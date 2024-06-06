У Берліні на концерті зібрали 1,65 млн євро для України

Кошти, зібрані під час оперного гала-концерту "Відбудуємо Україну", підуть на громадські центри для дітей, медичний центр в Києві та на освітні програми.

Під час благодійного оперного гала-концерту "Відбудуй Україну" (Rebuild Ukraine), який відбувся 19 квітня у Концертному домі в Берліні, було зібрано 1,65 мільйона євро. Про це у четвер, 6 червня, DW повідомили у "Фонді Гаральда Кріста за демократію та розмаїття", який був організатором заходу.

Благодійний концерт проходив під патронатом голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та бургомістра Берліна Кая Веґнера (Kai Wegner). На заході був присутній, зокрема, й колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Під час концерту Кличку було передано символічний чек на мільйон євро, який піде його ініціативі #WeAreAllUkrainians (#МиВсіУкраїнці).

Ініціативі Володимира Кличка передали чек на мільйон євро Фото: picture-alliance/dpa

Куди підуть зібрані кошти

З цих коштів 550 тисяч євро спрямують на будівництво громадських центрів для дітей у зруйнованих війною українських містах. Тут діти отримуватимуть медичну та психологічну підтримку, а також зможуть надолужити пропущене під час війни навчання. Ще 450 тисяч євро буде спрямовано на структурну реконструкцію "Медичного центру реабілітації та паліативної допомоги" в Києві, повідомили організатори.

Пожертви надходили не лише під час самого гала-вечора, а також і після нього, тож додатково було зібрано ще 650 тисяч євро коштів. Ці кошти буде спрямовано на програму "Україна цифрова: забезпечення академічного успіху в часи кризи" Німецької служби академічних обмінів (DAAD). У рамках цієї програми університети ФРН підтримують українські вузи у розвитку їхніх курсів у цифровому форматі, щоб студенти в Україні мали змогу завершити навчання попри війну. Водночас українські студенти в Україні та інших європейських країнах отримують можливість продовжити або завершити своє навчання онлайн завдяки стипендіям.

Медіакомпанія Deutsche Welle була інформаційним партнером гала-концерту "Відбудуй Україну" та вела пряму трансляцію концерту на своєму YouTube-каналі .