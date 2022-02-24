"А куди мені тікати? Я у себе вдома" - як я у Києві пережила початок війни

"Четвер, 24 лютого. На ранок у мене написання матеріалу про надзвичайний стан, у старшого сина контрольна по фізиці, у молодшого святкова вистава у шкільному театрі. Треба встати по раніше", - думала я, лягаючи в ліжко напередодні ввечері.

Проснулася о 5 годині ранку, але не через свої плани, а від звуку потужних вибухів з боку міжнародного аеропорту "Бориспіль", які було добре чути в одному з найщільнішо зеселеному спальному мікрорайоні Києва. В той же момент задзвонив телефон. Подруга, яка живе безпосередньо біля аеропорту, прокричала в слухавку: "Нас обстрілюють! Тут вибухи, вогонь. На нас напала Росія". Так для нас, українців, почалася війна з Росією.

Спочатку нам здалося, що це жарт чи ще страшний ранішній сон і ми от-от проснемося. Оскільки відразу після вибухів інформації про обстріли не було. Однак підтвердження про повномасштабне вторгнення почали надходити згодом одне за одним. Батьки, які живуть у Херсонській області біля Азовського моря, подзвонили і повідомили, що у них артилерійські обстріли. Друзі з Луганської області та Харківської області підтвердили, що чують вибухи. В цей час Київ уже швидко прокидався.

На правому березі Києва включили сирени, на лівому - було тихо. За годину київські вулиці заполонили сотні авто, з яких створилися затори на всіх мостах з лівого на правий берег української столиці. Біля автозаправних станцій та банкоматів вишикувалися черги. Але паніки ні в кого не було: магазини, аптеки продовжували працювати, люди ходили містом - хтось на роботу, хтось у справах.

У київському метро, 24 лютого 2022 року

"Можу записати вас на підстрижку на раніше, аніж домовлялися, десь на 12 годину", - написала мені моя перукарка. На той час я уже зібрала речі, документи, необхідний запас їжі та виїхала до друзів у село на дачу неподалік Києва, аби вивезти дітей у безпечне місце з зони потенційної небезпеки. Однак, наскільки безпечно тепер після атаки Росії по мирних українських містах, може бути хоч десь в Україні?

Пам’ятаючи про правила поведінки під час обстрілів, які вивчила на журналістських тренінгах з безпеки, я поїхала невеличкими дорогами, уникаючи великих магістралей. Завдяки цьому швидко дісталася свого місця призначення. Натомість знайомі, які намагалися виїхати з Києва основними шляхами, надовго застрягли в заторах. Виїжджали в основному жінки з дітьми. Більшість чоловіків залишалося в Києві, аби записатися в лави територіальної оборони.

У селі неподалік Києва теж паніки не спостерігалося. Ті ж черги біля АЗС та банкоматів, а також крамниць. "Хліба, м’яса та кави вже немає. Машину з продукцією не випустили з Києва. Термінал не працює. Розрахунок тільки готівкою", - вибачаючись сказала продавчиня одного з сільських магазинів. В іншому магазинчику ще була остання пачка кави, баклажка води та розрахунок терміналом. Пізніше всі продукти підвезли.

"А куди мені тікати? Я у себе вдома". На фото: в одному із селищ поблизу Києва, 24 лютого 2022 року

Усюди люди ходять селищем не відриваючи очей від телефона. "Наша армія збила вже сім російських літаків. Боже, бережи Україну й наших воїнів. Київ обстрілюють з ракет…", - схвильовано промовляє жінка до іншої, читаючи з телефона останні новини та поспішаючи додому. Тим часом на місточку пенсіонер, як в ні в чому не бувало ловить рибу. "А куди мені тікати? Я в себе вдома. Як світ міг це допустити, аби мирну країну в центрі Європи можуть бомбардувати?", - по-філософськи розмірковує чоловік, вглядаючись у поплавок своєї вудки, який жодного разу так і не ворухнувся. "Війна. Дарма Росія на нас напала", - каже старий.