Війська РФ відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 8 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями середи, 9 березня (час київський)

++13.44++

Україна запровадила контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального - виконання будуть забезпечувати обласні військові адміністрації. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223 від 6 березня, розміщеною на сайті уряду, у цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова і цукор кристалічний. Крім цього здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряка, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96 відсотків), вітчизняних нестероїдних протизапальних і антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпального та скрапленого газу.

++13:20++

Понад 400 громадян України незаконно затримали підрозділи Росгвардії у Херсонській області, повідомляє Генштаб ЗСУ. "У зв'язку з запеклим опором жителів Херсона окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого в Херсонську область введено підрозділи Росгвардії, які вчинили неправомірне затримання понад 400 громадян України", - ідеться у повідомленні.

++13.10++

Україна не має інформації про радіаційну ситуацію на Чорнобильській АЕС через втрату зв'язку з даними моніторингу, повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, на ЧАЕС досі залишається та зміна, яка працювала в день її захоплення російськими окупантами 24 лютого. Водночас Запорізькій АЕС загрожують нерозірвані міни, зазначає Галущенко. За його словами, ситуація там загрожує ядерною катастрофою. Міністр зазначив, що на станції перебуває багато військових РФ та важка техніка.

++12.49++

Чорнобильську атомну електростанцію повністю знеструмлено через бойові дії, повідомляє "Укренерго". "Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено", - зазначається в повідомленні.

++12.46++

Канада відправить Україні ще одну партію високоспеціалізованої військової техніки, повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. "Щойно говорив із президентом Зеленським. Я повідомив йому, що Канада відправить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Ми обговорювали також санкції проти Росії та гуманітарну допомогу Україні", - написав Трюдо на Twitter. Він додав, що також запросив президента України виступити перед парламентом Канади.

++12.35++

Російські війська відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув, повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. "Сьогодні під час евакуації людей з окупованого Демидова героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Окупанти відкрили вогонь у бік правоохоронців і мирного населення", - написав Нєбитов у Facebook.

++12.20++

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба у статті для німецького видання Die Welt закликав Німеччину надати Україні більше зброї та жорстко розкритикував Берлін за зволікання із ухваленням рішень після нападу Росії. "Україна потребує допомоги. Дайте нам більше зброї, щоб ми могли себе захистити. Допоможіть нам захистити наше небо. Допоможіть, аби нам надали бойові літаки. Надайте нам сильнішу протитанкову, протиповітряну, протиракетну зброю", - написав міністр. Також він закликав запровадити жорсткіші санкції проти Росії, зокрема, відмовитися від російських енергоносіїв та відключити "Сбербанку" від SWIFT.

++12.09++

Міністерство цифрової трансформації України отримало від українців мільйон заяв на виплату 6,5 тисячі гривень державної підтримки через застосунок "Дія", повідомляє очільник міністерства Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що виплата спрямована на підтримку населення в тих областях, де точаться найактивніші бойові дії. Також виплата покликана підтримати фізичних осіб-підприємців, які не можуть забезпечувати себе через початок війни. Обмежень щодо того, на що можна витрачати кошти, немає.

++11.57++

У ЄС погодили посилення санкцій проти Росії та Білорусі за війну в Україні, повідомляється на сторінці головування Франції в Євросоюзі на Twitter. Нові обмежувальні заходи спрямовані проти відповідальних осіб у Росії та олігархів, які "беруть участь у російській агресії проти України", та проти морського сектора, зазначається у повідомленні. Крім того, санкції передбачають відключення від системи міжнародних платежів SWIFT трьох білоруських банків.

++11.48++

Збройні сили України витиснули російські війська з бази у 16 кілометрах Харкова, звідки ті здійснювали обстріли околиць міста. Сухопутні частини ЗСУ спільно з силами Нацгвардії та територіальної оборони "перейшли у контрнаступ на позиції артилерії та реактивних систем залпового вогню ворога, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова. Після невдалого спротиву - ворог вдався до втечі, при цьому кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння", - повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, російські військові відійшли в ліси у напрямку Бєлгорода.

++11.25++

Нідерландська компанія Heineken - другий за величиною виробник пива у світі - вирішила призупинити виробництво, рекламу та реалізацію продукції під брендом Heineken у Росії. Компанія більше не отримуватиме дохід від російського бізнесу: всі виплати, роялті та дивіденди буде призупинено, говориться у повідомленні компанії.

++11.15++

У відповідь на вторгнення російських військ в Україну Великобританія заборонить експорт до РФ авіаційної та космічної продукції та технологій, повідомляє міністерство закордонних справ країни. Окрім того, британським страховим компаніям заборонять надавати послуги російським партнерам у цих сферах. Покриття чинних полісів анулюється, а страхові компанії не сплачуватимуть за ними компенсацію. Нові санкції дадуть право британській владі затримувати будь-який російський або пов'язаний з РФ літак у повітряному просторі Великобританії. Відповідний закон мають ухвалити 9 березня.

