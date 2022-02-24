Генштаб ЗСУ: На Харківщині та Донбасі ведуться важкі бої

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про важкі бої, які веде українська армія з Росією, на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, йдеться у повідомленні відомства удень четверга, 24 лютого.
Зазначається, що ЗСУ стійко тримають оборону держави. Зокрема, російський наступ вдалося зупинити у Чернігівській області.
"Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці", - зазначили у генштабі. Раніше у четвер українські військові вказували, що на об'їзній дорозі Харків спалено 4 російські танки.
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Також українські військові повідомили про повернення під повний контроль міст Маріуполь та Щастя. "Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога", - додали у відомстві.
Водночас, за повідомленням генштабу ЗСУ, складна ситуація наразі зберігається на Херсонському напрямку, проте сили оборони України "дають відсіч агресору".
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ОПУ: Російські війська просунулись на відстань до 5 кілометрів вглиб України
Крім того, в Офісі президента України (ОПУ) повідомили, що, за попередніми даними, російські війська просунулись в Україну на відстань до 5 кілометрів на півночі Харківської області, Чернігівської області та ближче до Сум.
”Чи є наземне просування? За попередніми даними, є незначне вклинення противника на відстані до 5 км, яке спостергається на півночі Харківської області, Чернігівський ближче до Сум, і дані, які потребують перевірки, можливо, на Волинському напрямку, але там, за інформацією, яка щойно надійшла, відбито це просування”, - сказав радник керівника ОПУ Олексій Арестович.
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Автор: Олена Перепадя