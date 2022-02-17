Обстріли на Донбасі: поранено військового і цивільних

Під час обстрілу з боку непідконтрольних територій Луганської області один зі снарядів потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській, внаслідок чого є постраждалі, повідомляє в четвер, 17 лютого, штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка", - ідеться у повідомленні пресцентру ООС у Facebook.

Оперативно-тактичне угруповання "Північ" уточнило, що постраждали троє працівників дитсадка - дві жінки та чоловік отримали контузії. "Вихованці садочка, на щастя, лишилися неушкодженими. На час провокації з боку незаконних збройних формувань в закладі знаходилися 20 дітей та 18 працівників, яких евакуювали", - сказано в повідомлені у Facebook. При цьому зазначається, що ЗМІ непідконтрольних територій розповсюджують фото та відео дитсадка, звинувачуючи Збройні сили України (ЗСУ).

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Обстріл ліцею й залізничного депо

Штаб ООС повідомляє, що ушкоджень також зазнала комунальна інфраструктура Станиці Луганської - половина населеного пункту залишилася без електрики. "Військовослужбовці ООС оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття", - зазначають у пресцентрі.

Тим часом акціонерне товариство "Укрзалізниця" інформує на своєму сайті про пошкодження внаслідок обстрілу локомотивного депо Кіндрашівська-Нова. "Внаслідок артобстрілу були пошкоджені шибки вікон локомотивного депо та діючий локомотив. Також було частково зруйновано склад на території локомотивного депо", - ідеться у повідомленні. За попередньою інформацією, працівники залізниці не постраждали.

У свою чергу Попаснянська військово-цивільна адміністрація (ВЦА) Луганської області заявила про обстріл з боку непідконтрольних територій населеного пункту Врубівка. "Один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу", - сказано на сайті ВЦА. Восьмеро учнів та двоє співробітників персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.

У ВЦА кажуть, що бойовики обстріляли три вулиці Врубівки з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм. Ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура - перебитий газопровід високого тиску. Без газопостачання лишились 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних будинків. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Порушення режиму тиші та постраждалі

У штабі ООС повідомляють про порушення незаконними збройними формуваннями домовленості щодо припинення вогню та обстріли позицій ЗСУ. "Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - інформує пресцентр. Зокрема, зафіксували застосування бойовиками артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм.

Унаслідок обстрілу дитсадка у Станиці Луганській (на фото) постраждали троє людей

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення. Його госпіталізували, стан його здоров'я - середньої важкості. Також, за попередньою інформацією, поранені двоє цивільних осіб.

У свою чергу представники непідконтрольних Києву територій звинувачують в порушенні тиші українських військових. Представники самопроголошеної "Луганської народної республіки" повідомили російському агентству "Інтерфакс" про п'ять обстрілів з боку ЗСУ зранку в четвер, зокрема, з мінометів калібру 120 мм. За їхніми словами, ідеться про різке загострення ситуації, а вони "ведуть вогонь у відповідь".

Штаб ООС, навпаки, каже про "пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії". "Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника", - підтверджують там.

Оперативної реакції Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через загрозу нового вторгнення РФ в Україну відкликала низку спостерігачів, немає. Водночас дипломатичне джерело повідомило Reuters, що "в четвер на лінії зіткнення ОБСЄ зафіксовано низку обстрілів між проросійськими сепаратистами та урядовими силами".

DW звернулася до ОБСЄ за коментарем і очікує відповіді.

Загроза нового нападу РФ на Україну

Захід не підтверджує заяви РФ про відведення частини військ від кордонів України і заявляє про продовження Росією нарощування військової міці в регіоні та збереження загрози нового вторгнення РФ в Україну.

США вважають, що Росія може напасти в будь-який момент під надуманим приводом. У цьому контексті їхнє занепокоєння викликали слова президента РФ Володимира Путіна про "геноцид" на Донбасі.

Естонська розвідка говорить про велику ймовірність ескалації на непідконтрольному Донбасі: так Росія зможе заперечувати свою участь у бойових діях, що дозволить їй уникнути санкцій Заходу.