++11.00++

Унаслідок авіаудару РФ по Житомиру й території Малинської громади увечері 8 березня загинуло дев'ятеро осіб, повідомляє поліція Житомирської області. Після прямого ракетного удару по гуртожитку в Житомирі загинуло четверо людей, ще троє отримали поранення. Також ракетний удар здійснили по будівлі виробничого підприємства у Житомирі. Інформації про постраждалих наразі нема. У селі Малинівці внаслідок бомбардувань зруйновано приватні будинки, загинуло п'ятеро людей, зокрема, двоє дітей.

++10.50++

Японія почала постачати Україні зброю. Спецрейсом KC-767, що вилетів з авіабази Комакі, до України прибули бронежилети, шоломи та інше спорядження. Міністерство оборони Японії продовжить докладати всіх зусиль для надання допомоги Києву, говориться в заяві відомства у Twitter. "Японія категорично проти російського вторгнення в Україну, що грубо порушує міжнародне право та підриває підвалини міжнародного порядку", - заявило міноборони Японії.

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++10.45++

Найскладніша ситуація по всій країні у Бучанському районі Київщини, повідомляється у звіті ДСНС, пише "Українська правда". Ситуація в населених пунктах району (Буча, Ворзель, Ірпінь, Михайлівська Рубежівка, Гостомель, Бородянка) не контрольована української владою, окупанти створили гуманітарну катастрофу, розгорнули блокпости, здійснюється обстріл житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Як повідомили місцеві жителі, окупанти вчиняють мародерство, вбивства та ґвалтування цивільного населення. У районі також скрутна гуманітарна ситуація - заблоковані всі можливі шляхи для підвозу води, харчів та медикаментів.

++10.30++

Маріуполь залишається в облозі, а в Мар'їнській громаді від початку доби триває бій, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його даними, обстріли також тривають у Світлодарській громаді, там є пошкоджені будинки, подібна ситуація - у Торецькій громаді області.

++10.25++

Рятувальники врятували з-під завалів будинків у Лебедині на Сумщині п'ятьох людей, зокрема, двох дітей, повідомляє ДСНС. У результаті авіаудару повністю зруйновано два житлові будинки.

++10.16++

Гуманітарні коридори для евакуації населення працюватимуть за шістьма напрямками, повідомляє віцепрем'єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, для цього Україна з РФ угодила режим припинення тиші з 9.00 до 21.00 та маршрути евакуації.

Як зазначає Верещук, режим припинення вогню буде встановлено на таких напрямках евакуації цивільного населення: Енергодар - Запоріжжя, Суми - Полтава, Маріуполь - Запоріжжя, Волноваха - Покровськ, Ізюм - Лозова, що на Харківщині, а також із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель до Києва через села Стоянка та Білгородка. Крім того, за словами міністерки, проводитиметься окрема спецоперація з евакуації будинку дитини з Ворзеля Київської області, де перебувають 55 дітей і 26 співробітників.

++09.43++

Чернігів не організовуватиме "зелений коридор" у середу. "Централізована евакуація буде тоді, коли військові підтвердять нам таку нагоду. На сьогодні цієї можливості немає", - повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

++09.38++

Бучанська міськрада оголосила про евакуацію населення Бучі та Ворзеля 9 березня. "Повідомте друзям і сусідам! Сьогодні проводитиметься евакуація з Бучі та Ворзеля на залізничний вокзал Києва. Лише жінки та діти", - ідеться в повідомленні Бучанської міської ради у Facebook. О 10.40 - 11.00 перед приміщенням Бучанської міської ради будуть чекати автобуси. Пункт збору у Ворзелі - на вулиці Курортній, 25 (район залізничної станції). Міська рада просить жителів пересуватися до пунктів збору пішки та брати з собою лише необхідні речі.

++09.18++

У результаті обстрілів на Луганщині 8 березня загинули десятеро людей, ще десять - постраждали, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни та зазнав трьох масованих обстрілів цивільної інфраструктури. Лише там загинули вісім людей, серед яких жінка. За добу в області було зруйновано 63 будинки. Обстрілів зазнали також місто Рубіжне, де загинули двоє цивільних, школа в Лисичанську та житлові квартали Кремінної. Окрім того, російська армія атакувала Попасну та Метьолкіне.

