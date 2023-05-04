Як блогер з Румунії веде у ТікТок блог про війну в Україні

Вікторія Покатілова

19.04.2024 19 квітня 2024 р.

Алекс Краю - волонтер з Румунії, який на кріслі колісному знімає тікток-блог про війну в Україні. Відео чоловіка набирають мільйони переглядів глядачів з усього світу. Чому блогер опинився в Україні і як фільмує воєнні злочини РФ?