ЄС виділяє 13 мільйонів євро гуманітарної допомоги населенню Донбасу

Євросоюз виділяє 13 мільйонів євро на гуманітарну допомогу людям, які потерпають від конфлікту на Сході України. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії у четвер, 16 квітня. Ці кошти мають піти як на підтримку людей, яких найбільше уразили наслідки бойових дій, так і на протидію епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

"ЄС допомагає незахищеним людям, виснаженим шістьма роками конфілкту, отримати доступ до таких базових послуг, як охорона здоров'я та водопостачання. Доступ до них став ще важливішим у часи поширення коронавірусу", - заявив єврокомісар з питань управління кризовими ситуаціями. За його словами, цю допомогу отримають люди з обох боків лінії розмежування.

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В пресслужбі ЄК уточнили, що кошти підуть на ремонт пошкоджених шкіл і медичних закладів, на підтримку водопостачання та отримання освіти. Вся гуманітарна допомога ЄС надається через структури ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та неурядові організації. при цьому в Єврокомісії закликали надати гуманітарним організаціям доступ до непідконтрольних уряду територій.