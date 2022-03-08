За добу в Україні евакуювали понад 40 тисяч жінок і дітей - Арахамія

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 9 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями середи, 9 березня, з 14.00 (час київський)

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За добу в Україні вдалося евакуювати понад 40 тисяч жінок та дітей з усіх регіонів України, де тривають бойові дії, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Працюємо далі, найбільш проблемні ділянки - Маріуполь, Харків та Київська область", - написав він у Facebook. За даними Національної поліції, 9 березня вдалося вивезти з окупованих Ірпеня та Ворзеля на Київщині понад три тисячі осіб. Серед врятованих - кілька сотень дітей, літніх та тяжкохворих людей, повідомляють в НПУ.

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Німеччина проти відключення системи банківських переказів SWIFT для російського державного "Сбербанку" в рамках санкцій ЄС, передає агентство Bloomberg із посиланням на дипломатів, які знайомі з цим питанням. Поки що ЄС вирішив закрити систему SWIFT для банків "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк", "ВНЕШЭКОНОМБАНК" (ВЭБ) та "ВТБ БАНК". Рішення набере чинності 12 березня.

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За попередніми даними, близько 1300 жителів Маріуполя загинули з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, після сьогоднішнього авіаудару російських військ центр міста зруйнований.

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Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію з закликом до країн-членів ЄС підтримати прискорений процес вступу України до ЄС, повідомляє Polskie Radio 24. В резолюції зазначається, що це моральний обов'язок сучасного покоління європейців. "Цінності, які забезпечили Західній Європі 77 років миру та процвітання, сьогодні під загрозою. Захищаючи свою країну, українські воїни захищають всю Європу", - ідеться у документі.

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Із будинку дитини у Ворзелі під Києвом вдалося евакуювати всіх дітей та співробітників, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Наразі їх перевезли в одну з київських лікарень, завтра дітей відвезуть до Західної України. Окрім того, за два дні через наближення активних бойових дій ще 520 людей були евакуйовані з Пущі-Водиці, розташованої на північно-західній околиці Києва. Частина з них оселилася у родичів в столиці, інших розмістили в дитячих садочках міста.

Водночас до Слов'янська на Донеччині евакуювали близько 250 жителів Ізюма в Харківській області, повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін. Водночас українська влада та місцеві громади звинувачують російські війська в обстрілах попри узгоджений "зелений коридор". За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, десятки автобусів, які виїхали в Ізюм для евакуації мирних жителів, до міста так і не потрапили. Крім того, у Ізюм не змогли доставити гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншими необхідними речами. За попередніми даними, евакуювати із Ізюма необхідно ще більше п'яти тисяч осіб.

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Національний банк України (НБУ) звернувся до керівництва центробанків Вірменії, Казахстану, Таджикистану, В'єтнаму, Туреччини та Киргизії з проханням припинити будь-які операції з платіжними картками російської платіжної системи «МИР» на території цих країн. Заява НБУ з'явилася у середу, 9 березня. Нацбанк пояснює звернення необхідністю посилення міжнародного тиску у фінансовій сфері на Росію.

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Тютюнові компанії Philip Morris та British American Tobacco заявили, що не припинятимуть виробництво та продаж продуктів у РФ, але припинять інвестиції у розвиток бізнесу в Росії. Philip Morris повідомила, що її співробітники пожертвували понад 300 тисяч доларів на підтримку України та компанія подвоїть ці внески. Інший тютюновий гігант British American Tobacco заявив, що зобов'язаний дбати про своїх співробітників, але теж висловив "глибоку стурбованість конфліктом в Україні".

++17.27++

Російські війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню у Маріуполі, повідомляє Маріупольська міська рада. "Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється", - ідеться у повідомленні в Telegram. Як уточнив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, внаслідок авіанальоту російської авіації був знищений пологовий будинок, дитяче та терапевтичне відділення. За даними МВС України, вибухи були і в центрі міста поблизу. Поліцейські документують наслідки бомбардування, вибухотехніки збирають речові докази для Міжнародного суду ООН. Попередня кваліфікація відомства - стаття 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада надішле до України додаткове військове обладнання на суму 50 мільйонів канадських доларів. Також канадський прем'єр сказав, що хоче деескалації конфлікту в Україні. Крім цього, Трюдо назвав президента РФ Володимира Путіна загрозою для миру в Європі та всьому світі.

