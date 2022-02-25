По Києву завдаються ракетні удари - міноборони України

О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 5 до 13 години читайте тут.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 13 до 21 години читайте тут.

Нижче DW стежить за подіями 24 лютого з 21 години та 25 лютого (час київський)

++07:44++

У Львові оголосили повітряну тривогу. Таке повідомлення Цивільної оборони розмістив у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький. Очевидці повідомляють про те, що у місті прозвучала сирена, люди збираються в укриття.

++07:28++

Кореспондент DW повідомляє: щойно в Києві закінчилася комендантська година о 7:00, на спорожнілих вулицях стали з'являтися люди з рюкзаками і карематами в руках. Вони повертаються в домівки після ночівлі в бомбосховищах і метро. В соцмережах активно обговорюються нічні ракетні атаки Росії на Київ та збиття над містом ворожого літака. В перші хвилини в столиці оголошена повітряна загроза. Влада закликає людей повернутися в бомбосховища.

++07:00++

Внаслідок падіння фрагментів ворожого літака у Києві по вулиці Садова, 54 у Дарницькому районі сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку, повідомляє ДСНС. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

++06.40++

За даними американської розвідки, російські війська перебувають у 32-х кілометрах від Києва, передає американський телеканал CNN з посиланням на джерело в адміністрації президента США. Раніше агенція "УНІАН" із посиланням на голову Сумської області Дмитра Живицького повідомила, що "росіяни взяли в кільце Конотоп Сумської області, а техніка РФ йде на Київ". За словами Живицького, "населені пункти Сумської області в облозі".

++06.25++

Незважаючи на згадку Путіним наявності у РФ ядерного арсеналу, Стокгольмський інститут дослідження миру SIPRI припускає, що у війні з Україною ядерна зброя застосована не буде. "Я не думаю, що атомна війна є ймовірним наслідком цієї кризи", - заявив директор SIPRI Ден Сміт, цитує dpa. "Утім, якщо ядерна зброя є в наявності, то, на жаль, така маленька ймовірність існує завжди. Це буде катастрофою", - додав він.

++06.21++

НАТО проведе 25 лютого екстрений саміт щодо вторгнення Росії до України. На зустрічі, яка відбудеться у форматі відеоконференції, глави держав та урядів 30 країн Північноатлантичного альянсу вирішуватимуть питання щодо посилення захисту східного флангу, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

++06.02++

Про "жахливі ракетні удари по Києву" каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "(...) Зупинити Путіна, Ізолювати Росію. Розірвати усі зв'язки. Викинути Росію з усього", - написав Кулеба у Twitter.

++05.56++

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр інформує, що по Києву завдаються ракетні удари. "Для російських загарбників немає нічого святого", - цитує Маляр пресслужба міністерства оборони у Facebook.

++05.45++

За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А, повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування.

++05.15++

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Вінниці лунають сирени, оголошена повітряна тривога.

++05.10++

Державна прикордонна служба України повідомляє на сайті, що "о 4.25 ворог наніс, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу "Приморський Пасад", що в Запоріжській області. Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені.

++05.00++

Близько 4:30 жителі Лівого берега столиці почули два потужних вибухи в районі Осокорків. За даними "Української правди", може йтися про падіння збитої українськими силами ракети чи якогось літального апарата в районі Осокорківських садів. Після падіння уламків у будинку на Кошиця, 7, почалась пожежа. "УП" також повідомляє, що частина уламків впала на вулиці Садовій.

++04.47++

Про вибухи у Києві повідомляють кореспонденти AFP та "Інтерфаксу". Очевидці повідомляють про те, що російська авіація ніби почала бомбардуватиурядовий квартал у Києві і діляться у місцевих пабліках у соцмережах фото і відео руйнувань і пожеж у житлових масивах. Про атаку на Київ пише у своєму Telegram також радник глави МВС України Антон Геращенко. Є припущення, що українські ракети збивають російські дрони.