++09.03++

На Харківщині російські війська і далі бомбардують об'єкти критичної інфраструктури та будинки мирних жителів, повідомляє Національна поліція України. За добу зафіксували кілька влучень в обленерго, де розташовані основні підстанції, були також спроби пошкодження ТЕЦ-5. Внаслідок бомбардувань з одного будинку в Харкові евакуювали 150 людей, з іншого - близько 200. "Критична ситуація в місті Ізюм Харківської області. За відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його", - зазначає Нацполіція в Telegram-каналі.

++08.30++

Міжнародний валютний фонд розглядає питання щодо виділення Україні 1,4 мільярда доларів у якості допомоги. "Сьогодні ми направили нашій Виконавчій раді пропозицію, яку вони розглянуть для затвердження завтра рішення про виділення 1,4 мільярда доларів на підтримку України, щоб допомогти їй впоратися з потрясінням, викликаним війною", - повідомила виконавча директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

++08.14++

Російські війська і далі обстрілюють цивільну інфраструктуру Охтирки, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. "Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торговельні приміщення, багато людей поранені, не всіх знайшли. ТЕЦ - зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор", - цитує голова Сумської ОВА міського очільника Павла Кузьменка. Внаслідок обстрілів 8 березня загинула одна людина, 14 зазнали поранень.

Під атакою російських військ перебувала також Великописарівська територіальна громада. Пошкоджено щонайменше чотири приватних будинки, одна людина зазнала травмувань, частково відсутня електроенергія та зв'язок. Повністю відсутнє електропостачання в Боромлі. Скрутна гуманітарна ситуація спостерігається в Тростянці, жителі якої печуть і роздають соціальний хліб.

++07.34++

Гуманітарний коридор із Сум до Полтави працюватиме 9 березня з 9.00 до 21.00 за Києвом, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. "Усю ніч працювала переговорна група, і було продовжено дію гумкоридору із Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00", - написав Живицький у Telegram-каналі. Також він зазначив, що є можливість виїзду власним транспортом. Крім того, приблизно о 14.00 до Сум повернуться 22 автобуси з Полтави, які вчора виїжджали у першій колоні. Ними мають евакуювати вагітних жінок, жінок з дітьми, людей похилого віку та з інвалідністю.

++06.23++

УправлінняВерховного комісара ООН з прав людини повідомило, що з 24 лютого станом на 8 березня серед цивільних в Україні 1335 жертв нападу Росії, з яких убитими - 474. Водночас УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, тоді як надходження інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується.

Виступ Володимира Зеленського у Палаті громад Великобританії 8 березня 2022 року

++05.55++

Як зазначають британські ЗМІ, виступ президента України Володимира Зеленського 8 березня став першим в історії виступом іноземного лідера в Палаті громад.

++05.03++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у четвер, 10 березня, прийме в Берліні канадського прем'єра Джастіна Трюдо. Головні теми зустрічі - війна, яку РФ розв'язала в Україні, та напруга між НАТО та Москвою.

++04.20++

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо протистояння України воєнному російському вторгненню. Наголошується, що основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова, а також на створенні сухопутного коридору між анексованим Кримом та континентальною частиною РФ та на виході на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини.

++04.05++

Україна не виключає переговорів з РФ щодо можливого нейтрального статусу. "Такі питання повинні обговорюватись в рамках переговорів, це можливо", - наголосив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі ARD. За його словами, які наводить dpa, для цього потрібні перемовини на президентському рівні. Тільки на зустрічі Путіна з Володимиром Зеленським можливі серйозні переговори щодо цього, наголосив Жовква.

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++03.30++

Персонал захопленої росіянами Запорізької АЕС піддається катуванням (...) і уже чотири дні утримується в заручниках, всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки. Про це написав у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко. Він додав, що працівники станції фізично та психологічно виснажені, і окупанти змусили "керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях".

++03.07++

"Сміттєвий" кредитний рейтинг Росії буде знижений ще з "В" до "С", повідомляє Fitch. "Рейтинг на рівні "C" відображає думку Fitch про близький суверенний дефолт", - наголошується в пресрелізі рейтингового агентства.

++02.50++

Найбільший у світі музичний лейбл Universal Music тимчасово припиняє роботу в Росії через війну в Україні. Усі офіси на території РФ будуть закриті, оголосила звукозаписна компанія.

++02.40++

Винищувачі МіГ-29

Пентагон назвав "неприйнятною" пропозицію Варшави поставити МіГи США з метою подальшої передачі їх Україні. "Ми продовжимо консультації з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних логістичних проблемах, пов'язаних з цією пропозицією Польщі, але ми не вважаємо її прийнятною", - йдеться у заяві прессекретаря Пентагону Джона Кірбі. За його словами, перспектива того, що винищувачі, надані у розпорядження США, вилетять з американської бази НАТО в повітряний простір, у якому воює Росія, "викликає серйозні побоювання всього Альянсу".

