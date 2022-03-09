Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - "Укренерго"

Чорнобильську атомну електростанцію повністю знеструмлено, без роботи систем охолодження може статися витік радіоактивних речовин, повідомляє у середу, 9 березня, системний оператор національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Унаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС! Бойові дії тривають, що унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергопостачання", - зазначається у повідомленні "Укренерго".

НАЕК "Енергоатом" у своєму Telegram-каналі уточнила, що знеструмлення всіх ядерних об'єктів зони відчуження пов'язане з пошкодженням ЛЕП 750 кВ ЧАЕС - станції "Київська", що також спричинило знеструмлення міста Славутич.

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У проміжному сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження, а це можливо лише за наявності електропостачання, пояснюють в "Енергоатомі".

"Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок - зросте температура в басейнах витримки, виникне парування і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", - наголошується в повідомленні.

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В "Енергоатомі" також зазначають, що через знеструмлення не працюватиме вентиляція на об'єкті, тож весь персонал, що там перебуває, може отримати небезпечну дозу випромінювання.

МАГАТЕ: Ситуація погіршується

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляють про погіршення ситуації на ЧАЕС. 8 березня глава агентства Рафаель Гроссі повідомив, що, згідно з даними української сторони, персонал станції не змінювався два тижні, а зв'язок з моніторинговим обладнанням втрачено.

"Я глибоко стурбований складною та стресовою ситуацією, у якій опинився персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками для ядерної безпеки, які це тягне за собою", - заявив глава МАГАТЕ.

Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення в Україну.