++04.30++

За "підтримку і сприяння", які Мінськ надав Росії у вторгненні в Україну, міністерство фінансів США запровадило санкції щодо 24-х білоруських фізичних та юридичних осіб. "Ці заходи спрямовані на оборонний сектор та фінансові установи Білорусі - дві сфери, у яких Білорусь має тісні зв'язки з Росією, ідеться у заяві мінфіну. Режим Лукашенка "нині наражає на загрозу суверенітет Білорусі, коли підтримує подальше вторгнення Росії до України", зазначила міністерка фінансів США Джанет Єллен. Вона додала, що мінфін США "продовжує підривати військовий та фінансовий потенціал Білорусі за допомогою цілеспрямованих санкцій".

++03.55++

Акція солідарності з Україною в Оттаві

Канада запроваджує додаткові санкції щодо Росії через напад на Україну. Накладаються обмеження додатково на 58 російських фізичних та юридичних осіб - фінансові еліти та їхні родини, а також банки. Санкції запроваджуються і щодо членів ради безпеки РФ - зокрема, міністрів оборони, фінансів та юстиції. Також заявлено про масштабні обмеження експорту в Росію.

++03.40++

Путін має намір скинути уряд у Києві, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. "Ми знаємо, що це частина російського плану, наразити Київ на небезпеку, напасти на столицю та інші великі міста (України. - Ред.)", - заявив Блінкен у розмові з телекомпанією ABC, інформує dpa.

++03.25++

Одне з найвідоміших у світі хакерських угруповань - Anonymous - повідомило, що воно "офіційно оголосило кібервійну уряду Росії". Повідомлення, опубліковане у Twitter, пов'язаному з Anonymous, супроводжується хештегом #Ukraine. Сайт Russia Today виведений з ладу, повідомило угруповання у своєму акаунті. Сайти RT були дійсно недоступні. Згодом структура ФСБ з кібербезпеки оголосила критичний рівень загрози.

++03.06++

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відреагував на адресовану Заходу загрозу застосування ядерної зброї, яку висловив президент Росії Володимир Путін. "Володимир Путін теж повинен розуміти, що Північноатлантичний альянс - це ядерний союз", - попередив Ле Дріан в ефірі телеканалу TV1.

Раніше Путін, обґрунтовуючи військовий напад на Україну, заявив: "Росія навіть після розгрому СРСР і втрати значної частини його ядерного потенціалу є сьогодні однією з найпотужніших ядерних держав світу. І більш того, має певні переваги у низці новітніх видів озброєння. Ні в кого не має бути сумніву в тому, що прямий напад на нашу країну призведе до розгрому та жахливих наслідків для будь-якого потенційного агресора".

++02.32++

Польща оголосила актуальні правила в'їзду для біженців з України. Інформація міститься на сайті польського МВС. "Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра. У рецепційному центрі: Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі, ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі, Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку", - повідомляє польський МВС.

++02.19++

Засідання Ради ЄС з закордонних справ відбудеться 25 лютого. За даними dpa, міністри закордонних справ країн ЄС зберуться о 15 годині за центральноєвропейським часом. На цьому засіданні - у разі узгодження формальностей - буде затверджений пакет санкцій щодо Росії, погоджений лідерами держав-членів ЄС. Також міністри обговорять подальші заходи з підтримки України.

++01.56++

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ. Йдеться, зокрема, про експортні обмеження, повідомляє dpa. Також зазначається про призупинення видачі віз для деяких росіян і замороження активів деяких російських фінустанов.

++01.45++

Український президент заявив, що Україна не боїться говорити про нейтральний статус. "Але які гарантії безпеки?" - запитав він західних лідерів у своєму відеозверненні. Зеленський закинув, що "27 лідерів Європи бояться".

Читайте більше: Володимир Зеленський: 27 лідерів Європи бояться

++01.19++

Орієнтовні втрати російських військ в Україні склали - понад 30 одиниць танків, до 130 одиниць бойових броньованих машин, 5 літаків та 6 вертольотів. Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook в оперативному зведенні.

++01.17++

Зеленський повідомив, що є інформація про те, що до Києва зайшли диверсійні групи супротивника. "Маємо інформацію про те, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян бути уважними. Дотримуйтесь правил комендантської години", - сказав Зеленський у своєму черговому відеозверненні.

