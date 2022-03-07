 Чотирнадцятий день війни в Україні: головні події | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.03.2022

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Україна

Чотирнадцятий день війни в Україні: головні події

Через воєнні дії знеструмлено Чорнобильську АЕС. У Маріуполі внаслідок російського бомбардування зруйновано пологовий будинок та дитячу лікарню.

Чоловіки несуть породіллю на ношах на тлі зруйнованого пологового будинку в Маріуполі, 9 березня 2022 року

Зруйнований пологовий будинок в Маріуполі, 9 березня 2022 року

На 14-й день воєнного вторгнення Росії в Україну, у середу, 9 березня, російські війська продовжували завдавати ракетно-бомбових ударів по містах та населених пунктах у багатьох регіонах України. Українська армія та загони територіальної оборони продовжували чинити завзятий опір російській армії, що наступає.

Бомбардування українських міст

Російські війська 9 березня здійснили ракетно-бомбові удари по цілій низці міст України. При цьому Великобританія заявила, що міністерство оборони Росії підтвердило застосування важкої вогнеметної системи ТОС-1А, яка знищує противника полем високої температури та надлишковим тиском, що створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів у термобаричному та запалювальному спорядженні.

Внаслідок бомбардування оточеного Маріуполя на Азовському морі було зруйновано пологовий будинок і дитячу лікарню. За повідомленням України, бомбардування дитячої лікарні відбулося під час режиму припинення вогню, погодженого для евакуації з міста цивільних осіб. Губернатор Донецької області Павло Кириленко повідомив, що поранено 17 людей, зокрема, жінок із переймами. Українська влада стверджує, що під руїнами лікарні перебувають діти. Ці дані не можуть бути підтверджені незалежними джерелами.

За даними України, у Маріуполі після вторгнення російських військ загинуло вже не менше 1170 цивільних осіб. 47 із них було 9 березня поховано у братській могилі, повідомив заступник мера Сергій Орлов. "У людей немає води, опалення, електрики, газу. Жителі розтоплюють сніг, щоб видобути питну воду", - повідомив він. Росія звинуватила українську владу у зриві евакуації цивільного населення зі взятих в облогу міст. Київ звинувачує Росію в обстрілі колон із біженцями. За повідомленням члена української делегації на переговорах з Росією Давида Арахамії, 9 березня по всій Україні було евакуйовано 40 тисяч жінок та дітей.

Зведення штабів Росії та України

Генштаб України повідомив, що 8-9 березня ППО країни збили вісім "ворожих повітряних цілей" у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) та Київської області. "Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 і "Бук-М1" знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти російських окупантів", - йдеться у повідомленні українського генштабу. У повідомленні наголошується, що є підтвердження інформації про дві збиті крилаті ракети під Борисполем у Київській області.

Зі свого боку міністерство оборони Росії 9 березня повідомило, що з початку вторгнення в Україну 24 лютого знищено вже 2814 об'єктів української військової інфраструктури, у тому числі 139 зенітних ракетних комплексів ППО С-300, "Бук М-1" та С-125, 84 радіолокаційних пости українських сил ППО. "974 танки та інші бойові броньовані машини, 104 реактивні системи залпового вогню, 359 гармат польової артилерії та мінометів, 727 одиниць спеціальної військової автомобільної техніки, а також 97 безпілотних літальних апаратів", - поінформував офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков.

За словами Конашенкова, з 24 лютого в Україні знищено в повітрі та на землі 89 бойових літаків та 57 вертольотів із 250, що є у ЗСУ. При цьому Конашенков зазначив, що "частина українських літаків перелетіла до Румунії та у боях участі не бере". Формування самопроголошеної "Луганської народної республіки" повідомили про взяття під контроль ще трьох населених пунктів - Затишного, Піщанки та Суровцівки.

Знеструмлено Чорнобильську АЕС

Україна повідомила про знеструмлення Чорнобильської АЕС. Український енергетичний концерн "Укренерго" повідомив на своїй сторінці у Facebook, що електропостачання АЕС та її системи безпеки повністю порушено внаслідок "воєнних дій російського агресора", і відновити його через безперервні російські атаки "немає жодної можливості".

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter, що "резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об'єктам протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації". Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не вважає, що збій електропостачання на ЧАЕС є серйозною загрозою для безпеки.

США відмовилися переправляти в Україну польські МіГи

Польща запропонувала передати свої винищувачі МіГ-29 на базу ВПС США "Рамштайн" у Німеччині з метою їхнього подальшого переправлення до України, але США одразу назвали цей план "неприйнятним", закликавши подумати про можливі геополітичні наслідки, якщо бойові літаки вилетять до українського повітряного простору, де тривають бойові дії, з території бази США або НАТО.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після переговорів у Берліні повідомили, що вони виступають проти відправки бойових літаків в Україну, оскільки мета Заходу - домогтися припинення війни в Україні, а не сприяти ескалації кризи.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що 9 березня він провів нові переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо подальших кроків у зміцненні оборонного потенціалу України.

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    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

Чоловіки несуть породіллю на ношах на тлі зруйнованого пологового будинку в Маріуполі, 9 березня 2022 року

Чотирнадцятий день війни в Україні: головні події

Знеструмлено Чорнобильську АЕС. У Маріуполі після бомбардування РФ зруйновано пологовий будинок та дитячу лікарню.  

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