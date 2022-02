Гуманітарні місії на Донбасі в очікуванні нової війни

"Усі сторони мають дотримуватись своїх зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права і забезпечувати захист цивільного населення і цивільної інфрастурктури, зокрема шкіл, лікарень та систем водозабезпечення, від військової агресії з гарантуванням можливості постачання та безперервної доставки гуманітарної допомоги постраждалим".

Таке нагадування сім міжнародних неурядових організацій, які останні вісім років перебувають з місіями на Донбасі, 21 лютого виголосили у спільній заяві. Гуманітарні місії, серед яких Save the Children, Médecins du Monde та People in Need, на тлі загострення бойових дій в регіоні наголосили, що діти та вчителі, медики та робітники критичної інфраструктури наражаються на смертельну небезпеку та стають жертвами бойових дій. Також люди по обидва боки лінії розмежування фізично і психічно виснажені, що призведе до збільшення гуманітраних потреб, попередили автори заяви.

За два дні, що минули, на Донбасі не поменшало ані обстрілів, ані напруги. Рішення Кремля визнати незалежність самопроголошених "республік" в адміністративних межах Донецької та Луганської областей разом з обіцянками військової підтримки не виключають повномасштабного наступу на підконтрольні Києву Маріуполь, Краматорськ, Сєвєродонецьк та інші міста. DW поцікавилась, як готуються до такого розвитку подій гуманітарні місії.

Гуманітарної допомоги потребують 1,8 мільйона людей на Донбасі

Грошей бракує як ніколи

У заяві неурядових організації від 21 лютого зазначалось, що план гуманітарного реагування, складений ще до початку загострення, визначав цьогорічні термінові потреби в регіоні у 190 мільйонів доларів. Станом на 18 лютого допомога для 1,8 мільйона людей у зоні конфлікту була профінансована лише на чотири відсотки.

Утім, уже 22 лютого в Управлінні ООН з координації гуманітарних справ (УКГС), яке впорядковує та скеровує допомогу цивільним жертвам війни і складало зазначений план, уточнили: під нього вдалося зібрати вже 17,6 мільйона доларів, або трохи більше 9 відсотків від потреби. "Наразі ми поки що не спостерігаємо суттєвих змін щодо гуманітарних потреб по обидва боки лінії розмежування", - йдеться у відповіді УКГС на запит DW.

Втім, у місіях, які працюють безпосередньо в регіоні, вже скаржаться на наслідки інтенсивних обстрілів. "Останніми днями наша головна проблема - це вода, - розповідає DW речник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Олександр Власенко. - Минулого тижня обстрілами пошкоджено водонапірну станцію у Василівці (селище на непідконтрольній українському уряду території. - Ред.), багато населених пунктів лишились без води, поки могли ми доставили 10 тисяч літрів у Оленівку та Докучаєвськ".

Місії МКЧХ вже доводиться корегувати свою роботу - через бойові дії закрили пункти харчування та обігріву у Станиці Луганській та скасували кілька доставок допомоги по обидва боки лінії фронту. "Ми намагаємось оперативно реагувати на нові потреби, але оцінити їх у кожному селі просто не в змозі - у нас не вистачає ресурсів, аби проїхати по всій лінії зіткнення", - визнає Олександр Власенко.

"Де буде безпечно, ми не знаємо"

Терміново підтримати гуманітарні місії на Донбасі закликають в УКГС ООН . Це дасть змогу "задовольнити невідкладні потреби та переглянути заходи реагування у разі ускладнення ситуації". Втім, якого саме ускладнення очікувати, координатори гуманітарної допомоги не уточнили. "З урахуванням поточної напруженості спільнота докладає всіх зусиль для того, щоб максимально підготуватись до будь-якого можливого сценарію", - йдеться у відповіді Управління на запит DW.

"Ризиків багато, і ми постійно думаємо над тим, що будемо робити у тій чи іншій ситуації: від інтенсифікації обстрілів до повномасштабного наступу по всій Донецькій чи Луганській областях, а може й далі", - більш щиро ділиться у розмові з DW керівник польового підрозділу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) Вартан Мурадян.

Підрозділ Мурадяна базується у Слов'янську, працює на підконтрольній українському уряду території і поки що не фіксує масової втечі громадян від війни. Втім, до такої готується - за підрахунками УВКБ, у 2014 році райони бойових дій на Донбасі покинули близько мільйона людей. "Люди будуть рухатись від небезпеки до безпеки - це можу сказати точно. Щоправда, де буде безпечно, ми самі поки не знаємо. Дивитимемось, куди тікають цивільні, і вирушатимемо туди, щоб допомогти", - описує план дій Мурадян.

Міжнародні місії вже вісім років забезпечують цивільних жертв війни продуктами, засобами гігієни, медикаментами

"М'язова пам'ять"

УВКБ та інші гуманітарні місії ООН усі вісім років конфлікту зберігають можливість працювати і на непідконтрольних українському уряду територіях - "керівництво" самопроголошених "республік" забезпечує їх безпеку, попри те, що вигнало з регіону чимало неурядових організацій-партнерів. Утім, Мурадян застерігає: "Те що, наші колеги мають змогу працювати у Донецьку чи Луганську, не гарантує нам безпеку тут у разі наступу з того боку".

Олександр Власенко з МКЧХ підтверджує: гарантії безпеки гуманітарні місії запитують в обох сторін щоразу, коли вирушають на лінію зіткнення - ввечері і зранку безпосередньо перед виїздом. Останнім часом проблеми з безпечним доступом частішають - минулого тижня колона вантажівок, яка поверталась з непідконтрольних територій після доставки гуманітарного вантажу УВКБ, потрапила під обстріл просто на луганському КПВВ "Щастя". Втім, гуманітарні співробітники обіцяють долати труднощі у разі "особливої потреби".

В ООН постійно наголошують, що безпека співробітників місій лишається для організації найвищим пріоритетом. Однак минулого тижня на тлі частих повідомлень про переведення службовців іноземних посольств з Києва офіційний представник генсекретаря Стефан Дюжаррік запевняв: ООН не має наміру евакуювати чи переміщати з України нікого зі 1661 своїх співробітників.

Керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста під час візиту на Донбас у 2017 році

Однак двоє співрозмовників DW з різних агентств ООН розповідають на умовах анонімності: під час внутрішніх безпекових нарад керівництво гарантувало можливість евакуації іноземному персоналу місій, яких в Україні налічується понад 200 людей. Місцевим співробітникам, не задіяним безпосередньо "в полях", обіцяють у разі потреби тимчасове переведення в більш безпечні регіони України.

"З нашого офісу ніхто виїжджати не збирається - ні місцеві, ні іноземці", - коментує цю інформацію Вартан Мурадян з УВКБ. Він розповідає, що близько 60 відсотків його співробітників працюють в зоні конфлікту ще з 2014 року, "зберігають м'язову пам'ять" про те, як діяти під час інтенсивних бойових дій, та планують і надалі використовувати цей досвід для допомоги цивільним.

Але як саме розвиватиметься ситуація надалі, чи принаймні наступного дня, гуманітарні працівники, схоже, дійсно не знають.