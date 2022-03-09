Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - "Укренерго"

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що Чорнобильську АЕС повністю знеструмлено через бойові дії. Станція перебуває під контролем російських військових з 24 лютого.
Чорнобильську атомну електростанцію повністю знеструмлено, без роботи систем охолодження може статися витік радіоактивних речовин, повідомляє у середу, 9 березня, системний оператор національної енергетичної компанії "Укренерго".
"Унаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС! Бойові дії тривають, що унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергопостачання", - зазначається у повідомленні "Укренерго".
НАЕК "Енергоатом" у своєму Telegram-каналі уточнила, що знеструмлення всіх ядерних об'єктів зони відчуження пов'язане з пошкодженням ЛЕП 750 кВ ЧАЕС - станції "Київська", що також спричинило знеструмлення міста Славутич.
Читайте також: Керівник "Енергоатома": наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити
У проміжному сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження, а це можливо лише за наявності електропостачання, пояснюють в "Енергоатомі".
"Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок - зросте температура в басейнах витримки, виникне парування і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", - наголошується в повідомленні.
Читайте також: Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС?
В "Енергоатомі" також зазначають, що через знеструмлення не працюватиме вентиляція на об'єкті, тож весь персонал, що там перебуває, може отримати небезпечну дозу випромінювання.
У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляють про погіршення ситуації на ЧАЕС. 8 березня глава агентства Рафаель Гроссі повідомив, що, згідно з даними української сторони, персонал станції не змінювався два тижні, а зв'язок з моніторинговим обладнанням втрачено.
"Я глибоко стурбований складною та стресовою ситуацією, у якій опинився персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками для ядерної безпеки, які це тягне за собою", - заявив глава МАГАТЕ.
Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення в Україну.