РФ збільшила кількість РСЗВ на Запорізькій АЕС - Greenpeace

Російські війська облаштували вогневі позиції реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" та "Смерч" поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це свідчить звіт McKenzie Intelligence Services (MIS), підготовленому на замовлення Greenpeace.

Росіяни продовжують будувати укріплення на території Запорізької атомної станції - звіт

Зазначається, що британські аналітики на основі супутникової розвідки, окрім РЗСВ, виявили продовження будівництва росіянами військових окопів та укріплень біля водойми-охолоджувача ЗАЕС. "Вогневі позиції РСЗВ загрожують Нікополю та всьому району, навіть потенційно місту Кривий Ріг. Аналітики McKenzie дійшли висновку, що близькість цих дорогих російських РСЗВ до ЗАЕС не дозволяє Україні використовувати контрбатарейний вогонь", - йдеться у релізі Greenpeace у вівторок, 10 грудня.

За словами старшого спеціаліста з ядерних питань Greenpeace Україна Шона Берні, російські збройні сили продовжують мілітаризувати найбільшу в Європі атомну електростанцію, порушуючи стандарти ядерної безпеки, побудувавши понад 1000 метрів траншей та укріплень на її водоймі-охолоджувачі. "Стрільба з важких реактивних систем залпового вогню поблизу ЗАЕС ставить під загрозу життя українських громадян та громад, а також підвищує ядерні ризики. Не пізніше 2025 року російська окупація ЗАЕС має бути припинена", - наголосив Берні.

Зазначається, що звіт MIS ґрунтується на основі аналізу даних, зібраних в період з 15 березня 2022 року по 23 вересня 2024 року.

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Greenpeace: МАГАТЕ нездатна повідомити про великі військові операції РФ

Тим часом експерт з ядерних питань Greenpeace України Ян Ванде Путте наголосив, що аналіз McKenzie підкреслює постійну нездатність МАГАТЕ повідомити про великі російські військові операції та ризики, які порушують норми ядерної безпеки. "Серйозність ядерної кризи вимагає нового підходу до припинення російської окупації ЗАЕС. Росія має бути усунута від будь-якого майбутнього контролю над станцією і припинити нищення української енергетики в цілому", - заявив він.

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Greenpeace припускає, що мілітаризація ставка-охолоджувача була пов'язана з провалом російських планів перезапуску та будівництва нової водонасосної станції через міжнародний тиск.

Звіт Greenpeace був опублікований напередодні екстреного засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня, яке було скликане українським урядом для вирішення ядерної кризи, спричиненої цілеспрямованимиракетними атаками Росії на українську електроенергетичну систему, зокрема, на її підстанції.