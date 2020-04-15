На Сході України розпочався обмін утримуваними особами

Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб - Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Про це вранці в четвер, 16 квітня, повідомляє Офіс президента України на своїх сторінках у соціальних мережах Facebook і Twitter.

Згідно з повідомленням, взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається в рамках формату "всіх на всіх".

Із огляду на карантинні обмеження, які у даний час діють в Україні, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію.

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Пресслужба офісу президента Володимира Зеленського нагадала, що в вересні 2019 року з території самопроголошених "республік" на Донбасі звільнено 35 українців, у грудні - 76 громадян. "Нинішнє звільнення демонструє дієвість стратегії президента та дотримання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі у грудні 2019 року", - додає пресслужба.

Зазначається, що переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії, тривають.