому обсязі - а саме 72 мільйони кубометрів, повідомляє dpa.

У Києві підтвердили скорочення обсягів

Аналогічні дані навів і "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) , прийнявши від "Газпрому" на середу заявку транспортувати своєю територією 72 мільйони кубометрів газу тільки через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа". Ще на вівторок заявка "Газпрому" на транзит через українську ГТС становила 95,8 мільйона кубометрів, зазначає Reuters. Тоді російський газ прокачувався також і через газовимірювальну станцію "Сохранівка".

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Напередодні ОГТСУ повідомив, що з 11 травня зупиняє прийом газу у фізичній точці з'єднання газовимірювальної станції (ГВС) "Сохранівка" внаслідок втрати Україною контролю над об'єктами на окупованих російськими військами територіях. Раніше українська сторона запропонувала "Газпрому" перенести весь транзит газу на ГВС "Суджа", оскільки активи газотранспортної системи на маршруті через ГВС "Сохранівка" (КС "Новопсков") не контролює влада України.

Тим часом голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко поставив під сумнів твердження російського "Газпрому" щодо технічної неможливості перенесення транзиту газу з газовимірювальної станції (ГВС) "Сохранівка" до ГВС "Суджа", що розташована на контрольованій Україною території. Про це Вітренко написав у соцмережі Twitter.

"Ми не можемо підтвердити заяви "Газпрому" про технічну неможливість перенесення транзиту із "Сохранівки" на "Суджу". У жовтні 20-го вони зробили це з 27,5 мільйона кубометрів на добу - через техобслуговування на їхньому боці). Тоді "Газпром" подав через "Суджу" 165 мільйонів кубометрів на добу (в 1,5 раза більше, ніж сукупний транзит за минулі місяці)", - нагадав Вітренко.

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