ЄС виділяє ще 25 мільйонів євро гумдопомоги для Донбасу
Виділена ЄС гуманітарна допомога призначена для підтримки населення, яке потерпає від конфлікту на Сході України, зазначили в Брюсселі.
ЄС виділив уже 190 мільйонів євро гуманітарної допомоги для подолання наслідків конфлікту на Донбасі
Європейська Комісія (ЄС) оголосила у четвер, 27 травня, про виділення гуманітарної допомоги на суму в 25,4 мільйона євро на підтримку населення, що потерпає від конфлікту на Сході України.
У повідомленні на сайті Єврокомісії зазначається, що виділена гуманітарна допомога має уможливити населенню, яке постраждало від конфлікту, доступ до медичних послуг, а також надання юридичних послуг. Виділені кошти уможливлять ремонт пошкоджених будинків, шкіл та лікарень, а також забезпечить найбільш вразливих осіб засобами для задоволення базових потреб і доступом до питної води та освіти в умовах надзвичайних ситуацій. Пріоритетними при цьому будуть потреби вразливих категорій населення, таких як люди похилого віку та особи з обмеженими можливостями, заначають в Єврокомісії.
"Конфлікт на Сході України й надалі спричиняє важкі наслідки для цивільного населення, водночас увага ЗМІ та міжнародного співтовариства згасає. ЄС продовжує реагувати на забезпечення гуманітарних потреб по обидва боки лінії розмежування. Хоча ми продовжуємо допомагати тим, які переважно страждають мовчки, слід шукати сталих рішень для забезпечення миру і стабільності", - заявив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.
Загалом від початку протистояння на Донбасі обсяг гуманітарної допомоги Євросоюзу для подолання його наслідків сягнув уже 190 мільйонів євро.
Україна поміж миром і війною
Новітний "кордон" в Європі
Шлагбаум і паспортний контроль. Піший пункт пропуску в Станиці Луганській - єдина можливість уздовж усієї північної лінії фронту, що дозволяє потрапити з самопроголошеної "ЛНР" на території, підконтрольні Києву.
Україна поміж миром і війною
Між двох світів
Піший пункт пропуску в Станиці Луганській щодня перетинають понад 3000 людей. Іноді тут все ще лунають постріли. Але, на відміну від Донецької області, на цій території уже майже півроку режим припинення вогню у цілому дотримується.
Україна поміж миром і війною
Пошук сепаратистів
Завдання українських прикордонників, які здійснюють контроль на цьому КПП, - затримувати проросійських сепаратистів. Багато людей, котрі пересуваються між самопроголошеною "ЛНР" і підконтрольною Україні територією, вважають ці перевірки знущанням.
Україна поміж миром і війною
За покупками - через КПП
Мешканці Луганська вирушають на підконтрольні Києву території для того, щоб придбати найнеобхідніші продукти. Для цього їм потрібно перетнути лінію розмежування, яка відділяє самопроголошені республіки від території решти України.
Україна поміж миром і війною
Лінія фронту
Українські військові і проросійські сепаратисти кілька місяців поспіль обстрілювали позиції один одного. Зараз у Луганській області діє режим припинення вогню. Однак багато хто досі не вірить у мир.
Україна поміж миром і війною
Глибинка
Без гуманітарної допомоги мешканцям села Сизе Луганської області довелося б нелегко. На південь від нього - лінія фронту, на схід - російський кордон. Уся територія навколо замінована. Співробітники Управління ООН у справах біженців роздають місцевому населенню теплий одяг.
Україна поміж миром і війною
Нова стіна
Родичі цих жінок живуть по той бік лінії розмежування, на підконтрольній сепаратистам території. Великдень 2014 року вони ще святкували на своїх дачах в Сизому. Потім між селом і Луганськом, де знаходяться їхні квартири, раптово пролягла лінія фронту.
Україна поміж миром і війною
Брак палива
Ліси навколо Сизого буквально напхані мінами, тому мешканці села більше не можуть заготовляти дрова. Якщо українська зима виявиться довгою, людей вкрай необхідно буде забезпечити паливом.
Україна поміж миром і війною
Буферна зона
Рік тому в Мінську був представлений план відведення важких озброєнь від лінії розмежування. Однак українська армія також вельми повільно виконувала окремі пункти угоди. Водночас дотримання режиму припинення вогню є головною умовою для доставки населенню гуманітарної допомоги.
Україна поміж миром і війною
Засіб пересування - бронетехніка
Спостерігачі ОБСЄ пересуваються уздовж північної лінії фронту виключно на броньованих машинах. Кілька тижнів тому неподалік Донецька знову почастішала стрілянина. Автори: Франк Гофманн, Азад Сафаров