++01.00++

За попередніми даними, 137 захисників України загинули від початку вторгнення РФ, повідомив президент Володимир Зеленський. "За попередніми даними, на жаль, ми втратили сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян, із них 10 офіцерів. Поранено 316", - сказав Зеленський у своєму зверненні у ніч на 25 лютого. Він також зазначив, що, захищаючи до останнього острів Зміїний, загинули всі прикордонники. "Усім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно", - наголосив глава української держави.

++00.45++

На кордоні України з Угорщиною

УВКБ ООН повідомляє про 100 тисяч внутрішніх біженців в Україні. За даними речниці Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, наданими AFP, кілька тисяч людей уже залишили Україну через воєнну агресію РФ.

++00.22++

В Україні проведуть загальну мобілізацію. Володимир Зеленський підписав указ №69/2022. Мобілізацію проводять протягом 90 діб від дня набуття чинності указом. Документ опубліковано на сайті президента України.

++00.08++

Лідери ЄС узгодили масштабні санкції щодо Росії. Вони домовилися заборонити експорт технологій, обмежити доступ росіян до фінансових ринків Європи і обмежити поїздки до ЄС для росіян із дипломатичними та службовими паспортами. Ці санкції значно серйозніші за попередні, які Брюссель запроваджував після російської окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей України, пише інформагенція dpa. Брюссель готує подальші санкції щодо Росії та Білорусі, серед яких може бути відключення РФ від SWIFT.

++24 лютого++

++23.52++

Німецький канцлер Олаф Шольц застеріг російського президента Путіна від нападу на країни-члени НАТО. Путін не має недооцінювати готовність НАТО захищати всіх членів Альянсу, заявив Шольц. Це "категорично стосується партнерів НАТО у Балтії, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччині - без будь-яких компромісів". Члени НАТО "всіма доступними способами" запобігатимуть поширенню конфлікту на інші держави, уточнив Шольц. "Німеччина і її союзники знають, як себе захистити", - додав очільник німецького уряду.

++23.50++

Український президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС "негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора" після нападу Росії на Україну. "Відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook. "Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", - написав український президент.

++23.36++

Українським чоловікам у віці 18-60 років заборонили виїзд за межі України на період дії воєнного стану, повідомив керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков. "Прохання не створювати паніку і не пробувати самовільно перетинати кордон!" - написав Меньшиков у Facebook увечері у четвер.

++23.08++

У понад 50 містах Росії відбулися акції протесту та одноосібні пікети проти війни РФ із Україною. Станом на ніч четверга, 24 лютого, силовики затримали понад 1741 учасника, повідомляє російський ресурс "ОВД-News". Із них 958 затриманих - у Москві. Раніше в четвер Слідчий комітет Росії (СКР), прокуратура Москви та МВС нагадали росіянам про відповідальність за участь у неузгоджених протестах і погрожували покаранням. Будь-хто, хто візьме участь у мітингах, зумовлених "напруженою зовнішньополітичною ситуацією", зазнає кримінального покарання, оголосили в СКР.

++22.47++

Добровольцям у Києві роздали 10 тисяч автоматів для оборони міста від окупантів. Люди патрулюють вулиці міста і підпорядковуються командуванню Сил тероборони. Зброю видають за спрощеною процедурою, для цього достатньо паспорта громадянина України. Про це розповів представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Рада", передає "Українська правда".

++22.38++

У Гостомелі триває бій за міжнародний аеропорт ДП "Антонов", повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела. Захисники України боронять летовище від російських десантників. Аеропорт розташований неподалік від Києва. Представник президента у Конституційному суді України Федір Веніславський розповів у ефірі телеканалу "Україна 24", що захисники витіснили супротивника і зайняли вигідніші позиції, але запеклий бій триває. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ не дали Росії висадити десант у Гостомелі.

++22.30++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив телефоном із держсекретарем США Ентоні Блінкеном шляхи зупинення війни Росії проти України. "Держсекретар поінформував мене про нові санкції США стосовно Росії, а також про плани постачання нової оборонної зброї, щоб допомогти Україні захистити себе", - написав Кулеба у Twitter. "Україна тримається. Нам потрібно, щоб світ допоміг нам", - наголосив міністр.