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Міноборони РФ визнало участь солдат строкової служби у війні проти України. Про це йдеться у заяві міноборони РФ від середи, 9 березня. Раніше російська сторона повністю відкидала звинувачення у використанні строковиків у так званій "військовій операції". Також російське міністерство оборони зазначило, що майже всі такі солдати виведені на територію Росії, але визнало, що частина з них потрапила в український полон. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що винні у відправленні строковиків до України будуть покарані.

++16.56++

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вжити термінових заходів у зв'язку з ситуацією на Чорнобильській АЕС. "Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об'єктів упродовж 48 годин. Після цього відімкнеться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації", - написав Дмитро Кулеба в Twitter, вказавши на припинення електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, які з 24 лютого контролюються російською армією.

++16.31++

50 евакуаційних автобусів заблокували російські військові у селищі Стоянка на захід від Києва, повідомляють у Бучанській міській раді на сторінці у Facebook. За цими даними, військові не дають колоні проїхати, сторони ведуть перемовини, аби розблокувати рух транспорту. З коментарів користувачів соцмережі під повідомленням випливає, що людей в автобусах немає, вони начебто мають лише забрати людей."Зелений коридор" для евакуації жителів Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки та Ворзеля до Києва був передбачений домовленостями між Україною та Росією. Водночас прокуратура Київської області повідомляє про те, що російські війська відкрили вогонь у бік людей поблизу села Лютіж у Вишгородському районі. Внаслідок цього був вбитий поліцейський, двоє людей отримали поранення, серед них один правоохоронець. "Вишгородською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України)", - - ідеться у повідомленні прокуратури у Facebook.

++16.23++

Євросоюз розглядатиме для України варіант "асоціація плюс плюс". Передусім ітиметься про поглиблення інтеграції України в єдиний ринок ЄС та її підключення до спільної європейської енергосистеми. Про це розповів повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на посадовця ЄС, який бере участь у підготовці саміту 27 лідерів ЄС у Версалі 10-11 березня. Таким чином, про членство України в ЄС поки не йтиметься. "Отримання членства може забрати чимало часу", - цитує агентство чиновника.

++16.02++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не бачить сенсу у військовому вирішенні війни в Україні та сподівається, що рішення можна знайти у перемовинах України та Росії. Про це він сказав під час спільної пресконференції із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Водночас Шольц зазначив, що Німеччина не розглядає варіанту постачання в Україну бойових літаків. Він наголосив на фінансовій та гуманітарній допомозі, які Берлін надає для підтримки України під час війни, а також зброї, яку Німеччина вже надала Києву.

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Евакуація з міста Ізюм, Харківської області, не розпочалася через обстріл - заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, на околицях Ізюма надалі стаються вибухи попри зобов'язання російської сторони припинити вогонь для евакуації населення до міста Лозова.

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У Раді ЄС завершується процедура запровадження четвертого пакета санкцій щодо Росії та Білорусі за війну проти України. Набуття чинності нових обмежень очікується 9 березня або ж наступного дня. За даними Єврокомісії, від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT відключать три білоруські банки: "Белагропромбанк", "Дабрабыт" і "Банк развития Республики Беларусь". У ЄС також заборонять здійснювати транзакції, пов'язані з центробанком Білорусі, приймати депозити від білорусів у розмірі понад 100 000 євро та постачати євро готівкою до країни.

Нові санкції щодо Росії стосуються обмеження на експорт до країни технологій для морської навігації та радіокомунікацій. Також до фінансових обмежень щодо РФ включили і криптовалюти. А до списку персональних санкцій додали 160 осіб. Серед них 14 - це олігархи та бізнесмени, а також члени їхніх сімей. Ще 146 - це депутати Ради Федерації Росії, які ратифікували угоди з так званими "ЛДНР". Конкретні імена стануть відомі лише після публікації списку.

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Французький машинобудівний концерн Alstom, який виробляє залізничні склади та транспортні системи, у зв'язку з війною в Україні призупинив постачання до Росії та припиняє майбутні інвестиції в РФ. Компанія "уважно стежить за драматичною ситуацією, що відбувається нині в Україні", і у зв'язку з цим "дотримуватиметься всіх застосовних санкцій і законів", зазначається в заяві.

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Після оголошення Лондона про намір заарештовувати пов'язані з РФ літаки в Сполученому Королівстві, що прилетіли до Великобританії, затримано перший, імовірно, російський літак. "На землі в (аеропорту. - Ред.) Фарнборо перебуває один такий літак, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування", - заявив в ефірі BBC Breakfast міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс. Як повідомила BBC, британська влада припускає, що на борту приватного літака, зареєстрованого в Люксембурзі, порушуючи санкції, міг перебувати російський олігарх.