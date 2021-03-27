МКЧХ передав на окуповані території 36 тонн гуманітарної допомоги - Держприкордонслужба

Для потреб жителів ОРДЛО доставлено сантехнічні матеріали, меблі, одяг та продуктові набори, повідомили в Держприкордонслужбі України.
Пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила в суботу, 17 липня, про транспортування з території України на непідконтрольну українському уряду території Донецької та Луганської областей понад 36 гуманітарної допомоги для потреб місцевого населення.
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"Через КПВВ "Новотроїцьке" і "Щастя", що на лінії розмежування на Сході України, проїхали п'ять вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, - повідомляє пресслужба Держприкордонслужби. - Для потреб жителів тимчасово окупованої території України доставлені сантехнічні матеріали, меблі, одяг та продуктові набори. Загальна вага гуманітарної допомоги становить понад 36 тонн".
Ще 2018 року в міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (МінТОТ) визнавали, що українські благодійні фонди не мають змоги працювати на непідконтрольній українському уряду території Донецької та Луганської областей. Це було можливим тільки міжнародних благодійним організаціям - насамперед, від організацій ООН і МКЧХ.
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Також на сайті МінТОТу повідомлялося, з початку поточного року на територію ОРДЛО міжнародними благодійними організаціями доставлено близько 1480 тонн гуманітарної допомоги.
Під час візиту чеського прем'єра Андрея Бабіша в Україну Прага та Київ також домовилися про розширення військово-технічної співпраці.
У ЄС оголосили про виділення 13 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні. Її мають отримати люди з обох боків лінії розмежування на Донбасі.