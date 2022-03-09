Транспортування газу в Україні і Європі під загрозою - Оператор ГТС
Російські війська намагаються втрутитися в роботу об'єктів української ГТС, створюючи ризики для транспортування газу, повідомляють в Києві. Путін стверджує, що транзит газ через Україну йде за планом.
Український газопровід
Російські війська та озброєні угруповання самопроголошеної "ЛНР" намагаються потрапити на територію компресорних станцій Новопсков в Луганській області та Куп'янськ в Харківській області, а також втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи (ГТС). Про це у четвер, 10 березня, заявляє "Оператор ГТС України". В компанії наголосили: таке втручання створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.
Про цю загрозу "Оператор ГТС України вже повідомив правоохоронні органи та державну владу, а також російський "Газпром". "ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування негайно залишили території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС", - ідеться в заяві компанії.
Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва продовжує експорт нафти і газу, в тому числі через Україну. "Ми поважаємо всі наші зобов'язання щодо постачання енергоносіїв", - сказав Путін під час засідання уряду щодо наслідків санкцій проти РФ у четвер, 10 березня, цитує AFP. За його словами, газотранспортна система України заповнена на 100 відсотків згідно з контрактами.
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