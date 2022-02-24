Володимир Зеленський: 27 лідерів Європи бояться

Президент України Володимир Зеленського заявляє, що лідери європейських країн не готові надавати Україні гарантію вступу до НАТО. "Скільки б розмов я сьогодні не проводив би з лідерами різних держав. Я чув кілька речей. Я вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, а не просто словами. Але ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом із нами? Чесно - не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно - всі бояться", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні у ніч на п'ятницю, 25 лютого.

Український президент зазначив, що нібито "Росія хоче говорити про нейтральний статус України".

"Я кажу всім партнерам нашої держави - зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. Я питаю їх, чи з нами вони? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою в Альянс вони брати не готові. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО? Запитав прямо - всі бояться, не відповідають. А ми не боїмося, не боїмося нічого. Ми не боїмось Росії", - заявив Зеленський.

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"Ми не боїмося говорити про нейтральний статус. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше - які конкретно країни нам їх дадуть?" - зазначив український президент і додав, що "потрібно розмовляти про закінчення цієї війни".

Зеленський наголосив, що зараз "доля України залежить від української армії".

Як повідомляв у Twitter президент Європейської Ради Шарль Мішель, Зеленський звернувся до лідерів ЄС під час проведення надзвичайної Європейської ради, скликаної через російську агресію проти України. "Президент України Зеленський звернувся сьогодні до членів Європейської Ради. Ми високо оцінюємо рішучість та мужність народу України. ЄС єдиний у своїй солідарності з Україною", - написав Мішель.

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У ніч на 24 лютого Росія почала масштабну війну проти України.

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