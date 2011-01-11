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Нікополь
Нікополь - місто в Україні, Дніпропетровська область.
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Новини
01.10.2024
1 жовтня 2024 р.
Бомбардування Запоріжжя: постраждали 32 людини
23.09.2024
23 вересня 2024 р.
РФ била по містах і селах Сходу України: постраждали діти
21.09.2024
21 вересня 2024 р.
Росія цілила по Дніпропетровщині: балістику збити не вдалося
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Докладно
Як блогер з Румунії веде у ТікТок блог про війну в Україні
Як блогер з Румунії веде у ТікТок блог про війну в Україні
Алекс на колісному кріслі знімає блог про війну в Україні. Його відео набирають мільйони переглядів. Як він це робить?
Суспільство
19.04.2024
19 квітня 2024 р.
02:57 хв.
Нікополь - життя під обстрілами навпроти окупованої ЗАЕС
Нікополь - життя під обстрілами навпроти окупованої ЗАЕС
Чому люди, попри обстріли, не хочуть евакуйовуватися з Нікополя, розташованого навпроти окупованої ЗАЕС?
Конфлікти
12.05.2023
12 травня 2023 р.
Що чекає на міста після місцевих виборів
Що чекає на міста після місцевих виборів
Як вплине на міста завершення децентралізації - у репортажі DW з Дніпропетровщини.
Політика
19.10.2020
19 жовтня 2020 р.
Написи на рейхстазі: мешканець Нікополя дослідив "автографи перемоги" (09.05.2019)
Написи на рейхстазі: мешканець Нікополя дослідив "автографи перемоги" (09.05.2019)
У День перемоги над гітлерівською Німеччиною радянські солдати, серед них багато українців, залишили на стінах рейхстагу кілька тисяч підписів. Багато з них досі увінчують німецький парламент. Леонід Ігнатенко з Нікополя ідентифікував авторів понад 200 з них. Як йому це вдалося - у репортажі DW.
Політика
09.05.2019
9 травня 2019 р.
05:15 хв.
Депутат Нікопольської міськради стріляв під час сесії
Депутат Нікопольської міськради стріляв під час сесії
Олександр Рибаков застосував пістолет після того, як у залі засідань міської ради влаштували акцію активісти.
Політика
04.05.2018
4 травня 2018 р.
Нікополь посилено патрулюють після кривавих новорічних подій
Нікополь посилено патрулюють після кривавих новорічних подій
Міліція Нікополя перейшла на надзвичайний режим роботи, запровадивши посилене цілодобове патрулювання. До таких заходів вдалися через загострення міжетнічного конфлікту між українською та вірменською громадами міста.
11.01.2011
11 січня 2011 р.
Усі матеріали (50) на цю тему
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