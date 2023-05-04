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СуспільствоУкраїна

Як блогер з Румунії веде у ТікТок блог про війну в Україні

Вікторія Покатілова
19 квітня 2024 р.

Алекс Краю - волонтер з Румунії, який на кріслі колісному знімає тікток-блог про війну в Україні. Відео чоловіка набирають мільйони переглядів глядачів з усього світу. Чому блогер опинився в Україні і як фільмує воєнні злочини РФ?

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