++02.10++

МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС. За його даними, персонал ЧАЕС не змінюється уже майже два тижні - з часу захоплення станції військовими РФ. МАГАТЕ стурбоване стресовою ситуацією та закликає до переговорів про гарантії безпеки.

++01.30++

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала німецько-російський проєкт "Північний потік-2" "мертвим". "Я думаю, що "Північний потік-2" уже мертвий", - заявила вона на слуханнях в Сенаті щодо України. "Тепер це шмат металу на дні морському, і я не думаю, що його колись реанімують", - цитує Нуланд агенція AFP.

++00.50++

Влада Великобританії оголосила, що може затримати будь-який російський літак, який вторгся в повітряний простір країни. "Я визнав кримінальним злочином вторгнення БУДЬ-ЯКОГО російського літака в повітряний простір Великобританії, і тепер уряд Великобританії може затримувати ці літаки, - написав у Twitter британський міністр транспорту Грант Шеппс. - Ми задушимо можливість наближених Путіна продовжувати жити як зазвичай, тоді як гинуть тисячі безневинних людей".

++00.30++

Росія зупиняє торги іноземною валютою до 9 вересня. Про це повідомив центробанк РФ. Віднині до 9 вересня банки не можуть продавати іноземну валюту громадянам, однак іноземну валюту можна досі обміняти на рублі.

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В Україні через війну, розв'язану Росією, з 24 лютого загинули 52 дітей. Такі дані навів президент України Володимир Зеленський. "Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішою кількістю було для мене 50. 50 убитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитини. Ніколи не пробачу цього. І знаю, що ви ніколи це не вибачте окупантам", - сказав український президент у відеозверненні.

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Володимир Зеленський у відеозверненні подякував президенту США Джо Байдену за рішення відмовитись від російських газу та нафти і закликав міжнародних партнерів робити те саме. За його словами, у світі знайдуть іншу бензоколонку. Водночас президент України запевнив українців у тому, що "після війни" обов'язково настане.

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Війна в Україні - 08.03.2022 Тривають обстріли та бомбардування українських міст. Жахливі руйнування та жертви серед мирного населення... Ця світлина зроблена у Краматорську - 160-тисячному місті у Донецькій області.

Війна в Україні - 08.03.2022 Кася, лікарка, яка живе у Варшаві, організовує евакуацію літніх людей в районі Тернополя.

Війна в Україні - 08.03.2022 Літня жінка з-під Тернополя залишає свій дім з допомогою учасників евакуаційної акції для людей, які не можуть зробити це самостійно.

Війна в Україні - 08.03.2022 Евакуація жителів Ірпеня, 7 березня.

Війна в Україні - 08.03.2022 Потяг з біженцями зі Львова в напрямку Польщі.

Війна в Україні - 08.03.2022 Шлях чи вулиця? "President ZELENSKY WAY" - біля посольства Росії у Вашингтоні.

Війна в Україні - 08.03.2022 Підбита російська військова техніка поблизу міста Суми.

Війна в Україні - 08.03.2022 Плакат у Львові: "Хто з мечем до нас прийде, той від меча і загине".

Війна в Україні - 08.03.2022 Представники тероборони перевіряють підбиту техніку російських військ під Харковом, 7 березня.

Війна в Україні - 08.03.2022 Жінки та діти виїжджають з України, чоловіки залишаються вдома, щоб захищати. Ця фотографія зроблена в польському місті Любачув.

Війна в Україні - 08.03.2022 Учасник сил територіальної оборони в Києві збирається на патрулювання міста.

Війна в Україні - 08.03.2022 Діти-біженці з України в польському Будомежі.

Війна в Україні - 08.03.2022 Родини українських біженців біля вогнища у румунському місті Ватра-Дорней.

Війна в Україні - 08.03.2022 В угорському місті Захонь приміщення місцевого музею передали під розміщення біженців і вивозять експонати.

Війна в Україні - 08.03.2022 У Німеччині біженців, які прибувають до Берліна, починають перерозподіляти у ніші регіони країни. На цій світлині - пункт тимчасового розміщення в баварському Унтермайтингені.

Війна в Україні - 08.03.2022 Акція солідарності в Японії. Українські прапори на полі біля міста Касіма.

Війна в Україні - 08.03.2022 50-метровий пацифістський символ у кольорах національного прапора України на фасаді одного з готелів у східнонімецькому Дрездені.

Війна в Україні - 08.03.2022 Українські спортсменки і спортсмени продовжують успішно виступати на Паралімпійських іграх у Пекіні. На цій фотографії - медалістки Паралімпіади-2022 Ірина Буй (у центрі), Олександра Кононова (ліворуч) і Людмила Ляшенко (праворуч).

Війна в Україні - 08.03.2022 Демонстрація на підтримку України в турецькому Стамбулі. Автор: Микола Пермяков

