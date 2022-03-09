МВФ планує надати Україні 1,4 мільярда доларів допомоги

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розглядає питання щодо виділення Україні 1,4 мільярда доларів у якості допомоги. Про це у вівторок, 9 березня, заявила виконавча директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

"Сьогодні ми направили нашій Виконавчій раді пропозицію, яку вони розглянуть для затвердження завтра рішення про виділення 1,4 мільярда доларів на підтримку України, щоб допомогти їй впоратися з потрясінням, викликаним війною", - ідеться у поширеній фондом заяві Георгієвої.

Директорка МВФ зазначила, що у грудні фонд уже виділив Україні 700 мільйонів доларів, а також надав їй спеціальні права для запозичень на суму у розмірі 2,7 мільярда доларів.

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Глава МВФ про війну: Шок для світової економіки

Ситуацію, що склалася внаслідок широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, Георгієва назвала "шоком для світової економіки".

За її словами, санкції, запроваджені низкою країн у відповідь на воєнну агресію Росії, "матимуть побічні ефекти"та "далекосяжні наслідки". Вони зачеплять перш за все сусідні з Україною та Росією країни, а також позначаться на цінах на сировину, перш за все енергоносії та продовольство, вважає очільниця МВФ.

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Війна Росії проти України

24 лютого Росія розпочала повномасштабний воєнний наступ на Україну. Другий тиждень російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі.

Захід засудив агресивні дії РФ, запровадивши низку санкцій, зокрема, проти російський фінансових установ, політичних еліт та військово-промислового сектору.

Євросоюз заборонив експорт до Росії банкнот євро та відімкнув сім російських банків від міжнародного сервісу обміну фінансовими повідомлення SWIFT.

Пізніше американські платіжні системи Visa та Mastercard заблокували низку російських банків, через що їхні клієнти не можуть розраховуватися цими картками за кордоном та купувати товари в іноземних онлайн-магазинах.