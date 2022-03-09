МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не вбачає критичного впливу на безпеку від збою електропостачання внаслідок бойових дій на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Про це агентство повідомило у середу, 9 березня, у Twitter.
В МАГАТЕ зазначили, що Україна проінформувала агентство щодо знеструмлення АЕС. Перед цим системний оператор національної енергетичної компанії "Укренерго" повідомив, що на знеструмленій ЧАЕС без роботи систем охолодження може статися витік радіоактивних речовин.
В НАЕК "Енергоатом" уточнили, що через знеструмлення не працюватиме вентиляція на об'єкті, тож весь персонал, що там перебуває, може отримати небезпечну дозу випромінювання. При цьому відновити електропостачання наразі неможливо через те, що на території ЧАЕС тривають бойові дії, повідомили в "Енергоатомі".
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що резервні дизель-генератори зможуть забезпечити електростанцію лише 48 годин. Після цього відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації, зазначив він. Кулеба підкреслив, що "варварська війна РФ загрожує всій Європі". "Я закликаю міжнародне співтовариство терміново вимагати від Росії припинити вогонь і дозволити ремонтним підрозділам відновити електропостачання", - написав він у Twitter.
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МАГАТЕ вважає, що ситуація під контролем
В МАГАТЕ заявили, що з огляду на термін, який минув з часу катастрофи на ЧАЕС у 1986 році, "теплове навантаження басейну для відпрацьованого палива та обсяг охолоджувальної води на ЧАЕС є достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності подачі електроенергії".
Зі свого боку, представник міністерства охорони навколишнього середовища ФРН заявив 9 березня в Берліні, що "насправді ніхто не може бути зацікавлений у тому, щоб на ЧАЕС сталася аварія з потенційно катастрофічними наслідками". Він додав, що Німеччина не має інформації про витік радіації на Чорнобильській атомній електростанції.
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Автор: Микола Пермяков