++22.29++

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що через напад Росії загинуло 57 українців та ще 169 поранено. Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства. "Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити заклади охорони здоров'я, щоби бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу", - сказав міністр Віктор Ляшко.

Бої навколо аеропорту "Антонов" у Гостомелі

++22.27++

Російські війська захопили острів Зміїний у Чорному морі, повідомляє Державна прикордонна служба України. Зміїний обстріляли з корабельних озброєнь і бойової авіації. Зв'язок із українськими прикордонниками, які там перебувають, втрачено.

++22.07++

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про нові санкції проти Росії. Нові штрафні заходи включають заборону на польоти російської авіакомпанії "Аерофлот" до Великобританії та заморожування активів близько 100 російських фізичних осіб і компаній, включаючи ВТБ, "Ростех", "Уралвагонзавод", "Сібур", "Промзв'язокбанк" та ймовірного колишнього зятя Володимира Путіна Кирила Шамалова. Відповідно до нових штрафних заходів Лондона, обмежуються суми депозитів, які громадяни Росії можуть зберігати в британських банках, вводиться заборона для великих російських компаній на залучення фінансування на британському ринку та обмеження на експорт у Росію високих технологій та обладнання для нафтопереробки. Аналогічні санкції буде запроваджено і щодо Білорусі.

++22.02++

Будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили у кольори українського прапору. Підсвічено було і ще одну визначну будівлю в Брюсселі. Відповідні фото на своєму акаунті в Twitter оприлюднив офіційний представник Європейського Союзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано. "З Україною проти агресорів та окупантів", - написав Стано російською та українською мовами.

++22.00++

На антивоєнних акціях у Москві та Санкт-Петербурзі поліцією у четвер проведено масові затримання. Лише у центрі Москви поліцейські затримали 600 учасників неузгодженої акції, повідомили у пресслужбі головного управління МВС Росії у Москві. Раніше в четвер Слідчий комітет Росії (СКР), прокуратура Москви та МВС нагадали про відповідальність за участь у неузгоджених заходах та погрожували покаранням. Будь-хто, хто візьме участь у мітингах, зумовлених "напруженою зовнішньополітичною обстановкою", зазнає кримінального покарання. Заклики до участі в подібних заходах також "принесуть серйозні правові наслідки", застерегли в СКР. Проте у соцмережах з'явилися заклики до участі у демонстраціях проти війни з Україною у Москві та Санкт-Петербурзі.

++21.52++

США відрядять до Німеччини військових, які посилять підрозділи НАТО. Про це оголосив президент США Джо Байден. У Пентагоні припускають, що до Німеччини прибудуть сім тисяч солдатів.

++21.28++

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксавьє Беттель, прибувши на екстрений саміт ЄС у Брюсселі, наголосив, що під час обговорення пакета санкцій проти Росії не може бути "жодних табу". "Я усвідомлюю, що ці всі (обмежувальні. - Ред.) заходи будуть дорогими. Також і для нас. Але мир має ціну. І коли йдеться про цінності та мир на нашому континенті, то ми повинні розуміти, що це буде коштувати", - зазначив Беттель.

++21.25++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) переконаний, що Володимир Путін не зможе перемогти у війні, яку він розпочав проти України. "Поряд з оголошеннями санкцій ми весь час докладали зусиль, щоб дипломатичними засобами відвернути Путіна він цього хибного шляху. Це не вдалося. Він вирішив піти на Україну війною. Але він не виграє цю війну, бо громадяни Європи хочуть миру, правової держави та демократії. Громадяни України продемонстрували це чітко та ясно", - наголосив Шольц, прибувши на екстрений саміт ЄС у Брюсселі.

++21.21++

Президент США Джо Байден оголосив про нові санкції щодо Росії. Сполучені Штати та їхні союзники заблокують активи чотирьох великих російських банків, запровадять експортний контроль і обмежувальні заходи щодо олігархів, передає інформагенція AP. Наразі Байден утримався від найсуворіших санкцій на кшталт відключення РФ від платіжної системи SWIFT або обмежень у енергетичному секторі.