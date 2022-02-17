Україна звернулась до Радбезу ООН через ініціативу визнання "ЛДНР" у Росії

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
17 лютого Рада Безпеки ООН обговорить імплементацію мінських угод. Україна просить включити до обговорення ініціативу Держдуми РФ щодо визнання незалежності самопроголошених на Донбасі "республік".
Україна звернулась до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) із проханням обговорити ініціативу Державної думи Російської Федерації щодо визнання "незалежності" самопроголошених на окупованих територіях Донецької і Луганської областей "республік", повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання так званих "ЛДНР", яка підриває мінські домовленості та процес мирного врегулювання", - написав він у Twitter увечері середи, 16 лютого.
Це питання пропонується обговорити на засіданні в четвер, 17 лютого, яке буде присвячено імплементації мінських угод.
Читайте також: Латвія закликає ЄС до запровадження санкцій у разі визнання Росією "ЛДНР"
Раніше Кулеба заявляв, що в разі визнання самопроголошених утворень на Донбасі Росія де-факто та де-юре вийде з мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками.
Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив, що схвалення президентом РФ Володимиром Путіним звернення Держдуми означатиме вихід Росії з мінських угод.
Із цим не сперечаються і в Кремлі. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що визнання так званих Донецької і Луганської "народних республік" не корелюється з тезою про необхідність реалізації мінського комплексу заходів, а Путін вважає реалізацію мінських угод - головним завданням.
Читайте також: Коментар: Визнання "ДНР та "ЛНР" - козир у рукаві Путіна