Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Благодійність

Благодійність - діяльність окремих осіб або організацій з метою безкорисливого надання допомоги тим, хто опинився в скруті.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "благодійність". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022)

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022) 10.05.2022

Невеличка пивоварня в Будапешті та київські пивовари об'єднали свої зусилля, аби за допомогою пива привертати увагу до війни в Україні та збирати кошти на допомогу пораненим.

Як мешканці Бучі гуртом відбудовують зруйновані оселі (05.05.2022) 05.05.2022

Буча повертається до життя й починає відбудову. Будівельники підприємства, яке до війни займалося ремонтами, вирішили безкоштовно допомагати містянам. Гроші на необхідні матеріали збирають у соцмережах.
Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро

Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро 09.04.2022

Кампанія на підтримку українських біженців та переселенців зібрала трохи більше 9 мільярдів євро. Ще один мільярд євро додав ЄБРР.

Тенісист Роджер Федерер пожертвує 500 тисяч доларів українським дітям

Тенісист Роджер Федерер пожертвує 500 тисяч доларів українським дітям 18.03.2022

Відомий швейцарський тенісист вирішив підтримати українських дітей, які втратили доступ до освіти.

Берлінський тиждень моди: хвилина мовчання та солідарність з Україною

Берлінський тиждень моди: хвилина мовчання та солідарність з Україною 16.03.2022

У Берліні проходить тиждень моди - Mercedes-Benz Fashion Week. У рамках заходу проведуть кілька благодійних акцій зі збору коштів та гуманітарної допомоги для мешканців України.

Міні-будиночки для безпритульних у Німеччині (17.02.2022) 17.02.2022

Усього три квадратних метри житлової площі можуть повністю змінити життя людини, коли вона - безпритульна. Саме тому благодійний проєкт Little Home у Німеччині надає міні-контейнери під житло для безхатьків.

Різдвяне диво для дітей загиблих воїнів (06.01.2022) 06.01.2022

На різдвяні свята не хочеться, щоб хтось сумував. Особливо діти. Тому волонтери з цілого світу об'єднуються, щоб подарувати невелике диво українським дітям, які через війну на Донбасі залишилися без батька.

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021) 27.12.2021

Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.
DW виставила на аукціон NFT-токени на підтримку свободи преси

DW виставила на аукціон NFT-токени на підтримку свободи преси 17.11.2021

Чи можна розповідати про нові розробки в галузі фінансових технологій і водночас збирати гроші на благодійність? DW спробувала й виставила на аукціон свій NFT-токен.
Космічні туристи повернулись на Землю

Космічні туристи повернулись на Землю 19.09.2021

Розроблений SpaceX космічний корабель Crew Dragon з мільярдером Айзекманом і ще трьома пасажирами на борту здійснив посадку на воду біля берегів Флориди. Екіпаж провів на орбіті Землі три доби.

SpaceX вперше відправила у космос туристів (16.09.2021) 16.09.2021

Не астронавти, а туристи. Компанія Ілона Маска SpaceX вперше відправила у космос повністю приватний екіпаж. Мета місії - зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої лікарні, що лікує рак.

SpaceX вперше в історії відправила в космос повністю комерційний екіпаж

SpaceX вперше в історії відправила в космос повністю комерційний екіпаж 16.09.2021

Вперше серед членів космічного корабля немає жодного професійного астронавта. Мета місії - набрати 200 мільйонів доларів пожертв для дитячої лікарні.

Безкоштовні протези для тварин у Туреччині (14.06.2021) 14.06.2021

Хасан Кизил робить протези для тварин. Абсолютно безкоштовно. І так продовжує життя тим домашнім улюбленцям, яких в Туреччині зазвичай присипляють. Дивіться, як виглядає справжня турбота!
Як повернути нюх і смак після ковіду - Європа у фокусі (відео)

Як повернути нюх і смак після "ковіду" - "Європа у фокусі" (відео) 31.05.2021

Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів? Росія: з поліцейських - в опозиціонери. Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти. Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників.

Як повернути нюх і смак після "ковіду" - "Європа у фокусі" (31.05.2021) 31.05.2021

Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів? Бельгія: повернення відчуттів смаку й запаху після COVID-19. Росія: з поліцейських - в опозиціонери. Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти. Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників.

Кіпр проти сміття: три екологічні ініціативи (31.05.2021) 31.05.2021

Кіпр, перлина Середземномор'я, потерпає від засмічення. Активісти розчищають острів від сміття й примудряються заробляти на цьому гроші.

Інші статті