Україна звернулась до Радбезу ООН через ініціативу визнання "ЛДНР" у Росії

Україна звернулась до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) із проханням обговорити ініціативу Державної думи Російської Федерації щодо визнання "незалежності" самопроголошених на окупованих територіях Донецької і Луганської областей "республік", повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання так званих "ЛДНР", яка підриває мінські домовленості та процес мирного врегулювання", - написав він у Twitter увечері середи, 16 лютого.

Це питання пропонується обговорити на засіданні в четвер, 17 лютого, яке буде присвячено імплементації мінських угод.

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Підрив мінських домовленостей

Раніше Кулеба заявляв, що в разі визнання самопроголошених утворень на Донбасі Росія де-факто та де-юре вийде з мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив, що схвалення президентом РФ Володимиром Путіним звернення Держдуми означатиме вихід Росії з мінських угод.

Із цим не сперечаються і в Кремлі. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що визнання так званих Донецької і Луганської "народних республік" не корелюється з тезою про необхідність реалізації мінського комплексу заходів, а Путін вважає реалізацію мінських угод - головним завданням.

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