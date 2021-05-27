ЄС виділяє ще 25 мільйонів євро гумдопомоги для Донбасу

Європейська Комісія (ЄС) оголосила у четвер, 27 травня, про виділення гуманітарної допомоги на суму в 25,4 мільйона євро на підтримку населення, що потерпає від конфлікту на Сході України.

У повідомленні на сайті Єврокомісії зазначається, що виділена гуманітарна допомога має уможливити населенню, яке постраждало від конфлікту, доступ до медичних послуг, а також надання юридичних послуг. Виділені кошти уможливлять ремонт пошкоджених будинків, шкіл та лікарень, а також забезпечить найбільш вразливих осіб засобами для задоволення базових потреб і доступом до питної води та освіти в умовах надзвичайних ситуацій. Пріоритетними при цьому будуть потреби вразливих категорій населення, таких як люди похилого віку та особи з обмеженими можливостями, заначають в Єврокомісії.

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"Конфлікт на Сході України й надалі спричиняє важкі наслідки для цивільного населення, водночас увага ЗМІ та міжнародного співтовариства згасає. ЄС продовжує реагувати на забезпечення гуманітарних потреб по обидва боки лінії розмежування. Хоча ми продовжуємо допомагати тим, які переважно страждають мовчки, слід шукати сталих рішень для забезпечення миру і стабільності", - заявив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

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Загалом від початку протистояння на Донбасі обсяг гуманітарної допомоги Євросоюзу для подолання його наслідків сягнув уже 190 мільйонів євро.