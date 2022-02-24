"Метінвест" Ріната Ахметова призупиняє виробництво в Маріуполі

Група "Метінвест" Ріната Ахметова переводить у режим гарячої консервації частину обладнання Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі". Таке рішення ухвалив антикризовий штаб для гарантування безпеки працівників та збереження обладнання, повідомляється на сайті холдингу в четвер, 24 лютого.

Комбінати вироблять наявні чавун і сталь 24 лютого і призупинять роботу. Режим гарячої консервації триватиме сім діб. "Рішення про подальший режим роботи ухвалюватимуть залежно від перебігу подій", - ідеться в повідомленні компанії.

24 лютого російські війська разом із проросійськими сепаратистами намагалися захопити Маріуполь. Невдовзі українські військові повідомили про відновлення контролю над містом.

Росія напала на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

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