Україна тимчасово закрила КПВВ "Щастя" через обстріли на Донбасі

Через регулярні обстріли на Донбасі вранці неділі, 20 лютого, було призупинено роботу контрольно-пропускного пункту "Щастя" через лінію розмежування, повідомляють в Операції об'єднаних сил (ООС).

Командування ООС повідомило, що напередодні проросійські бойовики тричі прицільно обстріляли КПВВ з мінометів та станкових протитанкових гранатометів. В ООС наголошують, що обстріл КПВВ "Щастя" є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

"Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров'я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ", - наголосили в ООС.

"Завдяки безперебійному функціонуванню цього дорожнього коридору люди мали можливість рятуватись від складної соціально-економічної ситуації, яку на тимчасово окупованих територіях України створила окупаційна адміністрація РФ", - додало командування.

Рух через КПВВ було призупинено о восьмій ранку 20 січня на період існування загрози.

Загострення на Донбасі

Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі протягом останніх кількох днів стрімко зросла на тлі нарощування російських сил біля українського кордону. Так, 18 лютого спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували рекордну кількість порушень за добу від початку року.

Напередодні внаслідок обстрілів на передовій загинули двоє українських військових, було поранено цивільну. 17 лютого снаряд влучив у дитячий садок у Станиці Луганській.

Самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" 19 лютого оголосили загальну мобілізацію місцевого населення, а днем раніше - евакуацію жителів до Росії. Там остерігаються нібито планів української армії щодо наступу на Донбасі і звинувачують в обстрілах Збройні сили України. Київ такі звинувачення відкидає.

Західна розвідка та лідери низки держав заявляють про готовність Росії до військової ескалації найближчими днями. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Москва готує наймасштабнішу війну в Європі з 1945 року. Президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що Росія здійснить напад на Україну вже наступного тижня.