ООН: прифронтовим територіям Донбасу взимку загрожує гуманітарна криза

У четвер, 19 серпня, з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги, управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine) заявляє про критичну ситуацію мешканців вздовж лінії розмежування на Донбасі. Місцеві громади в прифронтовій зоні майже вичерпали свої ресурси і тепер ще більше залежать від гуманітарної допомоги та підготовки до зими, кажуть в ООН. Згідно з даними організації, критичні гуманітарні потреби мають 3,4 мільйона людей по обидва боки лінії розмежування.

Виживання взимку

Гуманітарна ситуація в Донецькій та Луганський областях України залишається надскладною, а в разі як не буде залучене додаткове фінансування, без підтримки залишаться найбільш незахищені, заявила на пресконференції в Києві 19 серпня координаторка ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані. За її словами, незважаючи на оголошене перемир'я, останнім часом зростає кількість збройних інцидентів, жертвами яких стає цивільне населення. "Без фінансування, гуманітарного доступу і гарантій безпеки ми не можемо досягти потерпілих внаслідок збройного конфлікту і забезпечити їм надання допомоги, без якої вони можуть загинути вже цієї зими. Йдеться про надання їм продуктів харчування, ліків, чистої води, ковдр, палива для обігріву помешкань та гігієнічних наборів", - зазначила Лубрані.

Координаторка ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані

Вона нагадала, що додатковим навантаженням стали протиепідемічні заходи за останні півтора року, що спричинилися до обмеження переміщення людей та ускладнення доступу до медичної та юридичної допомоги. Це підриває і без того хитку життєстійкість громад по обидва боки від лінії розмежування. Для забезпечення мінімальних потреб цих категорій населення, серед яких майже половина - люди літнього віку та інваліди, необхідне фінансування у 49 мільйонів доларів США, які можуть надати тільки міжнародні донори, заявила координаторка ООН.

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Хто і якої допомоги потребує

Своєю чергою, голова Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Ігнасіо Леон Гарсія заявив, що із запланованих на 2021 рік 168 мільйонів доларів США фінансування гуманітарних потреб 1,9 мільйона людей отримано лише трохи більше 45 мільйонів, тобто менше третини від запланованого. За таких темпів, план 2021 року може стати однім із найменш фінансованих від часу від початку конфлікту на Донбасі 2014 року, заявив Гарсія.

"Якщо ми отримаємо гроші, зможемо забезпечити шкільні підручники тисячам дітей, харчові продукти для понад 33 тисяч осіб, допомогти 107 тисячам відремонтувати житло, 36 тисячам літніх людей надати воду і санітарні засоби, допомогти в устаткуванні лікарень по обидва боки лінії розмежування", - пояснив Гарсія і додав, що цю допомогу слід надавати вже найближчим часом, бо зробити це взимку буде складно через відсутність асфальтованих доріг вздовж лінії зіткнення.

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Відновити роботу КПВВ

Ще одним зі способів полегшити становище цивільного населення на Донбасі є відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на лінії розмежування, переконані в ООН. Гарсія розповів про свої зустрічі з людьми, які були позбавлені можливості отримати медичну допомогу за лінією розмежування, або не змогли взяти участь у похоронах рідних. "Йдеться не тільки про неможливість для людей отримати якісь послуги, а й про трагедії внаслідок розриву зв'язків всередині родин", - зазначив голова управління ООН.

Оснат Лубрані також нагадала, що всі 5 КПВВ на лінії розмежування припинили свою роботу півтора року тому після спалаху пандемії коронавірусу. Наразі працює лише один пішохідний перехід в Луганській області. "Запроваджені під час пандемії заходи протиепідемічної безпеки мали непропорційно великий вплив на можливості пересування людей", - сказала Лубрані і звернулась із закликом розблокувати роботу КПВВ.

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