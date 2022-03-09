Транспортування газу в Україні і Європі під загрозою - Оператор ГТС

Російські війська та озброєні угруповання самопроголошеної "ЛНР" намагаються потрапити на територію компресорних станцій Новопсков в Луганській області та Куп'янськ в Харківській області, а також втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи (ГТС). Про це у четвер, 10 березня, заявляє "Оператор ГТС України". В компанії наголосили: таке втручання створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.

Про цю загрозу "Оператор ГТС України вже повідомив правоохоронні органи та державну владу, а також російський "Газпром". "ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування негайно залишили території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС", - ідеться в заяві компанії.

Читайте також: США попереджають, що РФ може застосувати в Україні хімічну зброю

РФ каже про заповненість української ГТС

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва продовжує експорт нафти і газу, в тому числі через Україну. "Ми поважаємо всі наші зобов'язання щодо постачання енергоносіїв", - сказав Путін під час засідання уряду щодо наслідків санкцій проти РФ у четвер, 10 березня, цитує AFP. За його словами, газотранспортна система України заповнена на 100 відсотків згідно з контрактами.

На тлі війни Росії проти України ціна на природний газ в Європі досягла нового максимуму. Водночас Європейська Комісія представила пропозиції щодо скорочення залежності від російського газу вже цього року на дві третини та запропонувала й низку заходів, як пом'якшити вплив високих цін на енергоносії на уразливих споживачів. Ідеться, зокрема, про регулювання цін і зміну податкового навантаження. У Брюсселі розглядають і можливість зміни механізму формування цін на електроенергію, щоб скоротити вплив на них газу.

США, своєю чергою, заборонили імпорт російської нафти, скрапленого та природного газу. До кінця 2022 року імпорт російської нафти припинить також Великобританія.

Читайте також: Україна вимагає від Німеччини запровадити ембарго на імпорт енергоносіїв з РФ

Дивитись відео 11:09 Як у тимчасовій окупації живуть Херсон, Мелітополь, Каховка та Нова Каховка (09.03.2022)